Известный певец Александр Малинин на приеме у психоаналитика
Эстрадный врачеватель душ
№ 16(50) от 19.04.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
- Я ЧУВСТВУЮ вину за то, что занимаю ваше свободное время. А вы что чувствуете?
- Это хорошая методика. Чтобы расположить к себе человека, нужно перед ним покаяться. Но пока вам не за что передо мной каяться. У меня нет к вам ни негативных, ни позитивных чувств.
(Мои пациенты, сопротивляясь психоанализу, часто начинают анализировать самих психологов. Это защитный маневр. Но мой пациент прав. Наш психоаналитический альянс не сформирован, и поэтому у него нет оснований для выражения своих чувств.- Прим. Рамиля Гарифуллина.)
- А давайте поменяемся местами. Вы будете психологом.
(Иду на этот шаг, понимая, что мой пациент в роли психолога раскроет себя лучше.)
- Хорошо. У вас семья есть?
- Да.
- Дети есть?
- Моей дочери недавно исполнилось 18 лет.
- Интересно, почему вы выбрали эту профессию? Человек, имеющий семью и детей, - для меня состоявшийся. А то некоторые приходят, задают мне вопросы, учат жить, а сами никогда не были замужем, не имеют детей. Говорят, что если психоаналитик начинает с удовольствием анализировать
- То наверняка сам испытывает те же проблемы…
- Да. Поэтому у него такой нездоровый интерес к копанию в человеческих душах. Это
(Я действительно получаю удовольствие от того, что порой «раскалываю» причины страданий пациента, от которых его избавляю. В целом мой пациент прав, психолог должен осознавать, почему он выбрал именно эту профессию. Садомазохизм - это этап многих незрелых психологов.)
- Вы сейчас страдаете
- Не страдаю, но хочу получить от вас
- И
- Я не выдаю информацию даже батюшке, пока он не скажет, что это исповедь, что тайна исповеди священна, и пока я не произнесу: «Батюшка, я хочу исповедаться».
Только после этого ритуала происходит некое переключение, и мы как бы уходим в другой мир
- Причем это вы являетесь инициатором, а не он говорит:
- Да, это же тебе нужно выплеснуть некую информацию, покаяться. Но еще и не перед каждым батюшкой покаешься. Люди тщательно выбирают духовника, которому доверяют самое сокровенное: слабости, пороки, грехи. А некоторые садятся в поезд и рассказывают все случайному попутчику. Так вот, моя жена, у которой прекрасный аналитический ум, иногда даже общаясь с
- Ваша супруга является для вас психоаналитиком?
- Нет. Я сам анализирую все, что со мной происходит. Оставляю в уме некие заметочки, которые могут пригодиться в похожей ситуации. Поэтому, может быть, просто не нуждаюсь в
Советуясь с ней, я как бы перестраховываюсь: если будет
- Ваша супруга для вас кто? Мать, дочь, сестра?
- В первую очередь друг.
- Согласно психоанализу, мы всегда воспринимаем близких людей по определенным моделям.
- У меня нет сестры, и я не знаю, как бы ее воспринимал.
- Вы покровитель для жены?
- Не всегда. Иногда она мне покровительствует.
- Предполагаю, что
- Не уверен, что я сынишка. Но
- Порой настоящая любовь - это поиск своей матери в любимой женщине…
- Мы все приспосабливаемся в этой жизни, чтобы было полегче. Ищем возможность сачкануть. Поэтому у нас в семье иногда некие покровительственные функции берет на себя моя жена в силу своей энергетики, жизненного опыта и стремления руководить. Пусть, если ей хочется.
- У вас в семье есть гармония, иногда и вы в отца можете поиграть?
- Да. Но она чаще играет в маму.
- Она тоже ищет в вас «папу». Это нормальная игра. Но тем не менее вы в той или иной мере находитесь в плену общения с мамой, хотя рядом супруга.
- Я с детства был очень самостоятельным человеком, всегда сам принимал решения. У меня в детстве не было сильной зависимости от мамы.
(Далее я попытался раскрыть личность моего пациента через анализ его творчества.)
- Это было давно. По телевизору показывали первый Всесоюзный конкурс молодых исполнителей. Перед зрителями возник худой, бледный, стонущий молодой человек, тревожно поющий. Такой скелетик измученный. Я увидел истощенного певца.
- Я был истощен физически, но не энергетически. Через много лет я посмотрел эту запись. Там у меня глаза так горели, был такой сгусток энергии!
- Но у вас в голосе всегда тревога…
- Тревога, страдание присущи русскому творчеству, русской душе. Это исторически сложилось. Русский человек получает удовольствие через страдания и очищение души. И по нашей православной религии положено каяться, молиться в минорном ладу.
(Я не почувствовал пропасти между имиджем рыдающего, стонущего певца и реальным человеком, который находился передо мной.)
- Ваше пение - всегда рыдание?!
- Да. Я песню через свою душу пропускаю,
- Это не режиссерская или продюсерская выдумка?
- У меня никогда не было продюсера, мне никто никогда не подсказывал.
- То есть вы сами стали рыдать?
- Да, естественно.
(Я почувствовал, что мой пациент часто был жертвой различных людей.
- Вы рыдали в песнях, на сцене, потому что не позволяли себе этого в жизни? Можно так предположить?
- Да. В моей жизни не все складывалось нормально, пока я не вышел на большую эстраду. Денег не было, надеть нечего, казалось, что будущего нет. Как жить в этой стране? Безысходность полнейшая.
-
- Два года перед выходом на большую эстраду я жил религией, потому что только в 28 лет крестился. Мой дух окреп. И у меня появились некие проблески. Мне Господь подсказал тропинку, по которой я должен идти.
- Вы очень чувствительны к внешней среде? Остро чувствуете боль другого?
- Я вообще все впитываю.
- Отсюда и страдания. Вы не умеете закрываться.
- Я постоянно порываюсь помочь человеку, откликнуться. У меня русская душа. Она тянется к тем, кто нуждается. Первоначально мы все готовы откликнуться. Смотрим информацию по телевидению, например, про ребенка, больного лейкемией, который срочно нуждается в деньгах. Первая реакция - послать денег. Вторая реакция: «А может, это афера?» И первый порыв
(По-видимому, мой пациент нередко был жертвой манипуляций мошенников.)
- Может быть, в основе вашего успеха лежит искреннее сопереживание? И его разглядело жюри в Юрмале, все почувствовали вашу позитивную ауру?
- Я очень волновался, голос дрожал. Там были более профессиональные исполнители. Но в моем выступлении эмоции били через край. И на тот период я абсолютно соответствовал своему имиджу: начес на голове, кожаные штаны, красная разодранная рубаха.
- Рыдающий певец - это не туфта?
- Представьте, человек живет скучно, с ним ничего не происходит. Работа, дом, яичница, жена, телевизор, дети, школа. И вдруг он видит
- А
- Я выхожу на сцену, пою и замечаю мужчину в зале. Он плачет. Я своим искусством бужу в людях эмоции и чувства, которые в них не каждый день просыпаются. Ко мне приходят, пишут письма. Помню одно письмо: «Мой папа лежал и не мог двигаться. Вдруг по радио услышал вашу песню «Берега». И у него проснулось
(Мой пациент глубоко осознает истинные механизмы влияния на аудиторию, что никогда не позволит ему страдать манией величия.)
- Если возвратиться к истокам, к прошлому, какие основные, кульминационные слова вам слышатся? Вы сейчас находитесь в диалоге с отцом, с матерью?
- Я закрыт для обсуждения неких событий своего прошлого.
(Мой пациент защищается, но так искренно и ярко, что эта защита важнее, чем любые откровения.)
- Я так предполагаю, раз не было контакта с мамой, вы в интернате росли?
- Нет. Я рос в полноценной семье, но жил сам по себе.
- У вас выразительная жестикуляция. Вы проходили актерскую школу?
- Да, я занимался пластикой, сценодвижением, сценической речью.
- Проблемы зажимов, сценических стрессов у вас никогда не было?
- Мне проще спеть, чем поговорить со сцены. Прежде чем говорить, всегда нужно отрепетировать, чтобы получилось красиво, умно, интересно. Иногда мне хочется поговорить с публикой, я начинаю и слышу из зала: «Пой давай!»
- Вы производите впечатление человека, который может поддаться влиянию.
- Я, русский человек, вдруг попал в Америку. Американцы все ходят, обнимаются. Думаю, почему они меня так любят? Понял, что это некая секта, которая через меня хочет выйти на Россию. Когда они меня завлекали, предлагали пройти некие курсы. Было интересно, и я попробовал.
- У вас такое доверчивое лицо. От меня эти манипуляторы
- А ко мне как подходят, так и отходят. Мне в жизни приходилось общаться и с аферистами, накалывали меня. Так что я ученый.
- В какой роли вы сейчас пребываете? Может, вы давно уже и не певец, а оратор или духовник?
- Я в первую очередь певец. И довольно неплохой. Не представляю себя оратором. Хотя иногда задумываюсь, что я такое делаю с людьми, что они ко мне приходят и говорят, что я им душу лечу. Это у меня получается спонтанно. Пока я не могу управлять этим процессом, хотя точно знаю, когда это происходит. Но мало одного энергетического и эмоционального выплеска. Нужна некая информация, которой я их начну лечить. Нужна песня с правильным текстом, который действительно зацепит. Я давно понял, что не могу петь глупые тексты, и в своем творчестве всегда опираюсь на настоящую поэзию, нахожу песни, в которых есть смысл. Особенно хорошо, если там есть некий духовный смысл, который заставит человека задуматься,
(Мой пациент часто увлекал меня как оратор. Более того, он жестикулировал, как
- Для меня очень важно слово. Теперь я думаю, кто я вообще такой? Почему я, собственно говоря, всем этим делом занимаюсь? В силу того что я певец, у меня есть возможность выходить на сцену. В силу того что я популярный певец, у меня есть аудитория, с которой я могу общаться. Если есть аудитория, можно не просто петь, а
- Больше, чем музыкой?!!
- Да, конечно. Я чувствую, что идет некий энергетический обмен. У меня в зале всегда положительно настроенная аудитория. Не люблю работать в тусовках, где сборная солянка. Там не моя публика. Я выхожу и чувствую, что должен через себя перепрыгнуть, чтобы зрители поверили в меня. И иногда делаю
Я почувствовал, что мой пациент имеет большой духовный потенциал, но внешняя грязная среда (частью которой оказался и я) не дает этому потенциалу выплеснуться. Впрочем, проявить свою духовность моему пациенту иногда удается во время концертов. Обладая природной чувствительностью, психологической прозрачностью, доверчивостью, мой пациент,
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