Драма под маской рыжего клоуна

- Глядя и слушая вас, я испытываю противоречивые чувства. С одной стороны, вы производите впечатление человека сильно уставшего, то есть похожего на моих пациентов с синдромом хронической усталости. С другой, в вас есть некая суета, кураж на успех, деньги, признание. Может быть, вы просто устали ждать, что эти атрибуты успеха не приходят в том количестве и качестве, в которых хотелось бы? Или это усталость от насмерть приклеившейся к вам маски развлекателя?

- По самоощущениям мне, наверное, лет семьдесят. Мне ничего не хочется, ничего не надо. Я не помню, когда покупал последний раз одежду. Мне уже многое не интересно, и я чувст­вую себя глубоким стариком. Когда я был молод, мне хотелось что-то сказать.



(По-видимому, это феномен мнимой психологической старости, временно возникающей от дефицита творчества, новизны, открытий жизни и избытка повторяющейся «жвачки обыденной жизни», которая к истинному ощущению жизни никакого отношения не имеет.)



- Ну, сами для себя вы же интересны?

- Я сам себе интересен.

- Вот видите, вы еще не совсем конченый человек. О чем-нибудь выговориться от души не хочется?



(В дальнейшем мы попытаемся разобраться в истоках этой психологической усталости - опасной психологической ловушки, в которую попал мой пациент.)



- Я уже столько выговаривался, что повторяться не хочется. Я об этом написал в двух книжках. Одна продана тиражом двести восемьдесят тысяч.



(Защита интеллектуализацией. Мой пациент продолжает излучать признаки психологической усталости.)



- По долгу своей профессии вам необходимо постоянно быть веселым, комичным и интересным. Это не истощает, не вызывает депрессии?



(Опыт моей психоаналитической практики показывает, что комики, юмористы, лица развлекающих профессий чаще всего страдают депрессией. Более того, есть статистика, согласно которой комики имеют значительный процент суицида среди различных профессий.)



- От депрессии я далек, конечно. Бывает такое состояние, что же делать? И ты понимаешь, что если ничего не будешь делать, то ты таким и останешься. Надо что-то всегда предпринимать: когда попадаешь в тупик, надо как-то действовать. Не нужно ждать, когда тебя заметят, помогут. Я такого и не жду. Понимаю, что мне никто ничего не должен. Я делаю себя сам.



- Вы часто себя насилуете, развлекая других людей?

- Да, бывает. Действи­тельно неважно, что у тебя происходит в личной жизни, - ты должен выйти на сцену. Например, я деда похоронил в двенадцать часов, а вечером опять спешу «на люди». Они ничего не заметили, смеялись. Но очень тяжело заставить себя самого смеяться в такой момент - когда тебе плохо, но ты должен - по сценарию.

Во мне еще не умерла творческая жилка. Я еще волнуюсь перед выходом на сцену. У меня еще не все поставлено на автоматизм. Сцена для меня всегда новая битва и дуэль, которую я должен выиграть, и есть уверенность, что ты самый лучший.



- Ранее вы сказали, что выражали себя в своих книгах, но я чувствую, что от издания книг вам на душе легче не стало. Можно «выйти в тираж», но так и не выразиться.

- Я пытаюсь разобраться в феномене некоторых авторов, которые продаются лучше, чем я. У них оборот больше. В чем парадокс - понять не могу. У них нет рекламы, нет промоушена. В чем дело? В обложке? Вряд ли, по качеству я им не уступаю. У меня известность, а книжки иных авторов продаются намного лучше. У одного автора книги за два месяца продаются в количестве двухсот пятидесяти тысяч штук. У меня - за год. Почему?

Потому, что умные люди видят, кто я такой, из передачи «Деньги не пахнут». В нее я вкладывал конкретную мысль - смотрите, ребята, не все можно купить за деньги, и не стоит унижаться за маленькие деньги, которые зарабатывает основная масса телезрителей.



(Я почувствовал, что мой пациент, по-видимому, в этих людях узнал себя.)



Эта мысль задела десять процентов телезрителей, а девяносто процентов расценили это как глумление над людьми. Трахтенберг, дескать, глумится, как черт и сатана. Когда я понял, что я и зрители имеем разные точки зрения, я программу закрыл.



(Я почувствовал, что мой пациент сильно переживает по поводу неадекватного восприятия читателями, от которого он пострадал. В действительности в настоящее время феномен тиража - это часто не феномен таланта автора, а феномен социальный, феномен моды, престижа, часто диктуемого СМИ. И все-таки причина психологической усталости не в этом. Поэтому попробуем выявить другие факторы. Один из них - потребление алкоголя моим пациентом.)



-Какое место в вашей жизни занимает ценность опьяненного состояния?

- Это ценность, но не главная. Я не испытываю радости от алкогольного опьянения. Алкоголь мне нужен для следующих вещей. У нас у всех есть комплексы (позднее мой пациент скажет, что у него нет комплексов) и есть какие-то сдерживающие моменты, когда ты начинаешь сомневаться в том, что делаешь, что говоришь, нужно ли сказать именно это. Каждую секунду я принимаю решение, что нужно сказать. Это нервное истощение. Оно угнетает.

Бывают напряженные программы. Начинаешь путаться. Вот тогда-то в этой ситуации используешь алкоголь. Сразу лишнее отметается, пускай выбираю не самое лучшее. Но психическая энергия стабилизируется, и момент выбора упрощается. Ты перестаешь «париться» над всем и меньше устаешь, когда снял с себя лишнее напряжение, снял с себя футляр - так лучше думается. Мозги шевелятся быстрее.

Дома я алкоголь не употребляю, хотя там его - сколько хочешь. Пью только в том случае, если приходят гости. Естественно, после «употребления» не нравится, когда, проснувшись наутро, вспоминаешь вчерашний день. Тебе немножечко стыдно. Слова кажутся глупыми, поступки неадекватными. Целый день чувствуешь угрызения совести. Звонишь всем и извиняешься. А когда был пьян, то сомнений не возникало.

- Часто ли вы сравниваете опьяненное состояние с трезвым, причем в пользу последнего? Вы не зациклены на образе свободы и полета этого опьяненного состояния?

- Просто и без причины не возникает желание «треснуть». Я пью только по надобности. Алко­голь - это топливо. Я знаю, что если буду работать на трезвую голову, то меня хватит на три часа, и через какой-то момент, глядя на пьяную толпу, которая меня окружает, во мне нарастает отвращение, чувство неприязни, преходящее в отвращение. А если выпьешь, этого чувства уже нет. Можешь работать адекватно, но находишься в таком же полете.



(Порой бывает трудно определить наличие той или иной степени алкоголизма. Многие уверены, что его нет, так как пьют только тогда, когда надо. Но у всех частота этого «надо» бывает разной по ситуации. Хочется верить, что у моего пациента не ежедневные выходы на сцену и, значит, не ежедневные возлияния. И все-таки я чувствую, что наличие апатии и усталости моего пациента, по-видимому, связаны в том числе и посталкогольными фазами. Моему пациенту может казаться, что у него нет тяги к алкоголю, так как отследить это бывает трудно в силу определенной частоты выступлений, то есть возлияний. Теперь от анализа алкогольного фактора психологической усталости моего пациента перейдем к анализу психических беспокойств, обусловленных финансовыми причинами.)



- Какое место занимают день­ги в ваших переживаниях и проблемах? Вас они не портят?

- Я не такой, но встречал людей, которых деньги портили. У меня был знакомый, он как был на уровне тысячи долларов, так остался. А я с пятидесяти долларов за выход поднялся до десяти-пятнадцати тысяч.

(Имеет место проявление комплекса финансовой неполноценности, благодаря которому мой пациент, сам того не замечая, дал себе высокую оценку. Как говорится, «что болит, о том и говорит». Именно этот комплекс позволяет многим предпринимателям достигать высоких показателей.)



- Такая финансовая оценка самого себя, которая только что была произнесена вами, занимает важное место в вашей жизни? Это так плоско...

- Что может регулировать рейтинг в мире шоу-бизнеса? Только гонорар. Если за тебя кто-то платит эти деньги, то ты стоишь этих денег. Иного быть не может. С другой стороны, книги - новый взгляд на жизнь. Если ты не будешь тренировать духовность, фантазию, ты останешься на том же самом уровне. Для некоторых деньги, к сожалению, являются целью. Это проблема. Для меня - средство достижения своих внутренних целей. Например, я хочу ездить в какие-то экзотические страны. Хочу взять индивидуального гида, с которым можно разговаривать и задавать вопросы. Я сам кандидат наук, защищался по культурологии.



- У вас деньги не задерживаются и вы умеете их быстро и полезно тратить?

- Не, не так. Деньги появляются, деньги лежат и ждут своего часа.

- Но смакования от того, что они лежат и вы их посыпаете себе на голову или поглаживаете, нет?

- Нет. У меня есть деньги, и я могу выбрать, куда мне поехать, невзирая на цену. Вот для этого нужны деньги. Я очень сложно расстаюсь с деньгами. Мне жалко денег, но я не жадный. Я экономный. Этим отличается мужчина от женщины. Женщина может купить дешевую вещь, которая ей даже не нужна, а мужчина может переплатить за вещь, которая ему очень нужна. Поэтому я покупаю то, что мне нужно, и для меня не существует таких понятий - дорого и дешево.



(Я почувствовал, что, по-видимому, мой пациент сказал это, будучи в мысленном диалоге со своей женой. От последних суждений моего пациента о финансах у меня возникли противоречивые чувства.)



- И все-таки по жизни неврозов на финансовой почве никогда не было? Например, дал в долг или купил что-то в пять раз дороже?

- Я не боюсь их потерять. Например, я «отваливаю» бедным родственникам. Я не даю им в долг. Дарю и таким образом избавляюсь от «кровососа». Лучше дать ему сразу пятьсот долларов, чем потом потерять пять тысяч. Я сам никогда не просил у людей подарить мне денег. Я просил у них работу. Если кому-то должен, то не могу больше ни о чем не думать, как об этом долге. Меня удивляют люди, которые берут деньги в долг и не «парятся». Они эти деньги тратят, покупают машины, кушают в ресторанах, ездят за границу и хоть бы что. Я так не могу. Сначала должен отдать свой долг и только потом могу делать со своими деньгами все, что захочу. Это касается каких-то карточных долгов.



-Вы не зацикливаетесь на том, что где-то неудачно вложились и проиграли? Или, наоборот, не выиграли оттого, что где-то раньше не вложились?

- Нет, я не «парюсь». Четко уверен, что как должно быть, так оно и будет. Эти деньги ты все равно потеряешь по-любому. У тебя их украдут, ты их неграмотно потратишь, они могут сгореть, ты можешь дать в долг и тебе их не вернут, но ты все равно их потеряешь!

Я заметил очень интересную вещь. Когда ты деньги тратишь, какую-то определенную сумму, то как бы ты ее ни потратил, эти деньги снова тут же у тебя появляются. Я поначалу жадничал, когда жена хотела купить трусы, лифчик. Я ей говорю - у тебя и так их десять тысяч, а там дорогие трусы за триста долларов! Но ей очень хочется, и даешь ей пару тысяч потратить. Тут же звонят люди и говорят - есть для вас работа. Деньги на порядок больше, чем потратил. Так что у тебя всегда остается ровно столько, сколько тебе нужно.

- Как-то я услышал интервью одного из ваших коллег, который утверждал, что дожил до уровня, похожего на коммунизм. То есть он не видит денег, ему все покупают другие, но за его деньги.

- Я знаю, о ком идет речь. У него есть деньги. Он по состоянию близок ко мне. Его проблема заключается в том, что обычно женщины засматриваются на мускулистых парней, на мачо, а отдаются клоунам. Да? Но увы, ему, несмотря на то что он клоун, женщины ничего не дают.



(Мой пациент, сам того не замечая, перешел на психологическую проблему, которую я вот-вот планировал затронуть. Но эта проблема вдруг сама спонтанно выплеснулась из моего пациента. Не в ней ли причина психологической усталости и апатии? Поэтому перейдем к анализу вытесненных желаний, влечений, в частности к анализу отношений с представителями противоположного пола.)



- Не дают?

- Не дают, да... Вот именно в этом трагизм. Из-за этого он пытается самореализовываться.



(Это было произнесено таким образом, что я почувствовал - эта проблема касается и моего пациента. Сработал архетип тени, и мой пациент, по-видимому, как в зеркале, не принимает в своем коллеге то, что в себе не принимает.)



- Можно предположить, что вы своей способностью развлекать, острить и т.п. покоряете женщин?

- Меня женщины не любят...



(Мой пациент руководствуется принципом реальности. Это одна из сильных психологических характеристик моего пациента.)



Но происходит такая хитрая штука: женщины, которые не могут понять, кто я такой, мне тоже неинтересны. Для меня нет градации женщин по красоте и молодости, меня интересует ее духовность. Обычно если ты зацепился с женщиной, то у тебя с ней все в порядке.



- Я почувствовал опять некое противоречие. С одной стороны, вы как бы страдаете «комплексом Паниковского», говоря, что вас женщины не любят, а с другой, я чувствую, что они вас любят за власть, за деньги, за известность, за ум. Вам опять чего-то не хватает?

- За деньги любят всех, причем независимо от того, кто ты есть.

- Да, моя психоаналитическая практика показывает, что у некоторых женщин действительно проявляется феномен женского сексуально-финансового условного рефлекса, при котором женщина испытывает влечение на финансовой основе.

- За деньги любят всех, но меня не интересуют такие вещи. Хорошо, когда ничего не обещаешь в покупках, а девочку к тебе влечет по каким-то нравственным, моральным, интеллектуальным причинам. Ей приятно с тобой без денег. Она твоя, и уговаривать не надо. Как уговаривать, я не знаю. Я боюсь сказать глупость какую-то. Поэтому многие мужчины обращаются к проституткам. Я по этому поводу не «парюсь».



(Частотный контент-анализ показал, что мой пациент чрезмерно употребляет выражение «я не парюсь», которое постоянно звучало на протяжении всего сеанса как некое заклинание. Это психологическая защита отрицанием от вещей, от которых он в действительности, по-видимому, все-таки «парится», то есть испытывает стресс.)



- То есть у вас нет комплекса мужской неполноценности?

- Я уже давно понял, что после вечеринки, где очень много баб, они все равно пойдут с другими, а мне ничего не достанется. Так зачем напрягаться. Я всегда знаю, что подойду к одной, подойду к другой, подойду к третьей... и - ничего! Но происходит чудо, когда девочка сама к тебе подходит. Если девочка подошла к тебе - это родственная душа. Не фигурами, не красотой, не фаллосами должны мериться мужчины, а мозгами. При этом я считаю себя полноценным мужиком. У меня все нормально.

Когда у меня был рост сто сорок девять сантиметров, и я учился в школе, то был ниже самой маленькой девочки. Этот был комплекс. Но в один момент я понял: рост - это не главное! С тех пор у меня нет комплекса неполноценности. Я просто понимаю такую вещь - чем бороться со своими недостатками, лучше превратить их в достоинства. Я искренне считаю, что являюсь мужчиной двадцать первого века. Я являюсь собирательным образом.

Настоящие мужчины не такие красивые и не такие уродливые, они не высокие и не маленькие. Они скорее толстые, они умные, они культурные, образованные, они не лицемерные. Я считаю, что являюсь именно таким отображением мужчины. Я мог бы заняться спортом, накачать свою фигуру - но зачем стараться быть похожим на кого-то? Я ничего не хочу доказывать.

Это свойственно телеведущим нетрадиционной ориентации. Это все маскировки под качка, под семьянина, идеала-мужчину и т.п. В шоу-бизнесе девяносто процентов таких ребят. Это все называется мошенничеством. Они нас пытаются ввести в заблуждение. А девочки по ним сохнут, а они часто не такие. Есть канал, который выбирает мужчин, и все женщины видят, что такие мужчины, оказывается, выщипывают себе брови, ходят в солярий, занимаются в фитнес-зале, постоянно бегают, постоянно правильно питаются, говорят приятные вещи, женщинам пальто подают, руку подают, поцелуют ручку, хорошо скажут на прощание.

Они видят, что есть такие люди, но не понимают, что оригинальных среди них очень мало. А глупые женщины «ведутся» на внешний вид. Когда ты приходишь на канал, даже если ты трижды умен, то должен подчиняться. Сказано, что мужчина должен быть с подкрашенными глазками, губками, аккуратно выбрит, стильно одет, он должен следить за собой, от него должно всегда приятно пахнуть, он должен говорить лицемерные вещи и т.п. А потом оказывается, что это не настоящие мужчины, и происходит скандал. А женщины-то были уверены, что это были настоящие мужчины. Происходит слом стереотипов, которые навязываются людям, и как только этот слом происходит, начинается настоящая жизнь. Надо называть все своими именами. Как за границей. Чтобы не обманывать людей. Пусть они будут, только не надо маскироваться.

- Ваша супруга выбрала вас благодаря каким вашим качествам?

- Как это меня супруга выбрала?!. Это я ее выбрал! Женщины вообще не умеют мыслить. Они умеют только манипулировать. Но только если ты смотришь на нее в трезвом уме, ты понимаешь, манипулируют тобой или нет. Хотя есть такое высказывание: «Самая глупая женщина может обмануть самого умного мужчину».

Моя жена ценит во мне мой мозг, человека, который найдет выход из любой ситуации, человека, который знает, что делать в жизни и как идти, плечо, на которое можно опереться.

Я очень добрый, очень честный, очень порядочный. И это меня отличает от других. У меня есть кафе. У меня нет текучки. Мы все друг друга понимаем. У нас нет злых людей. Если попадались, то сами уходили. Злость - это следствие комплексов. Агрессивны люди только те, кто чувствует свою ущербность. Я ни на кого не кидаюсь. Я не нападаю, но хорошо защищаюсь.



(В целом я почувствовал, что мой пациент в некоторых моментах сеанса как бы был в диалоге со своей женой.)



-Мне, по долгу своей профессии, часто приходится анализировать фантазии и сновидения своих пациентов...

- Я скучный человек, мои фантазии простые и конкретные. В Рио-де-Жанейро в белых штанах я ходил, и ничего хорошего там нет. Ну, такая фантазия... я вижу, что у меня много денег, но что я с ними буду делать? Я понимаю, что больше мне работать не придется. Я путешествую, много сплю, много читаю. Я езжу куда хочу, делаю то, что хочу, я свободен. С утра просыпаюсь: а полечу-ка я в Японию... на чемпионат по сумо, аж на финал. Алло! Машенька, два билета в первом классе.



(Это обыкновенные фантазии личности, действительно страдающей психологической усталостью и, надеюсь, она не перерастет в синдром хронической усталости.)