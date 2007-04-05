Маленькая лошадка, тянущая огромный груз

- Я сейчас чувствую себя виноватым за то, что отнимаю у вас ценное время.

- Не переживайте.

- А что вы чувствуете?

- Постоянную тревогу, беспокой­ство из-за нехватки времени. Просто не могу позволить себе такую роскошь - его пустую трату. Вот и сейчас думаю о послезавтрашнем спектакле в Краснодаре. Боюсь опоздать на самолет.

(А приехав в Краснодар, моя пациентка будет так спешить в Москву, что не заметит этот красивый город и его жителей. Может быть, нагнетание суеты, поспешности, ощущения того, что тебя ждут везде, - это пиар-ход? А может быть, моя собеседница похожа на того самого неуловимого Джо, которого на самом деле никто не ловит? - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- То есть вы постоянно ощущаете себя не в том интервале времени, в каком находитесь на самом деле?

- Да, так получается…

(Невротичность личности - это всегда следствие внутренней суеты, нежелания почувствовать настоящее, быть «там и когда-нибудь», а не «здесь и сейчас». Такой человек чаще живет результатами и целями жизни, а не ее процессом.)

- Вы часто не чувствуете настоящий момент жизни…

- Нечасто, но бывает.

- Иными словами, меня сейчас перед вами как бы нет, потому что мысленно вы уже давно в самолете?

- Я, конечно, готова уделить вам время. Но в принципе вы правильно заметили!

(Я представил, что для моей пациентки меня как бы нет. Это сильно огорчило. Но, защищаясь обратным чувством, я продолжил диалог.)

- Суета - это когда мы находимся в будущем и не чувствуем, что происходит здесь и сейчас.

- Я не могу на 100% отнести это понятие к себе. Я уделяю достаточно времени тому, что происходит в данный момент. Когда я репетирую или танцую на сцене, то, естественно, в полной мере чувствую данный момент. Но я могу разговаривать на одну тему, а думать о другом.

(Отмечу, что опытный психоаналитик должен работать так, чтобы пациент чувствовал только себя, свои психологические переносы, а не психоаналитика. Осознав последнее, я успокоился и не переживал, что моя пациентка меня не чувствует, воспринимая лишь как функцию.)

- Сколько процентов времени в течение дня у вас проходит в настоящем?

- Преимущественно я живу не настоящим, к сожалению. В настоящем у меня две ипостаси - это работа в балетном зале или выступление и общение с моей дочкой.

- Складывается впечатление, что вы находитесь в напряжении. Это и есть суета, которая через некоторое время может сказаться на вашем эмоциональном состоянии.

- Я бы не сказала, что мне это мешает.

- Вам нравится суета?

- Да. Это желание сделать больше, чем я могу.

(Видимо, это этап предвкушения успеха, которым моя пациентка еще не насытилась. Она живет в надежде добиться настоящего успеха, за который не понадобится оправдываться. А нота оправдания чувствовалась в ее голосе на протяжении всего диалога.)

Если бы в ритме моей жизни не было этой суеты, я бы танцевала, как многие солисты Большого и других театров. Отработала бы спектакль, пришла домой, сидела бы на диване и пила чай со своей мамой, отдыхала бы, гуляла по городу. А я так много всего успеваю! У меня бывает по пять интервью в день, плюс фотосессии. В этот же день - концерт, репетиции, съемки. И есть желание сделать больше.

- Вы известны благодаря СМИ или благодаря своему творчеству?

- Я приобрела известность благодаря эксклюзивным, ни на что не похожим проектам.

- Увы! К своему стыду, я не разу не видел вас в спектакле…

- Советую посмотреть.

- Но я читал и видел ваши интервью о конфликте с Большим театром. С этого ракурса я вас и знаю.

- Надо было познакомиться с моим творчеством, прежде чем меня консультировать…

- Нет, я лукавлю, один раз я видел вашу работу в одном проекте на центральном канале.

- Это не работа, извините. Это был вовсе не танец.

- Мне приходилось выслушивать то, что говорят обыватели. Они рассуждают о вас как о своей знакомой.

- Мне это очень приятно. Я тщеславная. Это качест­во приносит мне успех и счастье. Когда иду по улице, маленькие дети кричат мне вслед: «Анастасия Волочкова идет!» Я думаю, это большое достижение. Но оно пришло ко мне не потому, что СМИ написали о скандале с Большим театром. Если говорить о СМИ, то дерьма на мои плечи они выливают достаточно. Складывается впечатление, что я не имею права даже выйти на улицу, потому что каждый мой шаг будет описан в прессе. Не имею права отдохнуть в Дубае и, покупавшись в холодном море, переодеть купальник на пляже. Какие-то идиоты обязательно будут подсматривать. Им не лень выслеживать и фотографировать. А у других «козлов конченных» хватает наглости называть эту статью «Волочкова стриптиз устроила». Это маленький пример, но в моей жизни все так публично.

Я интересна людям. Как рожала ребенка, какие в палате горели свечи, как выходила замуж… Меня за это терзают. Но, с другой стороны, это большое счастье. Я возмущенно говорила по телефону своему директору: «Как же это так! Я поехала отдыхать в Эмираты, и не прошло трех дней, как опубликовали эту ерунду!» Знаете, что он сказал? «Любой артист БТ разделся бы догола, вышел бы на Красную площадь, заплатил бы деньги, чтобы хоть что-нибудь о нем написали».

Просто я нашла в себе силы и мужество защитить себя и бороться со СМИ, которых пригрел БТ, с деньгами, с властью.

(Моя пациентка испытывает позитивные переживания от осознания того, что ее образ запечатлен в душах многих людей. Это феномен субъектной представленности в других. Он является главной ценностью для многих людей. Это работа адлеровского принципа всемогущества, тщеславия и одновременно комплекса неполноценности, приводящая к постоянному развитию и самосовершенствованию личности. Кто же так сильно недооценивал нашу пациентку в детстве, что она до сих пор доказывает, что она самая лучшая?)

- Как диалоги с родителями повлияли на вас в детстве?

- Я не вспомню разговоры, которые бы на меня повлияли. Мои родители мне всегда доверяли и сделали все, чтобы я имела возможность заниматься любимым делом. Поэтому давайте сейчас говорить по существу. А в глубины полезем, когда у нас будет больше времени.

(Моя пациентка начала суетиться, и я почувствовал, что мысленно она вновь где-то далеко.)

- То есть вы не можете вспомнить какие-то кульминационные диалоги, которые сделали вас той, кем вы являетесь?

- Знаете, у меня было так много диалогов и моментов в жизни, которые на меня повлияли!

(Защита отрицанием.)

- Например, вы сказали, что являетесь тщеславной.

- Я не сказала.

- Вы сказали.

- Я тщеславна. Мною движет то, что движет.

- Откуда у вас такая энергия успеха? Ведь для многих женщин карьера, известность второстепенны. Вытащила грудь ребенку - и хорошо. И незачем лезть на вершины Олимпа.

- Вытащила грудь… Такая женщина всегда сидела на диване с газеткой. Мне непонятен ее жизненный уклад. А для нее это счастье, понимаете? У меня уже с пяти лет была цель, к которой я стремилась.

(По-видимому, моя пациентка слишком рано повзрослела, почувствовала ответственность, стала жить, как взрослые, в напряжении. Хочется верить, что это действительно был выбор пятилетней девочки, а не ее родителей, которые не смогли реализовать свое тщеславие и перенесли его на ребенка.)

- Вы, очевидно, мечтали стать изве­стной балериной?

- В 5 лет я впервые посмотрела балет «Щелкунчик» и сказала маме: «Я буду балериной!» Этот сказочный балет и сейчас перед моими глазами. Он меня так вдохновил, будто бы Господь Бог мне сказал: «Ты будешь балериной».

- Известной балериной…

- Да, известной! Все педагоги в балетной школе говорили, что я никогда не стану балериной. Но я твердила маме, что эта профессия - моя.

- Джинн славы вошел в вас.

- Это не джинн славы, а стремление, труд и усердие! Работать столько, сколько я работала тогда, думаю, многим не под силу, да и мне сегодня уже не смочь.

(Было ли у моей пациентки настоящее, беззаботное, счастливое детство? Думаю, она сейчас мечтает о нем. Вот только немного поработает, подготовит базу для того, чтобы нырнуть в это детство. Но, увы, этого почему-то не получается. Моя пациентка погружена в цейтнот, постоянную ответственность, борьбу и суету.)

- То есть тщеславие - это не главная подпитка в твоей работе?

- Я сначала думала не о том, чтобы стать известной, а хотела быть хорошей балериной. Потому что известных имен тысячи, они меняются каждую неделю, появляются новые фавориты. Балерин миллион, а хороших единицы.

- Вы СМИ одновременно и любите, и ненавидите.

- Мне абсолютно безразлично, что обо мне пишут СМИ. Для меня важнее быть, а не слыть. Первое, что говорят люди, когда меня видят: «Ой! Так вы же не большая, не тол­стая…» Я просто хочу сказать, что кампания, которая была развернута против меня, вытрясла такой шквал нелепостей! Для меня люди делятся на две категории: на тех, кто живет со мной, и на тех, кто живет со слухами обо мне.

Помню, мы с мужем Игорем делали концерт, и как раз тогда узнали о трагедии в Беслане. Весь сбор от этого концерта пожертвовали несчастным детям. Игорь помогал привезти на мой концерт 3, 5 тысячи детей из других регионов России. Это благотворительные акции. В течение года я объездила с концертами Чечню, Северную Осетию, Кабардино­-Балкарию, Ингушетию. Пока мамы сидят со своими детьми, я станцевала в 50 концертах. Я видела лица детей из школы №1, лица матерей, у которых погибли дети. Вы знаете, мне было абсолютно все равно, насколько я популярна. Пишут обо мне или не пишут. Мне сказали, что после трагедии на лицах этих матерей впервые увидели улыбки.

- У тебя нет звездной болезни?

- Ну что вы!

- Вы действительно адекватно воспринимаете и оцениваете свой рейтинг популярности?

- Я даже не знаю, что это такое - рейтинг.

(И действительно, я звездной болезни не почувствовал, потому что, сам того не замечая, стал называть мою пациентку на «ты», хотя она меня все время называла на «вы».)

- Вы оказались олицетворением беспомощных молодых женщин России - маленьких, худеньких, которые находятся под давлением своих боссов и всяких руководителей?

- За жизнь, за независимость можно бороться. Мой муж говорит, что даже умирать надо достойно и с честью. Я чувствую ответственность перед женщинами. То, как я сейчас живу и веду себя, - это во многом может стать для них примером. Но для одних я - пример, а для других - антипример. Поэтому меня многие любят, но многие и ненавидят. Для меня самое главное - прожить свою жизнь так, чтобы не было стыдно перед собой. Единственный моя судья - собственная совесть.

- Ты не сильно зацикливаешься на негативной оценке себя какими-то личностями? Умеешь забывать обиды?

- Конечно…

- У тебя есть некая опора внутри?

- Есть. Мне важно, что подумают обо мне мама, муж, дочь. Я считаю, что к тридцати годам стала состоявшейся балериной, состоявшейся женой, счастливой мамой.

- Вы почему-то подводите итог. Не злоупотребляйте этим, а то пустота может образоваться.

(Я опять почувствовал оправдательные нотки моей пациентки.)

- Нет, не берите себе в голову, не переживайте. К тридцати годам я достигла того, чего многие не достигают к пятидесяти. Но я же не говорю, что этот этап законченный, нет! У меня впереди много нового: кино, телевизионные проекты…

- Вы пробовали себя как актриса?

- Актерское начало у меня есть. Я занимаюсь созданием балетного театра и школы. А также готовлю новый проект - шоу-программу, колоссальный, грандиозный спектакль с сочетанием разных жанров.

- Как актриса вы были органичны. Я почувствовал, что у вас есть способность входить в образ, сопереживать персонажу.

- Да.

- Сопереживание персонажу - это всегда некий уход от своего эгоизма.

- Насколько это было возможно…

- Есть планы заняться актерской деятельностью?

- Есть, конечно! Но говорят же, если хочешь рассмешить Бога, расскажи о своих планах. Мне предложили сняться в фильме за очень приличные деньги. Но, скорее всего, вынуждена буду отказаться, потому что, мне кажется, это не мой формат.

- Видимо, у вас дефицит настоящего? Ведь вы все время лезете в будущее. Остановитесь.

- У меня в настоящем дочь, спектакль. Вот это моя настоящая жизнь. Поэтому я разговариваю с журналистами не му­сю-сю, как раньше, а просто высказываю свою позицию. Ваше дело, как вы об этом напишете. Я общаюсь со зрителем на моем сайте. Сама завела там дневник, и каждый человек может написать все, что думает обо мне.

Мой муж на лето снимает дом, чтобы мы могли отдыхать за городом. А я могу провести в этом доме максимум 2 дня за все лето. Шило у меня в попе. Еду, назначаю интервью, встречи, репетиции…

У меня есть такие знакомые, у которых была цель жизни - выйти замуж за богатого человека. Теперь они сидят с подругами и обсуждают: «Ну, Версачи - это не моя фирма». Типа, это уже не круто. Понимаете, у людей интересы разные. И это не зависит от того, кто и что сказал в детстве. У человека должен быть стержень. И я верю, что с таким стержнем можно родиться. У меня просто всегда были другие приоритеты. Если есть деньги, вкладываю их в проект, концерт, трачу на дочку.

- Я чувствую вину перед вами за то, что вы говорите все время на оправдательной волне.

- Оправдываюсь в том, что не могу сесть на диван и бездельничать? Вы мне говорите: какие-то женщины сидят, и им хорошо. Знаете, многим мужчинам тоже важно, чтобы жена была рядышком и при деньгах. Но есть и другие мужчины.

- У меня складывается какое-то противоречивое мнение о вас.

С одной стороны, вы живете в потоке суеты, а с другой - вы для меня словно маленькая, красивая, стройная лошадка, которую запрягли, и она тянет гигантский груз.

- Нет, меня не запрягали. Я сама себя запрягла.

(Согласно психоанализу, запрягают в детстве.)

- Ее, лошадку, из этого хомута иногда вытаскивают к настоящему мужу, к ребенку. А потом она опять тащит свой груз.

- Знаете, если бы это доставляло какую-то тяжесть…

- Но вы же жилистая лошадь, поэтому вам и не тяжело.

- Ну, слава богу, у меня столько сил, что я делаю это с радостью. Если бы это было для меня не в радость: по 8 перелетов в день, по 8 городов, я уже давно бы этим не занималась.

- Будущее жилистой лошади может быть счастливым?

- Очень может быть. Это образ энергичного человека, который ярко проживает жизнь. Я так живу и получаю удовольствие. Куда бы я ни приехала, меня принимают потрясающие люди. Прощаемся со слезами. Это такие эмоции, впечатления! Тем не менее я остаюсь хорошей женой. Мой муж не дает забывать о нем. Еду в аэропорт, а у меня в машине букет цветов. Потому что Игорь считает, что я не могу ездить без цветов. Я сейчас приеду в ресторан, у меня будет 5 минут для общения с мужем перед вылетом. Если бы я стремилась к деньгам, то давно уже жила бы в доме у миллионера, имела бы яхту, самолеты…

- Все-таки вы живете в режиме постоянного дефицита мужа и дочки?

- Ну что вы! Мы с мужем расстаемся максимум на один день. Мы так планируем нашу работу. И еще не надоели друг другу за 3 года.

- У вас не было в прошлом неудачи, когда во время выступления вы забыли движение, например?

- Нет. Потому что у меня были уникальные педагоги. Но я очень сильно боюсь врачей, всяких медицинских приспособлений. Именно поэтому, когда рожала ребенка, ко мне даже датчики не подключили. И кровь сдала за всю беременность один раз. А все это, мне кажется, из-за того, что я вытерпела в жизни слишком много моральной боли. К счастью, я ни о чем, что происходило в жизни, не жалею. Были сложные времена, которые мне дали толчок и вынесли на ступеньку гораздо выше БТ. Меня можно уволить из театра, но со сцены всей России - вряд ли.

- Вам ужасы часто снятся?

- Мне очень часто снится моя бабушка, которая умерла 10 лет назад. Она меня всегда о чем-то предупреждает во сне.

(Моя пациентка как бы сама себя предупреждает о том, что суету необходимо прекратить. По-видимому, и наяву она мечтает о том, чтобы когда-нибудь эта гонка прекратилась.)

- А еще помню такой сон: «Лебединое озеро», звучит музыка, а я в гримерной не могу найти свои пуанты, свой костюм. И понимаю, что совершенно не готова к спектаклю, только приехала из отпуска, и мне не хватало репетиций. Еще иногда снится, что я выхожу на сцену, звучит совершенно незнакомая музыка, а я должна танцевать и придумывать на ходу какие-то движения. Этот сон превращается в кошмар!

(Это сновидение является следствием неврозов, стрессов и цейтнотов, которые бывают у моей пациентки наяву.)

- За мной часто гонятся во сне. Все как в жизни.

Анализ последнего сновидения показал, что моя пациентка как бы гонится сама за собой и не может себя догнать. Я предположил, что это сон о несформировавшейся самоидентификации моей пациентки, то есть она еще до конца не осознает то, кем является сама для себя. Именно поэтому постоянно самосовершенствуется, ищет себя в роли матери, жены, балерины, актрисы. Когда эта суета кончится, моя пациентка наконец-то сама себя поймает.