КРЕДИТОМАН, СТРАДАЮЩИЙ БЕССОННИЦЕЙ
На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина
№ 17(51) от 26.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
- Я УЖЕ почти год вообще не сплю! За что такая кара? Моя совесть чиста.
(Мой пациент прав. Иногда бессонница является следствием зацикленности личности на собственной бессовестности. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)
- Вообще не спать невозможно. Ваш организм все равно отдыхает. Любая бессонница - это
- Жена тоже говорит, что я сплю. Даже храплю. Но
(Действительно, в состоянии бессонницы кажется, что время замедляет свой ход, благодаря пристальному наблюдению за ним. Вырваться из такого восприятия времени - равносильно избавлению от бессонницы.)
- Давайте проанализируем, не как вы проводите ночь, а что вы делаете днем. Устаете от работы?
- Какая может быть работа после такой ночи?! Я не работаю. Сижу дома.
(Если человек не занимается внешней деятельностью, к нему приходит деятельность внутренняя: бессонница и беспокойства. Они изнуряют порой больше, чем другие виды деятельности. Но затем человек все равно крепко спит.)
- Видимо, в вашей жизни нет нормального уровня стресса, вызванного деятельностью. Поэтому ваша бессонница - это ваша внутренняя деятельность как расплата за внешнюю бездеятельность.
- Но я же не могу работать. (Мой пациент прослезился.)
- Хорошо, а нет ли раздражающих факторов? Например, конфликтов в семье?
- Жена меня раздражает. Она порой мешает мне заснуть днем. Ходит
(Мой пациент раздражается. На лице тревога. Видимо, супруга не осознает до конца его страданий. Хотя при такой невротичности любая помеха может вызывать сильное раздражение.)
- И ночью я злюсь на нее. Меня пугает выражение ее лица, когда она спит. Жена иногда разговаривает во сне не своим голосом.
(Действительно, человек во сне может иметь выражения лица и голос, крайне далекие от тех, какие бывают в моменты бодрствования. Это может даже испугать близких и изменить их отношение к нему.)
- И вообще она ворчливая баба. Весь день
(Согласно психоанализу, если супруга зацикливается на энергичных колебательных движениях, то это признак ее сексуальной неудовлетворенности.)
- Может, вам поднять свою сексуальную активность и будете спать спокойно?
- У меня с этим все нормально. А ее аппетиты - это уже ее проблема.
- А вам не кажется, что ваша бессонница - замаскированный страх заснуть навсегда, умереть?
- Нет. Я бы с удовольствием отдался смерти и избавился от этих ночных страданий. Ведь самое великое наслаждение - не в пьянстве и различного рода «нирванах», а в здоровом, сладком сне. Ох! Как я завидую тем, кто крепко спит. Сидит в сквере
(Бессонница напоминает нам о ценности сна, когда мы начинаем об этом забывать. Качественный сон - всегда некая смерть, после которой происходит новое рождение.)
- Может быть, ваша бессонница - следствие вашего желания прожить намного больше? Ведь сон - это игра в смерть, то есть игра в выключение.
(Этот вопрос я задаю, чтобы мой пациент изменил отношение к своей бессоннице. Ведь часто люди не спят
- Я хожу по жизни, как во сне. Получается, что мои переживания
(Снотворное всегда «кастрирует» сон, лишая его
- Я хочу снова хотеть спать. Некоторые недовольны тем, что человек треть своей жизни спит. Я их не понимаю.
(Когда человек спит, то отдыхает не только благодаря сну, но и благодаря положительному ощущению сна, которое бывает в ночное время. Бессонница - это всегда отсутствие этого ощущения.)
- А пробовали вообще не ложиться спать? Не ложитесь. Изнуряйте себя, потом все равно
- Изнурял. Глюки начинаются. Лучше лечь и просто отдыхать.
(Бессонница - это всегда сон о том, что человек не спит. Очевидно, что такой сон крепким и сладким быть не может. Хороший сон восполняет не столько силы организма, но и смысл, ценности жизни. Он всегда сшивает микротрещины здоровья.)
- И что вам привиделось?
- Глупости
- Какие чувства вызвала у вас эта женщина в милицейской форме?
- Наверное, страх. Как будто она ведьма, но в милицейской форме. Я в
(Анализ галлюцинации показал, что это та самая женщина, которую он видел в КПП, когда его еще подростком туда забрали.)
- Вы в настоящее время боитесь
- (Вздрагивает.) У меня кредиты не выплачены. Но я не боюсь. Я отдаю их. (Пауза и тревога на лице моего пациента.)
- Вы сказали это
- Я их действительно отдаю, но за счет других кредитов. Нет, это не может быть причиной моей бессонницы. Вон мои коллеги по работе тоже кредитов понабрали и спят себе спокойно.
- Никогда не сравнивайте себя с другими. Ваша психика может быть совершенно иной. Как вы умудрились попасть в эту ловушку?
- Это чертов престиж. Я работаю небольшим начальником. Смотрю, мои подчиненные уже катаются на иномарках, а я все на отечественной. Обидно стало. Оказалось, они кредиты брали. Ну и я тоже решил. Мне это понравилось. Мы дома все обновили. Я вошел во вкус. Чем больше брал кредиты, тем больше еще хотелось. У нас с коллегами было соревнование. Я понимал, что уже лишнее взял, но адреналин взыграл. Привык я к этим благам и не верил, что за них надо будет отдавать сполна. Это зависимость
(У моего пациента налицо все признаки кредитомании.)
- Я догадался, почему меня коллеги спровоцировали взять кредит. Я с подчиненными оказался как бы в одной упряжке - мы все повязаны кредитами. Но все переигралось. У меня же есть вышестоящие начальники, которые урезали зарплаты. Некоторых вообще уволили. Тут началась вторая серия - пришлось брать другие кредиты, чтобы покрыть первые. Я сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, но
(Это защита отрицанием и амнезией, то есть потерей памяти о кредите. Поэтому мой пациент эту версию причины бессонницы выдал только в конце сеанса, причем сразу отрицая.)
- Теперь я самый бедный человек. Но наплевал бы на все. Лишь бы спать крепко.
- Сон, как и смерть, всех людей уравнивает. Он может богатого сделать бедным и наоборот.
- Мне один человек, попутчик в поезде, сказал, что нас, кредитоманов,
(Очевидно, что это были фантазии, основанные на феномене самозаблуждения и самоподбадривания.)
- Партия кредитоманов?
- Между прочим, после этих слов попутчика я заснул на полчаса и даже спал с улыбкой на лице. Я знаю таких, которые еще больше набрали и крепко спят, а я переживаю. Как стать таким авантюристом? Мне желают здоровья одиннадцать банков. А я их подвожу: болею, страдаю. Но, надеюсь, не помру. Есть
Бессонница моего пациента обусловлена ситуацией, в которую он попал. Очевидно, что ее разрешение позволит ему избавиться от ночных мучений. И тем не менее, этот пациент еще несколько недель посещал мой кабинет. Мы работали над его восприятием этой проблемы. Мой пациент научился спать, но качество сна было низким.
Я чувствовал, что мой пациент хотел, чтобы я психологическим способом выключил его совесть, и он мог спать с улыбкой на лице. Но я уважал его как раз за то, что он имеет совесть, хоть она и лишает его крепкого сна.
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