Семья запуталась в сети

Пациентка, страдающая истерией, вошла в кабинет в сопровождении мужа и сына. Во время сеанса мы остались с ней один на один.

- Когда муж отворачивался от меня и крепко засыпал, мне становилось как-то особенно одиноко. Казалось бы, он рядом. Лежала бы и радовалась счастью семейной жизни. Сын уже взрослый, живет самостоятельно. И все остальное хорошо.

(Хорошо настолько, что на лице моей пациентки пустота, отрешенность, недоумение. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- Если бы у вас было все хорошо, то вы, наверное, не сидели бы в моем кабинете?

- (Пауза.) Было время, когда мне нравилось, как спит любимый человек. Тогда он был красив и молод. Но сейчас слушать дыхание состарившегося и располневшего супруга не доставляет удовольствия. Мне кажется, что каждый выдох мужа делается им только для того, чтобы выдохнуть безразличие ко мне.

- Как вы справляетесь с одиночеством?

- Тихонько встаю и ухожу в другую комнату. К моему давнему другу - компьютеру. С ним перестаю чувствовать себя одинокой.

- Вы общаетесь с кем-то на сайте знакомств?

- Да. Меня всегда ждут десятки виртуальных поклонников, обольстителей, романтиков и просто сексуально озабоченных мужчин. Меня это забавляло. Я чувствовала внимание и желание реальной встречи со мной. Но мысленно говорила себе «реала не будет, только виртуал».

(Будучи виртуозным манипулятором своих интернет-диалогов, моя пациентка будила предвкушение, духовный полет, романтику не только в своей душе, но и в душах своих поклонников).

- Как вам удавалось иметь такой успех в виртуальном общении?

- Я поместила на интернет-­страничку не свою фотографию, а малоизвестной, но весьма симпатичной западной актрисы, моей ровесницы. К тому же выдумала себе яркий псевдоним, чтобы подстраховаться от всяческих эксцессов.

(Дальнейший анализ показал, что моя пациентка не была примитивной интернет-­шлюхой, ублажающей словами мужские инстинкты. Последних на интернет­-панеле сейчас предостаточно. Не говоря уже о vip­-персонах сайтов знакомств, эдаких многостаночников общения, скрывающих свою озабоченность под маской желания общения или поиска спутника жизни.)

- А вы не думали о том, что можете превратиться в эдакую….

- Присутствие виртуальных проституток на сайте знакомств меня всегда раздражало. Встречаться со всеми интернет­-ухажерами в реале я в силу своих взглядов не могла. Поэтому и выбрала иной путь - быть только в виртуале. Но произошло нечто, о чем я не могла и подумать.

(Женщина заплакала.)

- Вы по-настоящему влюбились?

- Да. Круг моих виртуальных ухажеров сузился до одного собеседника. Я была старше его почти в два раза. Но несмотря на это отношения углублялись все больше и больше.

(Выяснилось, что моя пациентка вначале предположила, что молодой человек влюблен в фото, которое к ней никакого отношения не имеет. Но оказалось, что фото уже ни при чем. Между ними возникла глубокая душевная связь. Они говорили на понятном только им, телепатическом языке, понимая друг друга с полуслова.)

- Судя по всему, у вас было сверхчувственное общение?

- Видимо… Кстати, он тоже разместил на сайте не свою фотографию. Это также никоим образом не повлияло на глубину наших отношений. Мы хранили тайну общения, не желая знать друг друга в лицо. Более того, мы сопротивлялись всяческому желанию встретиться в реале. Каждый день мы буквально бежали к компьютеру, то есть друг к другу. Казалось, что единственная ценность нашей жизни - погружение в мир нашего необыкновенного общения.

(Судя по всему, влюбленные начали догадываться, что это не они общаются в Интернете, а какие-то части их душ, миражи, которые живут своей жизнью и не желают прислушиваться к реальности. Они понимали, что в их диалоге участвуют четыре человека - двое реальных, которые наблюдают и подчиняются двум другим - виртуальным. Эпистолярный жанр общения всегда выхватывает нечто универсальное, идеальное, общее, красивое, упуская то, что может разочаровать. В нем не слышатся живые дыхание и голос, нет возможности заглянуть в глаза собеседника. Работает только воображение.)

- Вы защищались от реальной встречи, которая могла разрушить все иллюзии и представления, построенные на фундаменте этого чрезмерно глубокого эпистолярного общения?

- Да. Это был диалог двух «идеальностей», которые жили в наших душах.

(Именно эти идеальные сущности, а не сами влюбленные, соприкасались в процессе их интернет­-диалогов.)

- Мы чувствовали наше родство, и что когда-то были знакомы друг с другом. Поэтому знали друг о друге все, но при этом не могли понять, откуда все это знаем.

- И что же случилось потом?

- Мое женское начало все-таки взяло верх - я предложила своему интернет­-возлюбленному немного приоткрыть завесу секретности и упросила его пообщаться со мной по телефону. Было страшно потерять все, что было создано ценой духовной работы. Мы поговорили. Разочарования не было. В наш мир ворвалась некая реальность. Нам хотелось слышать друг друга. И опять казалось, что где-то и когда­то мы уже разговаривали. Теперь мы могли услышать интонацию, дыхание и многое другое, реально живое, не принадлежащее миру наших фантазий.

(На лице моей пациентки - счастье.)

- Самым загадочным во всем этом было то, что мы не видели друг друга в лицо. Именно познание живого лица могло поднять наши отношения на вершину горы или опустить на дно океана. И мы решили встретиться - назначили место. Оказалось, что интернет-­возлюбленный - мой родной сын! Но я об этом тогда так и не узнала - он меня увидел и не вышел навстречу. Они разыгрывали меня с отцом.

(Плач перешел в истерику. В кабинет входят сын и муж пациентки. Они успокаивают ее. Муж выводит свою супругу из кабинета. Сын остается).

- Я слушаю вас.

- Да, я виноват в приступах матери. Но для меня это тоже было большим испытанием. Не думал, что общаюсь с матерью. Я не имел большого опыта общения с женщинами. Просто влюбился по Интернету. Я боялся разочароваться. Конечно, моя интернет­-подруга подробно описывала свою внешность. Я сделал вывод, что она не должна меня разочаровать. Но страх все-таки был. Поэтому я решил подстраховаться и со стороны понаблюдать свою таинственную незнакомку.

- И как произошла эта встреча?

- Я спрятался и наблюдал, кто же подойдет. Что это будет? Восторг или боль разочарования? Но… на месте встречи почему-то появилась моя мать. Я сначала подумал, что мамаша случайно забрела на место моего свидания. «Быстрей бы она уходила!» - подумал я. Но потом… шок. Мать пришла на свидание со мной! Моя родная мать! В глазах помутнело. Ноги одеревенели. Никого не дождавшись, мать стала медленно удаляться, а я - приходить в себя. Может, это был страшный сон? Снилась же мне раньше интимная близость с матерью. Я просыпался в холодном поту. Это было как бы возвращением к тем абсурдным сновидениям?!

(Мой пациент напомнил мне миф об Эдипе, именем которого З. Фрейд назвал открытый им эдилов комплекс.)

- Что вы тогда чувствовали?

- И жалость, и разочарование, и ненависть к ней за то, что она была душой неверна своему мужу, то есть моему родному отцу. Мне так хотелось вернуться к тому ощущению счастья, которое было в сети. Мне даже казалось, что моя виртуальная любовь никакого отношения к настоящему человеку - моей матери - не имеет. От этих противоречивых чувств я сильно страдал и, сам того не замечая, все рассказал отцу. Он не скандалил, но долго молчал. Думал, что с мамой делать. Я решил больше не общаться по Интернету со своей «возлюбленной». Это было бы жестоко по отношению к маме. Отец же, злясь и ревнуя, решил изучить интернет-диалоги моей матери и стал выходить с ней на связь, как очередной виртуальный поклонник. Мне он об этом не говорил.

- Пригласите своего отца.

(В кабинет входит муж пациентки.)

- Уже через неделю я выяснил, что моя супруга с большим удовольствием и душевной отдачей общается с незнакомым мужчиной, то есть со мной.

(По-видимому, моя пациентка, страдая от того, что потеряла всяческий контакт со своим молодым другом, стала отвлекаться на общение с другим мужчиной, не подозревая, что теперь ее утешителем был собственный муж.)

- Что вы чувствовали, когда так жестоко разыгрывали свою жену?

- Я узнавал в ней ту душевную красоту и внимание, которые полюбил лет двадцать назад. Но с другой стороны, я понимал, насколько она неверна мне сейчас, раз так открыта виртуальному ухажеру. Далее собиралась назначить мне реальную встречу.

- И все-таки день свидания настал…

- Да. На место встречи я пришел с сыном. Стояли и ждали свою родную женщину. А она бежала на свидание с… (пауза). Мы не думали, о ее переживаниях, иронизировали. Потом я спросил, а не является ли она интернет-шлюхой?.

(Пауза.)

Далее я пригласил всех членов семьи в кабинет. Провел семейную психотерапию. Выяснилось, что все они по-прежнему любят друг друга и не мыслят жизни врозь. Наши герои осознали, что та теплота и возвышенные чувства, которые переполняли их в необычных интернет-­отношениях, не были бы возможны, если бы они не знали друг друга так глубоко.