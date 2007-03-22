Магия любви и медвежье проклятье

- Вот уже неделя, как я расстался со своей подругой и не могу выйти из депрессии.

(Чувствуется, что мужчина мысленно все еще разговаривает со своей подругой. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- Как вы думаете, что она вам мысленно говорит?

- Она говорит, что я трус! (Мужчина закрывает руками глаза.) И болтун...

- А почему вас расстраивает, что она называла вас болтуном?

- Потому, что в последнее время я очень боялся ее потерять и часто повторял, что люблю ее. Так часто, что, наоборот, все испортил. На самом деле я уже не чувствовал такой большой любви к подруге.

(Человек может часто повторять слова любви и этим нарисовать фигуру нелюбви. И наоборот, часто говорить о нелюбви, но нарисовать фигуру любви.)

- И что вы делали всю неделю после расставания?

- Пытался понять, любил ли я ее, и вообще разбирался, что такое любовь и была ли она у меня. Вот вы можете сказать, была ли у меня любовь?

(Это проявление психоаналитической составляющей в феномене любви - невротичность, психическая подвешенность, двойственность чувств, страдание. Оно бывает иногда настолько сильным, что вызывает истощение, и пациента приходится лечить. Часто подобная любовь - это не проблема двух людей, а только одного.)

- Если я докажу, что у вас любви не было, то вы поймете, что ничего не потеряли, и сразу успокоитесь?

- Я на это очень сильно надеюсь. Поэтому и пришел к вам.

(Пациент хочет избавиться от своих страданий, но обусловлены ли они феноменом любви?)

- Итак, я слушаю вашу версию о том, что было между вами и вашей подругой.

- Сначала я думал, что в основе лежит только сексуальное влечение. Так и было - как только у меня появлялась сексуальная озабоченность, я вспоминал ее и, как голодный, ободранный кот, после странствий шел к ней. Она - фонтан переживаний, прелесть, как свеча горит и тает. Меня захватывали игра и блеск ее реакций! Я всегда отдавался ее магии. Полеты... подзалеты... это было. Но у мужчин же две философии - одна до, другая - после постели. После постели - вакуум. (По-видимому, это проявление феномена посторгазмической пустоты.) Ох уж эти странности любви! То на коленях перед ней ползаешь, то видеть ее не желаешь. Игра мужских гормонов. Какая же это любовь?

(Мой пациент изложил необходимое условие любви - сексуальное влечение, но его недостаточно.)

- Но позднее вы осознали, что ваши отношения - нечто большее, чем просто сексуальное влечение?

- Да, потом я понял, что она для меня нечто большее. Она очень заботилась обо мне. Моя подруга хорошо готовит, у нее всегда комфортно, чисто. И финансово она меня всегда выручала. Без нее я дикий, а с ней - нет. Но вот кто - это вопрос? К ней всегда хочется прижаться...

- Как к маме?

- Может быть. Моя мать как бы почувствовала, что я уже не нуждаюсь в ее опеке, и ста ла ревновать.

- А с чего это вашей матери переживать? Можно просто передать своего сынишку другой «маме», то есть вашей подруге?

- Я что, ребенок?

- Нет. Но у вас подсознательно возник психологический перенос на вашу подругу как на свою мать.

- Ура! Вот и доказательство, что это не любовь! Ну, если я увидел в своей подруге мать?

(Мой пациент на протяжении всего сеанса будет радоваться любым аргументам в пользу того, что любви не было. Это защита обратным чувством от страха потерять рассудок от любви.)

- Наоборот, согласно психоанализу, любовь мужчины и женщины - это всегда продолжение любви к близкому человеку детства - матери, сестре, бабушке и т.п. Вы ищете их в других женщинах, но не осознаете этого.

- После полугода общения со своей подругой я стал переживать за нее, жалеть, чаще носить на руках. Поэтому она стала для меня не матерью, а, скорее, дочерью. Тем более она младше меня. Я даже бываю для нее в роли отца, которого она потеряла еще в детстве.

Но правильнее было бы сказать, что она - моя половинка, какой-то мой идеал.

(Это архетипическая составляющая феномена любви. Работа архетипа анимы - женской части психики в мужской.)

- Она та внутренняя женщина, тот идеал, который раньше я в себе вынашивал. Во всяком случае, мне так казалось, когда мы встречались. Именно поэтому я иногда свою подругу называл Богиней. Она считала, что это мои выдумки, которые к ней никакого отношения не имеют. Я в подруге, наверное, любил себя. Как бы сращивал ее с собой. Поэтому ревновал. Считал, что у нее не может быть другого мужчины, потому что она моя собственность. Ура! Это просто чувство собственности, а не любовь. Ведь так?

- Вы теперь думаете, что она уже не богиня? Просто, испытывая желание встретить богиню, навешали все ее атрибуты на весьма прозаическую девушку? И все-таки, по-видимому, она попала в резонанс с вашими внутренними идеалами.

- Да. Но моя подруга этого не понимала. Она тоже полюбила во мне то, чего во мне на самом деле нет. Ну, я же не мог ее обижать, поэтому и старался развивать в себе все то, за что она меня полюбила. Мне порой кажется, что все мои страдания от того, что я себя не люблю.

(И действительно, настоящая любовь к другому человеку невозможна без любви к себе - принятия себя со всеми позитивами и негативами. А принятие другого - это одно из многочисленных определений психологического феномена любви.)

- Любовь - это всегда принятие другого...

- Я себя ненавижу, не перевариваю. И после этого я должен еще кого-то другого любить? Откуда взяться любви-то? Ура! Значит, ее не было. (Мой пациент улыбается противоречивой улыбкой.) А знаете, ведь мы с ней когда-то умели держать паузу. Просто молчали, и нам было хорошо. (Это феномен чувственного общения, за пределами которого находится манипулятивная составляющая феномена любви.) Значит, мы принимали себя. Но в то же время она любила меня мучить.

- Мучить или искушать?

- Искушать. Она мне не сразу отдалась. Мы сравнительно долго встречались, и я всегда был в напряжении. Во мне боролись противоречивые чувства.

(Это диалектическая составляющая любви - предвкушение, напряжение, вызванное противоречивыми чувствами.)

- Вы были в состоянии предвкушения, постоянного дефицита ее внимания? И это наполняло вас особым чувством?

- Намекаете - это предвкушение, напряжение и было любовью? Ну, нет! В семнадцать лет я впервые встречался с одной девушкой. Настрадался, похудел до истощения. Умирал без нее. Это психоз, а не любовь. Работать не хочется, ничего не хочется. Только и думаешь о ней. Слава богу, выкарабкался из этого состояния.

- И как вам это удалось?

- Она, видимо, пожалела меня и отдалась. Нет, я не хочу так любить. Не хочу больше терять голову. С этой моей подругой у меня такого не было и не будет.

- Чувствовали, что можете опять попасть в прекрасную психологическую ловушку любви?

- (После паузы.) Да, чувствовал и не хотел этого. Я сейчас только начинаю догадываться, что боялся опять потерять голову, как в семнадцать лет. У меня ведь дела, бизнес. Нет, этого психоза мне не надо. Хочу встречаться с такой девушкой, с которой я бы не потерял голову. Вон люди живут как-то, просто по привычке. (Эмпирическая составляющая любви, которая начинается в процессе экспериментирования - со­вместного проживания. Как говорится, «стерпится-­слюбится»). Не все же держится на этом безумстве. (Практика показывает, что многое в нашей жизни держится не на любви, а на ответственности - страхе подвести близких и других людей, способности чувствовать боль другого, как свою и т.п. Любовь здесь возникает как следствие испытания пограничными ситуациями, болезнями, проблемами. Она всегда переходит на детей - продолжение отношений или выход из кризиса отношений. Это любовь как награда за преодоление. Это духовно-смысловая составляющая любви.)

Разве может любовь основываться только на том, что все высоко оценивают мою подругу, а я, слушая их, боюсь ее потерять. Мать говорит - женись, друг говорит - женись, ведь с квартирой девушка. Но у меня нет финансово-сексуального рефлекса. Я не завожусь на пузатых, старых и богатых.

Не верю я в вечную любовь! Как это возможно? Мы просто привыкаем к человеку.

(А что нужно, чтобы мы не приедались? Промежуточный элемент - ребенок, который растет и меняется.)

Как-то мне посоветовали: если есть проблемы в общении с девушкой - просто женись, и все нормализуется.

(Практика показывает обратное. Если проблемы общения есть до брака, то в браке они только обостряются.)

Она мне заявила, что я боюсь. А чего? Безумства любви или хомута ответственности, который я надену на себя, когда женюсь? Я начинаю понимать, что истинное счастье любви не в наслаждении, которое она приносит, а в страхе потерять из-за нее ум. Именно этот страх, адреналин и запоминается. Но какие это страдания!

Знаю я этих ухоженных, домашних мужей, которые бредят об этом безумстве, но трусят. Боятся превратиться в медведя, как в фильме «Обыкновенное чудо».

Моя подруга полюбила меня как подчиненная старшего, как слепая девчонка. А я воспользовался ее слепотой. (Манипулятивная составляющая феномена любви.) Потом она поняла, что была в моих сетях.

Было время, когда я с ней буквально каждый день знакомился и каждый день влюблялся. Она всегда была такая разная...

Мой пациент успокоился, причем моей роли в этом практически не было. Он сам «наковырялся» в своей любви настолько, что она потеряла тайну и магию. А магия любви исчезает, как только открывается ее структура. В этом успокоении уже не было той подвешенности, того страдания, которые он испытывал раньше. Но стал ли мой пациент от этого успокоения счастливее?