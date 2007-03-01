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Где место игрока в казино? На сцене!

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина телеведущий Михаил Борисов

№ 9(43) от 01.03.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Где место игрока в казино? На сцене!

 - Мы всегданаходимся в плену прошлых событий и психических травм. Поэтому попробуем поработать в режиме свободного ассоциирования, то есть говорить первое, что приходит в голову из прошлого.

 (Пауза и глубокий вздох моего пациента. Мне показалось, что его глаза увлажнились. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 - Моя супруга умерла во время родов. Это не просто психическая травма... разве словами это можно как-то выразить?..

 (Действительно, не все можно выразить словами. Именно в этом заключается одна из причин психических расстройств - в неспособности психики переварить и выразить свалившуюся беду. А психотерапия создает условия для этого выражения.)

 Сын остался у меня на руках. Я воспитываю его один. Конечно, я беспокоюсь за него в два раза больше.

 - Искренне вам сочувствую... ведь она была вашей любимой женщиной. Наверное, она приходит к вам во сне, у вас с ней происходит диалог. О чем он?

 - Мне очень редко снятся сны.

 (Защита дезориентацией.)

 - По-видимому, вы так и не объяснили для себя прошлое, отвлекаясь творчеством, воспитанием сына. А напряжение из прош­лого все равно давит.

 - Это был перелом. Надо было кормить ребенка, работать, двигаться.

 - Итак, мы продолжаем путешествие в прошлое. Что еще приходит в голову?

 - Я - домашний ребенок и никогда никуда не выезжаю. Мне 13 лет. И я еду в Анапу, на море. Меня просто трясет из-за того, что я впервые уезжаю далеко от дома... В поезде мне снится сон, что началась война и мне из пионерского лагеря пришлось одному добираться домой пешком. Это было очень страшно.

 (Такие невротичные сновидения бывают у домашних детей, избалованных родительской опекой.)

 - Вы до сих пор мысленно общаетесь с родителями?

 - С отцом. Иногда мне даже кажется, что мой сын - это я, а я - это мой отец.

 - Вы выбрали профессию актера из-за каких-то детских комплексов?

 - Нет, просто мне это легче всего давалось. Кода мне было 11 лет, ко мне подошел какой-то мужчина и спросил, не хочу ли я сняться на телевидении. Разумеется, я согласился. На центральном канале тогда выходили спектакли для детей. Вот в них я и играл. А 1968 году, когда учился в МГУ, я попал в КВН. Мы даже стали чемпионами Москвы и СССР.

 - Оставим в покое ваше прош­лое. Чем вы сейчас обеспокоены?

 - Состоянием театральной системы. Театр находится в кризисе, стимулы утрачены. Актеры больше не заинтересованы работой в театре, потому что он мешает съемкам в сериалах, рекламе. Сыграв в дешевом сериале, человек может прославиться в три дня, а в театре можно работать десять лет - и о тебе никто не узнает. Театральная элита устарела, а молодежь, которую надо бы выпускать на сцену, не всегда профессиональна.

 (Это так называемый архетип тени. На самом деле мой пациент говорит не о других - он говорит о себе. Он и себя считает причиной такого состояния театра.)

  - Вы размениваетесь на всякие коммерческие проекты, чтобы выжить, и при этом мечтаете сохранить классический театр?

 - Это моя профессиональная боль. Я не могу сказать актеру: «Не снимайся в кино». Всем нужны деньги.

 (Мой пациент сильно переживает.)

 Театры - это единственное, что еще не приватизировано в центре Москвы. Представляете, какое могло бы быть казино в театре Вахтангова!

 (Противоречивое суждение. Мой пациент сам является косвенным пропагандистом игорного бизнеса.)

  - Часто люди ненавидят то, чем вынуждены заниматься. Вот я бы ни за что не пошел к психологу. А вы любите азарт?

 - Я люблю играть в казино. Но это очень дорогое удовольствие.

 (Трудно себе представить, чтобы мой пациент начал критиковать сферу, в которой работает.)

 - Игромания - это миф или реальная проблема?

 - Это огромная проблема.

 - В России любят играть. Игроки залезли в кредиты, набрали долгов, с которыми каждый третий не может расплатиться. Россияне - азарт­ный народ.

 - На Западе играют деньгами, а в России играют... судьбой. У нас люди проигрывали состояния, деревни, жен.

 - А вам не кажется, что вы своей телеигрой стимулируете игроманию?

 - Наша передача очень спокойная, у нее вялый азарт.

 - А что такое вялый азарт?

 - Бывает азарт, когда человек захвачен страстью настолько, что может проиграть все. А вялый азарт - когда он на слабом огне подогревает себя: выиграл немного, проиграл немного.

 (Эта рациональность, пожалуй, и стала главной формулой жизни моего пациента.)

  - На вашу программу попадали патологические игроманы?

 - Раньше их было много, а сейчас их оттянули игровые автоматы. У нас ведь надо купить билеты и неделю ждать. А там зашел, поставил - и через 30 секунд знаешь результат. Правда, он почти всегда отрицательный.

 - Вы многое рассказали, но мне все равно кажется, что я воспринимаю вас неверно, через приз­му вашего телеимиджа. А ведь вы актер, профессор ГИТИСа, учитель многих выдающихся современных актеров, режиссер-постановщик множества пьес...

 - В этом нет ничего страшного. Конечно, жаль, что я не востребован, я бы мог сыграть. То, что мне предлагали, не совпадало с моим мироощущением.

 Мне предлагали роли бандитов. А мне интересна классика.

 Зачем это мне? Я 20 лет преподаю в Щукинском училище, заведую кафедрой эстрады в Российской академии театра и искусств ГИТИСа. В театре Ермоловой уже десять лет идут мои спектакли по Островскому, поставил «Горе от ума» Грибоедова, Толстого, «На дне» Горького. 

 Я своими спектаклями доволен.

 (Чем больше мой пациент рассказывал о своих творческих успехах, тем больше ощущались его тревога, метания. Я почувствовал, что он готов к основательным переменам в своей творческой деятельности, но при этом и от телевидения избавляться не желает.)

 - Эта пропасть между вашим творческим потенциалом и заказухой, которая хорошо продается, - она является для вас проб­лемой?

 - Здесь проблемы нет, и то и другое - лишь один из моих образов.

(Защита маскировкой существенной истины. Отсут­ствие значительных ролей в кино и несущественные образы в рамках телепередачи несравнимы по значимости.)

 Человек - многоликое сущест­во. Дома одно, на работе другое, в компании третье. Не надо к этому относиться как к беде.

  - Вам так и не удалось сыграть серьезную роль в кинематографе.

 - Меня туда не очень-то приглашают. Мое лицо «замазано» телевидением. Совсем недавно я снялся в небольшой роли, но режиссеру Сергею Виноградову понравилось, и он хочет дать мне роль посерьезней.

 Конечно, хочется сниматься больше. Снимается же в кино Леня Якубович, а у него телевизионных проблем «в квадрате». Но пока не предлагают.

 - Кино требует времени, поездок, экспедиций.

 - Я 17 лет не выезжаю из Москвы больше чем на 3 дня, и у меня 13 лет не было отпуска.

 - Тут возникает проблема выбора.

 - Выбор за меня сделала сама жизнь, я никогда не думал, что наша передача будет идти так долго...

 (Я почувствовал, что этот успех моего пациента не слишком сильно радует. Он осознает, что стал жертвой конъ­юнктуры. Но он говорит, что и это его не огорчает. Невербальный же анализ показал обратное. Вот такое противоречие. По-видимому, это защита обратным чувст­вом.)

 - Расскажите о своих фантазиях.

 - Все мои мысли связаны с сыном. Ему 16 лет, скоро будет поступать в институт. Больше беспокоюсь за это.

 - Он пойдет по вашим стопам?

 - Мы пока решили, что на продюсерский факультет

 - Скажите что-нибудь на прощание.

 - Я только одно могу сказать - тот, кто возьмется меня снимать, не пожалеет. У меня богатый жизненный опыт, я буду счастлив играть!

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