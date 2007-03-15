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Есть ли жизнь на дне бутылки

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина мужчина, страдающий алкоголизмом

№ 11(45) от 15.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Есть ли жизнь на дне бутылки

  В кабинет входит с виду аккуратный мужчина. И тут же, с порога, говорит о своей проб­леме.

 Только  не подумайте, что я спившийся алкоголик. Я могу пить, а могу и не пить. Однажды три недели не пил, и ничего.

(По статистике, большинство россиян, страдающих алкоголизмом, не считают себя алкоголиками.- Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 - А почему же потом выпили?

 - Предложили, и выпил. Что я, не мужик, не могу выпить, стресс снять?

(Для больного алкоголизмом вся жизнь превращается в сплошной поток стрессов, которые необходимо снимать. Люди с алкогольной зависимостью тяжелее переносят депрессии.)

 И пью-то я чистую водку, а почему болею, не понимаю.

 (Многие пациенты верят в пропагандистский миф, запущенный отечественными водочными производителями, что посталкогольные стра­дания связаны с чистотой водки. Но любой алкоголь пожирает так называемые вещества настроения - нейромедиаторы мозга, которых так не хватает. Это и приводит к жуткой депрессии.)

 Моя жена - медсестра, она всегда может привести меня в норму.

 (Это называется созависимостью. То есть алкогольная зависимость мужчины связана с опекой супруги, которая всегда может его откачать.)

 - А в чем же проблема-то, почему вы пришли ко мне?

 - Я четыре-­пять дней назад пил, а сейчас отхожу. Нельзя ли вылечиться так, чтобы после выпивки не было этих чертовых страданий?

 (Мой пациент осознал важность лечения. Это необходимое условие для решения проблемы, но недостаточное.)

 - Вам ведь уже не хочется пить, потому что вы представляете себе последствия. И не пейте, если не хочется.

 - В том-то и дело, что выпить хочется. Но как подумаешь, что потом болеть будешь неделю... Знаю одно - я хочу вылечиться от этих страданий.

 (Мой пациент желает по­треблять алкоголь, но так, чтобы не болеть.)

 - Но продолжать пить и не страдать от похмельного синдрома невозможно. Если хотите решить эту проблему, то придется вообще не потреблять алкоголь.

 - Даже на праздники, даже на Новый год? У­у-у-у! (Долгая пауза.)

 - Вас привели сюда два страха. Страх смерти и страх подвести близких и коллег. Не так ли?

 - Да. Два месяца назад я настолько перепил, что даже «скорую» вызывали. А моя дочка уже не так на меня смотрит, отдаляется... На работе терпят, если я в запое. Я мастер, поэтому мне пока делают по­блажки. Но по моей вине дела несколько раз останавливались. Начальник уже предупреждал.

 - Вы себя алкоголиком не считаете. И я вас не буду им считать. Договоримся, что у вас нет алкоголизма, а есть потеря способности жить своими душевными силами. Этой способностью раньше, в молодости, вы обладали, имели прекрасное настроение и без потребления алкоголя?

 - А сейчас, только когда выпью, веселюсь, чувствую красоту жизни. А трезвому всегда чего-то не хватает.

 (Мой пациент забыл и утерял способность жить с помощью своих душевных сил. Ведь радость и настроение - это всегда награда за преодоление.)

 - Пора вам возвращаться к своему равновесному и природному, а не искусственному состоянию. Все в природе приходит в равновесие. И ваша душа должна возвратиться к себе, к своей природе. Поэтому не верьте, что алкоголизм не излечим.

 - Мой дед пил всю жизнь, но на старости лет без всякого кодирования, сам почему-то бросил пить. Что же, и я должен старости ждать, чтобы моя душа возвратилась к своей природе? А до этого буду пить?

 - Можете ждать старости и пить. А можете и не дождаться старости из-за болезней внутренних органов, вызванных воздей­ствием алкоголя.

 - А что же делать? Неужели можно избавиться от тяги к алкоголю?

 - Можно. Ведь ваша тяга - это желание избавиться от депрессии, беспричинных беспокойств, тревожности, тех душевных состояний, которые не выразимы словами.

 - Да. Но я иногда выпиваю и в радости.

 - Как бы из желания продлить эту радость?

 (Это такая «жадность на праздность».)

 - Да. Но чаще все-таки от какой-то душевной пустоты.
Выпьешь, и вроде бы мир другой. Все становится интересным. Все начинаешь видеть. Я общаюсь с женой, детьми. Говорю им, какой я счастливый, что они у меня есть. А они от меня шарахаются.

 (Опьянение - это всегда искусственная регрессия, возвращение в детство, по которому многие скучают. Часто пьют те, у кого не было счастливого детства. Но это к моему пациенту не имеет отношения.)

 - в трезвом состоянии вы не можете им этого сказать?

 - Так, от души, я могу говорить только пьяным. Значит, это обман? Ведь пьяный я счастливый, но они меня не принимают. Что я, конченый человек, что ли?

 - Нет, вы не конченый человек, потому что еще чего-то хотите. Пить хотите. У вас еще есть ценность в этой жизни - это ценность алкогольного опьянения. Вот когда вы не будете хотеть пить и жить одновременно - это и будет начало вашего конца. Так что пейте на здоровье и зрейте для начала конца. Ведь по статистике, суицидники почти все алкоголики.

 (Я произнес эту провокационную установку с целью вызвать соответствующую реакцию).

 - Что вы?! У меня же есть ценности в этой жизни, кроме алкоголя...

 - Но ценность алкогольного опьянения ярче. Она затмевает серые ценности трезвого состояния. Не так ли?

 - Да, так. Я умом понимаю, что они должны быть ценностями и были когда-то ценностями, а сейчас формально суще­ствуют, по остаточному принципу. Они почему-то не радуют меня так, как раньше. И работа, и жена, и дети - все это ценности...

 - Но они не наполняют вашу жизнь смыслом. Вот выпив, вы чувствуете, что жизнь приобретает значение. Получается, что алкоголь стал для вас главным смыслом жизни. А все остальные ценности второстепенны.

 - Я догадываюсь, к чему вы клоните. Получается, что мой алкоголизм - это не просто привычка выпивать и страдать от этого, а проблема отсутствия смысла жизни.

 - Правильно догадываетесь. Вы напоминаете мужчину, который изменил своей жене с более красивой, а теперь скучает. Вы также когда-то изменили трезвой реальности. Ведь вы постоянно в голове сравниваете розовый алкогольный мир с серым трезвым миром. Когда перестанете сравнивать, тогда и разрешится ваша проблема.

 - А может, я пить-то начал потому, что в какой-то момент потерял эти ценности трезвой жизни, они меня перестали радовать. У меня есть желание погрузиться в детство, от души посмеяться, от души по­плакать...

 -От души на коленях поползать...

 - Именно так. Где мое детство? Верните мне его!

 - Иначе я туда переселюсь сам, выпив спиртного...

 - Так точно... Уф!

 - Вы боитесь принять себя такого, какой вы есть сейчас на самом деле, со своей депрессией. Вы убегаете от себя в искусственное состояние. Вы убегаете от своей природы. Примите себя. С этого начнется надежда на выздоровление, на возвращение к себе.

 - А может, наоборот, выпив, я возвращаюсь к своей природе, истокам, в свое детство. И не надо меня останавливать.

 - А я вас и не останавливаю. Можете продолжать пить.

 - Но ведь я же страдаю. Почему, для того чтобы мне по­грузиться в детство, природа у меня забирает здоровье?

 - Потому, что вы хотите по­грузиться в состояние блажен­ства, не преодолевая, не применив волевых усилий. Ведь настроение - это всегда награда за преодоление. А если вы будете входить в мир блаженства с черного входа, вы всегда будете страдать, как наркоманы, которые якобы входят в нирвану, но с черного входа в отличие от йогов, например, которые достигают этого состояния благодаря работе воли.

 - Получается, что это расплата за то, что я обманываю природу. А как же дети? У них же всегда прекрасное настроение без всякого допинга.

 - Да, дети в малом видят и чувствуют многое, как пьяные, которые также в малом начинают видеть многое. Природа только в начале жизненного пути дает толчок душе. А потом преодоление становится главным механизмом получения радости.

 - Неужели я такой душевный труп, что уже не могу жить своим настроением? Недавно пьяный стоял перед зеркалом и смотрел на свое отражение. Мне было противно. А я смотрел. До слез смотрел. Я понял, что так и не был в этой жизни собой. Вы правы. Пора возвращаться к себе. Пора! Пора! Пора!

 Что же делать? Я не верю в кодирование.

 - Кодирование неэффективно, человек не пьет только из-за страха смерти. Нужно восстановить в психике код жизни, который бы позволил не пить, потому что есть иные ценности, затмевающие ценность алкогольного опьянения.

В дальнейшем мне удалось закодировать моего пациента, найти код жизни, а не запугивать его страшными последствиями потребления алкоголя, как это делают некоторые мои коллеги. У него исчезла тяга к спиртному. Кодом жизни моего пациента оказалась уникальная, присущая только ему формулировка его психической проблемы, самого больного места его души. Код - это слово, которое, как ключ, открывает в человеке нечто сущее, воздействует на мышление, подсознание.

 В процессе этой встречи код был найден. Услышав это заветное слово, мой пациент вздрогнул, застонал и заплакал.

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