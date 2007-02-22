//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Психоанализ

На приёме у психолога Рамиля Гарифуллина пародист Александр Песков

№ 8(42) от 22.02.2007 [ «Аргументы Недели » ]

На приёме у психолога Рамиля Гарифуллина пародист Александр Песков
 (Когда мой пациент только появился, я почувствовал излучение детства. Передо мной сидел мальчик в пижаме с ромашками, но с седыми волосами. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)
 
- Вы ребенок, который играет и пародирует всю жизнь?
 
– Я по профессии клоун, а клоун – это мудрый ребенок. Конечно, с годами я меняюсь, мудрею, но остаюсь ребенком.
 
(Я почувствовал, что между имиджем ребенка-мальчика, который выбрал мой пациент, и его внутренним состоянием разногласий нет.)
 
– Вы узнаете о тех, кого пародируете, даже больше, чем они сами о себе знают?
 
– Да. Многие актеры со мной советуются. Например, Ирина Аллегрова рассказала мне о своем личном, сокровенном, я ей – о своем. Посоветовались друг с другом.
 
– Когда создавали пародию на Ирину Аллегрову, вы почувствовали ее проблему?
 
– Я бы не сыграл, если б не чувствовал.
 
(Я попытаюсь понять, что чувствовал мой пациент, когда вживался в образ своих героев.)
 
– Проблемы звезд, которых вы пародировали, можно увидеть, наблюдая за их движениями?
 
– Естественно. В этом и есть интерес работы пародиста над образом.
 
– Познавая мироощущение Ирины Аллегровой, вы для себя что-нибудь почерпнули?
 
– Почерпнул, создавая не только ее образ, но и других. У Аллегровой, например, перенял силу характера.
 
(Мужчине, застрявшему в детстве и пребывающему в образе мальчика, сила не помешает.)
 
У Пугачевой – умение быть любимым. А образ Пиаф сделал меня крылатым. Ее называли воробушком. Она была миниатюрной женщиной, но с огромными крыльями.
 
(В процессе психоанализа мы выясним, что мой пациент по жизни тоже в роли некой белой птицы.)
 
Она была, наверное, орлицей, великой в своем искусстве.
 
(Анализ интонаций показал, что мой пациент частично отождествляет свою жизнь и свое мироощущение со своим пониманием личности Пиаф.)
 
Эдита Пьеха – это, на мой взгляд, настоящая женщина. Я после работы над ее образом вообще стал больше и глубже понимать женскую сущность.
 
Зыкина Людмила Георгиевна – очень сильный человек. Она безумно красива своей душой.
 
(Мой пациент восхищается женской природой, проявляя к ней не просто мужское любопытство, а нечто большее.)
 
– А что бы вы не хотели перенять у героев своих пародий?
 
– Не буду называть имя очень популярной эстрадной артистки, которая есть в моем репертуаре. Так вот, я не взял бы ее поведение за кулисами, при своих коллегах. Представьте, она прошла мимо именитых актеров, не по­здоровавшись ни с кем, проигнорировав внимание людей. Она окинула их таким взглядом, как будто ей все должны. Я считаю, что уважение и почитание коллег – самое важное.
 
(Мой пациент весьма болезненно реагирует на неадекватное восприятие своей значительной персоны со стороны не только коллег, но и обывателей.)
 
– И вы ее, конечно, «проПЕСКОВчили» на сцене?
 
– А вот и нет. Когда я это увидел, хотел даже убрать ее имя из своего репертуара.
 
– Пародируя, вы вглядываетесь в недостатки артистов?
 
– Нет. Я не карикатуру рисую, а дружеский шарж. Не дефекты обнаруживаю, а нахожу какую-то яркую особенность, за которую можно зацепиться с юмором.
 
(Мой пациент продолжает лавировать в режиме психологической корректности, чтобы не обидеть кого-либо своими высказываниями.)
 
– Расскажите какой-нибудь ваш сон.
 
– Ехала машина по краю пропасти. За рулем – мой отец. А в машине сидели бабушка, мама, моя тетя Валя. Я говорю: «Папа, веди машину аккуратненько». Он отвечает: «Да, сын!» Но вижу, машина падает в бездну. Самое любопытное: машина-то тяжелей человеческих тел, но она летит почему-то одна из последних. А я лечу и вижу, как падают дед, отец, потом бабушка… Вскоре после этого сна отец ушел из семьи. Мне было уже 24 года. И он, слава тебе Господи, влюбиться еще сумел.
 
(Этот вещий сон – сон-предчувствие, как высшая форма интуиции. У моего пациента было предчувствие того, что родители расходятся.)
 
- Давайте попробуем проанализировать сновидение, которое вам непонятно.
 
– Есть такое. Огромная­-огромная площадь, много людей, которые стоят на коленях. А в центре – совершенно сумасшедшей красоты церковь зеленого цвета. Я тоже стою на коленях и смотрю на всех. Вдруг грохот какой-то, двери раскрываются, и все падают ниц. Я один с любопытством смотрю на преклоненные спины, думаю, кто ж из дверей-то выйдет. И выходит совершенно безобразная, розоволицая женщина, очень плотная по фигуре, маленького ростика, вся ее одежда в золоте и изумрудах. Такой странный сон.
 
(Согласно психоанализу, все фрагменты сна – это элементы психики моего пациента. Поэтому попытаемся разобраться, какие чувства у него вызывает каждая мизансцена этого сна.)
 
– Постарайтесь войти в сон и вспомнить, какое чувство у вас вызывает молящаяся толпа.
 
– Приятное. Я решил, что это мои зрители. А я в восторге от этого.
 
(Может, это манипуляция со стороны моего пациента? Ведь были пациенты, которые выдумывали свои сны, чтобы предстать в благовидной форме. Но, как показал дальнейший анализ, мой пациент ничего не выдумал.)
 
– Теперь дальше. Вот стоит церковь. Она нетрадиционная?
 
– Обычная церковь, только маленькая, чуть побольше часовни.
 
– Церковь – это тоже часть вашей психики. Какое чувство она у вас вызывала?
 
– Малахитовая шкатулка… Точно! Из сказки.
 
– Чувство малахитовой шкатулки – это тоже хроническое чувство вашей жизни. Давайте синоним какой-нибудь подберем. Чувство малахитовой шкатулки – это мое…
 
– Мне кажется, это чувство красоты. Потому что мне нравится эта церковь. И золото, которое сияло на солнце. Было очень солнечно. Я вообще люблю золото.
 
– Но самое интересное – вы чего-то ждете от этой красоты?
 
– Жду, кто выйдет.
 
– Вы ждали с чувством страха?
 
– Я был в шоке от этих миллионов коленопреклоненных людей. И мне было любопытно увидеть то, чего они ждут.
 
– Это чувство зрителя. Вы же тоже хотите побыть зрителем. Дальше. Выходит женщина. Толстая, маленькая, розовая. Какие чувства она вызывает?
 
– Омерзение.
 
– Это чувство отторжения какой-то части себя самого. Есть такой архетип. Мы всегда ненавидим в других то, что в себе ненавидим, не понимая.
 
– У нее очень красивый костюм. (Смеется.)
 
– Одним словом, это сон вашей проблемы. Первое противоречие – вы одновременно хотите быть и со зрителями, и наблюдать за ними со сцены. Это конфликт вашего внутреннего зрителя с вашим внутренним актером. Вы его так и не решили.
 
– Кстати, я очень люблю ходить на концерты героев моих пародий. И вы знаете, о чем я думаю, сидя в зале? Как хорошо, что мне не надо идти на сцену.
 
(Церковь – это ожидание разочарования. Мой пациент по жизни пребывает в образе необычного мальчика – птицы. Он белая ворона или белый вороненок. Отсюда и его необычный имидж, с прической белого цвета. Вообще белый цвет – любимый цвет моего пациента, цвет чистоты, необычности, детскости, на которой взрослые рисуют нечто, благодаря чему ребенок теряет чистоту. Во сне мой пациент отличается от всех, поэтому все кланяются, а он нет. Но за это моему пациенту постоянно приходится страдать от людей, которые у него вызывают чувство омерзения. Таким образом, во сне отражена главная линия переживаний моего пациента наяву. Ожидание прекрасного и страдание за то, что некоторым людям это неугодно.)
 
- Интересно, что же вы в себе отторгаете?
 
– Неприятие людей такими, какие они есть. Помните, у Леонтьева была песня «Белая ворона»? Вот меня убивает черное воронье, которое не воспринимает белую ворону. Они даже не пытаются понять белую ворону только потому, что их большинство.
 
(Чувство омерзения у него вызывают те, кто негативно воспринимает его.)
 
Я всегда буду на стороне белой вороны.
 
(Мой пациент называет себя белой вороной, а не белым вороном.)
 
– Были ли у вас в детстве психические конфликты, вызванные поступками взрослых?
 
– Директор школы меня гнобил. К примеру, он приходил почему-то, только когда я сдавал экзамены в 10-­м классе, и сидел в комиссии, задавал мне каверзные вопросы, чтобы погубить.
 
– Вам кажется, что в вашей жизни и сейчас есть такие «специально приходящие люди»?
 
– Я даже знаю их телефоны. Лишь бы их не было рядом. Но они тянутся.
 
(Я начинаю подозревать наличие навязчивого психического состояния в моем пациенте.)
 
– С вашими-то дружелюбием и способностью сопереживать…
 
– А плохие люди тянутся к хорошему. Они должны вредить там, где хорошо, чтобы всем было плохо, не только им. Они же понимают, что ущербные.
 
В моем пациенте постоянно преобладает защита регрессией – возвращение к свойственным более раннему возрасту методам психического функционирования с целью избежать конфликтов, переживаемых на более поздней стадии развития личности.
Сначала мне казалось, что мой пациент играет в эдакого большого, но мудрого и доброго ребенка. Но, услышав его задорный детский смех, я понял, что заблуждаюсь. Его детская натура испытывает постоянное давление со стороны взрослой составляющей его психики. Но ребенок все-таки всегда побеждает. Мой пациент постоянно живет в ожидании прекрасного, ожидании свободы, но этому всегда мешают некие сковывающие его силы, которые не желают воспринимать его таким, какой он есть. Эти ограничивающие в свободе и в полете детства силы вызывают сильное раздражение моего пациента.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Украинский дипломат обозначил главное оружие киевской власти против России

Внутреннее развитие Украины является ее главным оружием против Российской Федерации. С соответствующим заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил киевский дипломат Сергей Корсунский.

//В мире

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

В армии ЛНР назвали признаки желания Киева развязать полноценную войну в Донбассе

Украинские власти не оставили намерений возобновить полноценную войну на востоке страны. С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

//новости партнеров

//В мире

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над Россией

Американские военные совершат наблюдательный полет над территорией Российской Федерации с 19 по 24 августа, а специалисты из РФ – над территорией Соединенного Королевства в период с 19 по 23 августа.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

Видео ракетного удара ВСУ по позициям ополченцев Донбасса выложил депутат Рады

В интернете опубликовали видео ракетного удара Вооруженных сил Украины по двум позициям ополчения Донбасса. Ролик появился на YouTube-канале избранного в Верховную Раду волонтера Юрия Мысягина.

//Общество

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование мобильных телефонов детям в школах

Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Академия образования подготовили рекомендации.

//Происшествия

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Психиатр оценила поведение подозреваемого в расправе над семьей под Ульяновском

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова оценила агрессивное поведение подростка, который подозревается в расправе над собственной семьей под Ульяновском.

//В мире

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Меркель вышла в свет в блузе 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в ярком наряде, который она приобрела еще 23 года назад. Согласно последним данным, немецкий политик несколько раз выходила в свет в этой кофте.

//Новости партнеров

//В мире

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла в Дубае после ДТП с автобусом, в котором находились паломники

Россиянка погибла, а еще две были госпитализированы после аварии с автобусом, в котором ехали паломники, возвращавшиеся с хаджа. Согласно последней информации, ДТП произошло по пути в Дубай.

//В мире

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Адмирал Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта флотов России и США

Экс-командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов прокомментировал сравнение американского эксперта Военно-морского флота России и США. Комоедов отметил исторические и географические особенности России.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Кто говорит, что томат это не клубничка? Минусинских помидор - настоящая горячая штучка, у которого есть свой Instagram

Кто говорит, что томат это не клубничка? Минусинских помидор - настоящая горячая штучка, у которого есть свой Instagram

Вот уже много лет подряд в городе Минусинске проходит великий фестиваль — День помидора. Скучно, банально и не интересно. Но если в историю добавит немного романтики и секса- получится нечто особенное.

//Общество

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

"Уральские авиалинии" приступили к выплате компенсаций пассажирам самолета А321

Утром в понедельник, 19 августа, авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам самолета А321, который в минувший четверг совершил аварийную посадку в Подмосковье.

//В мире

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Предполагаемый район начала Третьей мировой войны вычислили в немецкой прессе

Конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией на территории Европы способен перерасти в Третью мировую войну. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах немецких СМИ.

//Общество

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании

В московском аэропорту задержаны 20 млн живых насекомых из Великобритании. Россельхознадзор в московском аэропорту Внуково не пропустил в Россию насекомых из Великобритании.

//Происшествия

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

Туристку из Индии обокрали на Красной площади в Москве

На Красной площади в Москве обокрали туристку из Индии. Соответствующую информацию днем в понедельник, 19 августа, предоставил журналистам осведомленный источник в правоохранительных органах столицы.

//Шоу-бизнес

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

СМИ: бывшая солистка группы t.A.t.U Лена Катина разводится с мужем

В понедельник, 19 августа, в СМИ появилась информация о том, что бывшая солистка популярной группы t.A.t.U Лена Катина разводится с супругом – словенским музыкантом Александром Кузмановичем.

//Новости партнеров

//В мире

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

Крах банка вызывает чувство удовольствия у латвийской элиты

В Латвии закрыли очередной банк. Им стал PNB banka! В народе этот банк называли «банком пенсионеров». Основные клиенты – пенсионеры. Сегодня большинство из них должны были получить свои пенсии. Их нет.

//Общество

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров. Маргарита Симоньян прокомментировала новинку

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья для детей-трансгендеров. Маргарита Симоньян прокомментировала новинку

В Лондоне показали коллекцию нижнего белья, в том числе трусиков, для детей-трансгендеров. Новость о дизайнерских детских трусах прокомментировала известная журналистка Маргарита Симоньян.

//Общество

Православные активисты заставили парня раздеться. Им не понравилась надпись на его майке

Православные активисты заставили парня раздеться. Им не понравилась надпись на его майке

Православные активисты с особым воодушевлением отчитались в Сети о том, что они раздели молодого парня в Новосибирске. Им не понравилась надпись на его майке и они привели сотрудников полиции

//Наука

Археологи воссоздали лицо женщины-друида эпохи неолита

Археологи воссоздали лицо женщины-друида эпохи неолита

Антрополог из университета Дэнди Карен Флеминг обнародовала результаты своей работы. Ей удалось создать лицо женщины, которая жила за пять тысяч лет до нашей эры. Тогда на планете был еще бронзовый век.

//В мире

Жена Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая в Киеве

Жена Нетаньяху выбросила кусочек приветственного каравая в Киеве

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая, который ей в понедельник, 19 августа, предложили в рамках торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".

//Общество

На Москву надвигается жара

На Москву надвигается жара

Жара стремительно надвигается на Москву. Синоптики сообщают, что уже в грядущий вторник, 20 августа, в столицу вернется по-летнему теплая погода, которой жители и гости города так долго ждали.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
3

Медики считают, что активные интимные отношения и любимая работа могут продлить жизнь
4

Пилот Дамир Юсупов, посадивший А321 в кукурузное поле, ответил Дмитрию Рогозину на приглашение
5

Ученые сообщили о вреде от употребления в пищу семян льна

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры