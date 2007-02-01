На приёме у психолога Рамиля Гарифуллина деревенский житель, страдающий спикоманией (недержанием речи)

- Раньше меня дразнили дурачком. Говорили, маленький такой, еще и смеешься как придурок. У меня ведь рост всего метр сорок. С возрастом я понял, что главное – здоровье. А что дураком обзовут – наплевать.

– Вас часто называли странным?

– Называют. Из-за того, что я, например, сбивчиво говорю, со слова на слово перескакиваю.

– Сбиваетесь с одной темы на другую? Вас заносит и вы не можете остановить свою речь?