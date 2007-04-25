КРЕДИТОМАН, СТРАДАЮЩИЙ БЕССОННИЦЕЙ

На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА.

- Я УЖЕ почти год вообще не сплю! За что такая кара? Моя совесть чиста.

(Мой пациент прав. Иногда бессонница является следствием зацикленности личности на собственной бессовестности. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- Вообще не спать невозможно. Ваш организм все равно отдыхает. Любая бессонница - это все-таки сон, но с низким качеством.

- Жена тоже говорит, что я сплю. Даже храплю. Но я-­то знаю, что не сплю. И все слышу. Каждый шорох. В любое время могу открыть глаза. Время ночью течет медленно. Я мучаюсь от этого ночного одиночества.

(Действительно, в состоянии бессонницы кажется, что время замедляет свой ход, благодаря пристальному наблюдению за ним. Вырваться из такого восприятия времени - равносильно избавлению от бессонницы.)

- Давайте проанализируем, не как вы проводите ночь, а что вы делаете днем. Устаете от работы?

- Какая может быть работа после такой ночи?! Я не работаю. Сижу дома.

(Если человек не занимается внешней деятельностью, к нему приходит деятельность внутренняя: бессонница и беспокойст­ва. Они изнуряют порой больше, чем другие виды деятельности. Но затем человек все равно крепко спит.)

- Видимо, в вашей жизни нет нормального уровня стресса, вызванного деятельностью. Поэтому ваша бессонница - это ваша внутренняя деятельность как расплата за внешнюю бездеятельность.

- Но я же не могу работать. (Мой пациент прослезился.)

- Хорошо, а нет ли раздражающих факторов? Например, конфликтов в семье?

- Жена меня раздражает. Она порой мешает мне заснуть днем. Ходит туда-сюда!

(Мой пациент раздражается. На лице тревога. Видимо, супруга не осознает до конца его страданий. Хотя при такой невротичности любая помеха может вызывать сильное раздражение.)

- И ночью я злюсь на нее. Меня пугает выражение ее лица, когда она спит. Жена иногда разговаривает во сне не своим голосом.

(Действительно, человек во сне может иметь выражения лица и голос, крайне далекие от тех, какие бывают в моменты бодрствования. Это может даже испугать близких и изменить их отношение к нему.)

- И вообще она ворчливая баба. Весь день что-то трет, моет, вытирает. Только и вижу эти ее колебательные движения.

(Согласно психоанализу, если супруга зацикливается на энергичных колебательных движениях, то это признак ее сексуальной неудовлетворенности.)

- Может, вам поднять свою сексуальную активность и будете спать спокойно?

- У меня с этим все нормально. А ее аппетиты - это уже ее проб­лема.

- А вам не кажется, что ваша бессонница - замаскированный страх заснуть навсегда, умереть?

- Нет. Я бы с удовольствием отдался смерти и избавился от этих ночных страданий. Ведь самое великое наслаждение - не в пьянстве и различного рода «нирванах», а в здоровом, сладком сне. Ох! Как я завидую тем, кто крепко спит. Сидит в сквере какой-нибудь вонючий бомж, но спит со счастливой улыбкой на лице. Эх! Где те времена, когда после хорошего сна моя душа летала.

(Бессонница напоминает нам о ценности сна, когда мы начинаем об этом забывать. Качественный сон - всегда некая смерть, после которой происходит новое рождение.)

- Может быть, ваша бессонница - следствие вашего желания прожить намного больше? Ведь сон - это игра в смерть, то есть игра в выключение.

(Этот вопрос я задаю, чтобы мой пациент изменил отношение к своей бессоннице. Ведь часто люди не спят из-за того, что слишком зацикливаются на своей бессоннице, боятся ее. Замкнутый круг. Я попытался сделать все, чтобы мой пациент вырвался из него.)

- Я хожу по жизни, как во сне. Получается, что мои переживания из-за бессонницы беспочвенны. Я сплю всегда. Качество такого сна низкое, зато его много. (Пациент взбодрился.) Я ведь, дурак, еще на снотворные подсел. Они меня окончательно погубили.

(Снотворное всегда «кастрирует» сон, лишая его чего-то. Более того, оно вызывает лекарственную зависимость, и человек постепенно теряет способность засыпать с помощью своих природных механизмов. Снотворные на определенном этапе потребления вызывают так называемую вторичную бессонницу и депрессию.)

- Я хочу снова хотеть спать. Некоторые недовольны тем, что человек треть своей жизни спит. Я их не понимаю.

(Когда человек спит, то отдыхает не только благодаря сну, но и благодаря положительному ощущению сна, которое бывает в ночное время. Бессонница - это всегда отсутствие этого ощущения.)

- А пробовали вообще не ложиться спать? Не ложитесь. Изнуряйте себя, потом все равно где-нибудь свалитесь.

- Изнурял. Глюки начинаются. Лучше лечь и просто отдыхать.

(Бессонница - это всегда сон о том, что человек не спит. Очевидно, что такой сон крепким и сладким быть не может. Хороший сон восполняет не столько силы организма, но и смысл, ценности жизни. Он всегда сшивает микротрещины здоровья.)

- И что вам привиделось?

- Глупости какие-то: баба в милицейской форме начала мерещиться.

- Какие чувства вызвала у вас эта женщина в милицейской форме?

- Наверное, страх. Как будто она ведьма, но в милицейской форме. Я в милиции-то никогда не был… Вру, был.

(Анализ галлюцинации показал, что это та самая женщина, которую он видел в КПП, когда его еще подростком туда забрали.)

- Вы в настоящее время боитесь какого-то наказания?

- (Вздрагивает.) У меня кредиты не выплачены. Но я не боюсь. Я отдаю их. (Пауза и тревога на лице моего пациента.)

- Вы сказали это как-то неуверенно…

- Я их действительно отдаю, но за счет других кредитов. Нет, это не может быть причиной моей бессонницы. Вон мои коллеги по работе тоже кредитов понабрали и спят себе спокойно.

- Никогда не сравнивайте себя с другими. Ваша психика может быть совершенно иной. Как вы умудрились попасть в эту ловушку?

- Это чертов престиж. Я работаю небольшим начальником. Смотрю, мои подчиненные уже катаются на иномарках, а я все на отечественной. Обидно стало. Оказалось, они кредиты брали. Ну и я тоже решил. Мне это понравилось. Мы дома все обновили. Я вошел во вкус. Чем больше брал кредиты, тем больше еще хотелось. У нас с коллегами было соревнование. Я понимал, что уже лишнее взял, но адреналин взыграл. Привык я к этим благам и не верил, что за них надо будет отдавать сполна. Это зависимость какая-то. Берешь кредит и целый месяц ходишь в хорошем настроении.

(У моего пациента налицо все признаки кредитомании.)

- Я догадался, почему меня коллеги спровоцировали взять кредит. Я с подчиненными оказался как бы в одной упряжке - мы все повязаны кредитами. Но все переигралось. У меня же есть вышестоящие начальники, которые урезали зарплаты. Некоторых вообще уволили. Тут началась вторая серия - приш­лось брать другие кредиты, чтобы покрыть первые. Я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, но почему-то о кредите не думаю. Третья серия началась, когда я узнал, что выплачивать надо намного больше. Гады хитро составили договор.

(Это защита отрицанием и амнезией, то есть потерей памяти о кредите. Поэтому мой пациент эту версию причины бессонницы выдал только в конце сеанса, причем сразу отрицая.)

- Теперь я самый бедный человек. Но наплевал бы на все. Лишь бы спать крепко.

- Сон, как и смерть, всех людей уравнивает. Он может богатого сделать бедным и наоборот.

- Мне один человек, попутчик в поезде, сказал, что нас, кредитоманов, полным-­полно, мы уже претендуем на социальный слой. И всех не посадишь. Это ж второй ГУЛАГ будет! (Мой пациент произнес это громко и с агрессией.) Так что изыщут средства для банков и сделают амнистию. Тем более у нас в Стабфонде много лишних денег. А то гражданская война будет. Этот человек сказал, что мы имеем моральное право эти кредиты брать и не отдавать. Потому что государство нас круче надуло. Мне сказали, что даже такая партия будет.

(Очевидно, что это были фантазии, основанные на феномене самозаблуждения и самоподбадривания.)

- Партия кредитоманов?

- Между прочим, после этих слов попутчика я заснул на полчаса и даже спал с улыбкой на лице. Я знаю таких, которые еще больше набрали и крепко спят, а я переживаю. Как стать таким авантюристом? Мне желают здоровья одиннадцать банков. А я их подвожу: болею, страдаю. Но, надеюсь, не помру. Есть все-таки люди, которые искренне не хотят этого… Это мои банкиры.

Бессонница моего пациента обусловлена ситуацией, в которую он попал. Очевидно, что ее разрешение позволит ему избавиться от ночных мучений. И тем не менее, этот пациент еще несколько недель посещал мой кабинет. Мы работали над его восприятием этой проблемы. Мой пациент научился спать, но качество сна было низким.

Я чувствовал, что мой пациент хотел, чтобы я психологическим способом выключил его совесть, и он мог спать с улыбкой на лице. Но я уважал его как раз за то, что он имеет совесть, хоть она и лишает его крепкого сна.