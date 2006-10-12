//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Психоанализ

На приеме у Рамиля Гарифуллина гениальный драматург Михаил Волохов. Зачем гимнастке глотать алмазы?

№ 23(23) от 12.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

На приеме у Рамиля Гарифуллина гениальный драматург Михаил Волохов. Зачем гимнастке глотать алмазы?
Фото С. ХАЛЬЗОВА

 Наш сеанс еще не начался, но я уже чувст­вую, что еще мгновение, и на меня хлынет большой поток энергоинформации. О чем он?

 - Вечную жизнь своими гениальными творениями не купишь, и есть элемент абсурдизма в моем существовании. Когда ты достиг уже каких-то вершин в искусстве и тебя уже окрестили Львом Толстым современной русской драмы, то, будучи в таком авторитете, начинаешь по другому смотреть на Пушкина, Гете, Шекспира, на того же Толстого...

(Мой пациент на протяжении всего сеанса в косвенной и явной форме много раз будет напоминать мне о своей гениальности. Но почему гении так много говорят о ней и оправдываются?  - Примечания Рамиля Гарифуллина.)

 - Вы верите в эти оценки, а может быть, они не адекватны?

 - Верю, ведь я существую уже в этом поле искусства, причем не только на территории России, но и Франции, Германии, Швейцарии. Во Франции меня играют на более высоком уровне, чем в России. Есть объективная оценка. Когда я написал пьесу «Игра в жмурики», то Григорий Горин позвонил мне и сказал, что пять раз прочитал текст. Мол, поэтому зови теперь меня Гриша.

 - И все-таки я чувствую в вас некий комплекс неполноценности. Вы все время оправдываетесь и доказываете, что вы гений...

(Резко прерывает и не дает мне окончить.)

 - Этим комплексом страдают театральные критики. Они никак не могут принять то, что именно я явил «Игру в жмурики» - пьесу, которая на голову выше всех прочих драматургических шедевров двадцатого века.

(Защита интеллектуализацией. Ведь комплекс он и есть комплекс.)

 - Так вы все же уважаете этих критиков и недостаточно уверены в собственной самооценке?

 - Уважаете или не уважаете... Оставим такие оценки для убогих. Я не вхожу в реестр. Если я посылаю на х..., это значит, я посылаю на х..., если говорю «привет», значит, я говорю «привет».

(Это было сказано с особой интонацией, мелодикой и специфической эстетикой. Я ощутил, почему многие персонажи его пьес говорят матом.)

 - Хорошо, давайте подойдем к вашей гениальности с другой стороны. Есть известная книга моего коллеги Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство». Все гении - безумцы.

 - У меня и с этим все нормально: в психушке побывал. Когда в двадцать четыре года я написал свой первый роман, то родители решили, что я спятил, и поместили меня в институт психиатрии имени Корсакова. Я провел там двадцать дней. До сих пор вспоминаю, как меня окружали сумасшедшие. Кто-то мне пятку чесал, кто-то еще что-то. Там были явно больные люди. Одному приносили шоколад, другому сосиски, и они менялись этим, перебрасывали из угла в угол. Но я вышел из психушки - так что я нормальный человек, на этот счет у меня есть справка. Я даже сессию в том году сдал досрочно.

 - Не совсем понимаю, как ваши родители пошли на это?

 - Ну мне и самому было любопытно. Ведь Достоевский тоже прошел через эти испытания. У мамы там была знакомая, врач, заведующая отделением. Меня много тестировали и определили, что я имею завышенный интеллектуальный уровень. У меня есть билет о том, что я не сумасшедший. Такой документ мало у кого есть. У меня есть. Так и должно было быть. Отец-то у меня доцент, а мама - преподаватель химии. Все нормально.

 - Действительно, это согласуется с теорией Ломброзо о гениальности.

 - Когда ты творишь, то творишь в режиме контролируемого сумасшествия. Чтобы получилось гениальное произведение искусства, оно должно быть максимально сумасшедшим. Но при написании контролироваться гениальными и прочными мозгами. Если есть эта балансировка, то их авторы становятся Сальвадором Дали, Шекспиром или Микеланджело.

 - А у вас не бывает такого состояния, при котором голоса слышатся, что-то видится?

 - Нет. Только когда пишешь  пьесу, то ты пронизан всеми голосами мира.

 - И что, эти голоса мира реально слышатся?

 - Ну, это безумие полное. Я бегаю кроссы два раза в день.

(Далее мой пациент подробно рассказал о своих занятиях боксом, марафоном, голоданием и т.п. Это была защита дезориентацией.)

 - Эти ваши внутренние голоса всегда с вами, они вас не покидают?

 - Я все время с этими голосами. И когда пишу пьесы, и когда не пишу. Это полное безумие. Если бы другой человек вошел в мои внутренние голоса, то подумал бы, что я в полном безумии.

 - Значит, это внутренние голоса, а не внешние, как бывает при некоторых психических заболеваниях?

 - Я ведь их контролирую, чтобы они не заявлялись неожиданно. Только шизики такие голоса не могут направить в зону искусства и сделать из этих голосов гениальное произведение. А я могу работать с любым голосом. Они для меня - рабочий материал.

 -Вы внушаемый человек, поддаетесь гипнозу?

  - У меня высокий дар перевоплощения. Я легко перевоплощаюсь в свои персонажи.

 - В вашей пьесе «Игра в жмурики» впервые в русской драматургии зазвучал мат, причем на протяжении всей пьесы. Что это было: крик души, эпатаж, желание быть услышанным? Ведь тот, кто вам рассказал эту историю, не матом ее рассказывал?

 - История рассказчика - это его история, а я пишу свою историю. Мат, если он уместен, то всегда помогает. Наш солдат гнал немца на священном мате.

 - И все-таки, на каком этапе написания пьесы возник мат?

 - Возник самопроизвольно. У меня нет нарочитого абсурдизма, а есть история любви, шекспировский глобализм, проникновение в мир. Мой абсурдизм не высосан из пальца, он живой. Игровой мат в моих пьесах лежит в характере персонажа. Благодаря этому персонаж становится более выпуклым. Я не пишу пьесу фразами, а пишу ее персонажами.

 - Актеры не жалуются на то, что места с матом трудно играть?

 - Все наоборот. Они говорят, что просто летают от этих слов.

 - Получается, что можно много раз повторять красивые и одухотворенные слова и вульгаризировать их настолько, что они будут тождественны мату. И наоборот - красиво крыть матом и это будет духовно?

 - Конечно. Мат - это серьезно. Ведь он употребляется в критический момент. Мат конкретен. Человек испытывает неловкость и напряжение, когда попадает в ситуацию мата. Это всегда моральная ответственность. Поэтому мат должен быть к месту. Мат для меня - это всегда выход из положения, рождение образа, если мы эмоционально переживаем эту тупиковую ситуацию. Таким образом я стараюсь уничтожить «хаосный дьяволизм» эпохи. Я - художник-воин.

 В то же время пьеса пишется «женским началом», ты перевоплощаешься. Но анализ делается «самцовым началом». Я мужчина, но вхожу в женщину, растворяюсь в ней. Отсюда глобальные пьесы о любви, о мире.

(Согласно Юнгу, мой пациент таким образом в процессе творчества возбуждает в себе архетип анимы - женскую часть в мужской психике.)

 -Вы в детстве и по жизни часто ругались матом?

 - Если надо ругаться матом, то я ругаюсь. В детстве я жил в очень матерной среде. У меня в Чимкенте первый друг был бандитом.

(Мой пациент на протяжении всего сеанса много раз упоминал о своих авторитетных знакомых, друзьях, родственниках.)

 - Для более эффективной психотерапии пациенту действительно полезно выговаривать то, что хочется сказать и выразить. В моем кабинете во время этого упражнения часто звучит мат. Но это «тет-а-тет» в кабинете психотерапевта. У вас же это имеет место при большой аудитории. Будет ли в этом случае эффективной психотерапия матом?

 - Вы правы - именно в этом смысл большого искусства.

 - Психоаналитическая практика показывает, что большинст­во мужчин и женщин видят абсурдные сновидения, в которых имеют близость с матерями, отцами, братьями и т.п. Многие пациенты приходят в ужас от таких сновидений и выговаривают со страхом то, что было во сне. Продолжайте...

 - У Фрейда мат рассматривается как эдипов комплекс, как некая память, как некое беспам ятство о том, откуда ты взялся. Человек может входить в физическое отношение с матерью только в состоянии беспамятст­ва. В этом и состоит вся ложность психологии сегодняшнего дня, практически ушедшая в патологию. И ни в одном языке нет такого возвращения в память прошлого, как с помощью русского мата. Поэтому русский мат не патологичен. Русский человек идет через него бессоз­нательно к осмыслению себя. Русский мат всегда произносится как некое самоочищение, покаяние, напоминание матери, которая роднит друг c другом. Мат - это очень сильное образное русское слово. Что такое мат? С одной стороны, тупик, с другой - победа. 

 Объективная реальность - основание всего - опора, в которой ничего изменить невозможно. И по отношению к мату - мат уже не мат. И есть выражение: «ругает на чем свет стоит».

 Мат - это очень серьезная вещь. О серьезности его говорит тот критический момент, в котором он употребляется. Мат, конечно, и вульгаризируется как оскорбление, но это идет от непонимания мата как прин­ципа. Мат очень скуп на выражения, но это возвышенное, емкое понятие, несущее в себе математические критерии - выругаться трех-, семиэтажным матом. Мат - это всегда мера ответственности, очень большая, в том числе и моральная, поэтому мат всегда должен быть к месту. И в принципе мат лежит как бы в области молчания, этого сакрального действия; его можно и не озвучивать, но всем своим видом обругать. За что обругать? За безвыходное положение, до которого человек сам себя довел в силу своей необразованности. И мат дает подсказку - чего тебе не хватает. Если тебе говорят: «Пошел на х...» - значит, тебе не хватает творческого начала и тебе надо оплодотвориться. Или: «Пошел в пи...» - у тебя нет женского начала и тебе надо просто уметь перевоплощаться. И мат всегда нравоучителен - он подсказка выхода из лжи.

 - Не могли бы вы рассказать какое-либо сновидение?

 - Ну вот последний сон. Я в каком-то коралловом царстве, и пытаюсь из него выплыть. Кораллы цепляются, ты хочешь сквозь них продраться, но они даются нелегко. Хотя ты все же выпутываешься из них. Они дают какую-то энергию: в соприкосновении с ними можно дышать под водой. В то же время хочется выпутаться, несмотря на то что там красиво и кораллы дают тебе жизнь, дают возможность жить под водой, наслаждаться этим миром. Тем не менее ты хочешь выскочить на поверхность, где солнце, где тучи, гром, молнии! Такой вот парадокс: с одной стороны, прекрасный подводный мир, с другой - хочешь выйти на абсолютный свет.

(Это невротическое сновидение, и за ним кроется хронический душевный конфликт моего пациента.)

 - Кораллы - это часть вас? С чем они связаны?

 - Со всем миром. Какой есть. Он тоже красив. Кораллы воплощают все проблемы мира. С одной стороны, в них красота мира, сама жизнь. Но есть и обратная сторона. Ты съедаешь эту пищу, часть ее остается тебе. Часть выбрасывается в виде дерьма. Уж так устроено.

 - Вас подпитывает дерьмо мировых проблем - это и есть ваши кораллы. Но одновременно вы хотите из них выныривать, чтобы творить истину в своих пьесах?

 - Ну да, видеть абсолютную божественность мира. Такая блажь - соединиться с космическим совершенством мира.

 - Потом вы опять спускаетесь к кораллам, но уже на новой основе?

 - На новом уровне познания, потому что каждая пьеса меня развивает, усиливает. Скажем, последняя - «Рублевское сафари на х».

 - А не могли бы вы вкратце рассказать ее содержание? Это было бы забавно - как драматург рассказывает кратко о своей пьесе.

(Задаю это задание с целью извлечь какие-либо психологические характеристики моего пациента. В процессе анализа сновидений выяснилось, что отторжение - это несвобода моего пациента, от которой он зависит и подпитывается. В то же время он желает от нее избавиться. Мой пациент осознает, что в несвободе прекрасно и комфортно, но он стремится к абсолютной истине, достичь которую можно, лишь «вынырнув» в абсолютный мир. Наслаждение истиной для моего пациента как глоток воздуха. Это другое качество его жизни. Возможно, это те гениальные пьесы, за которыми мой пациент иногда выныривает, а потом вновь опускается в комфорт несвободы.)

 - Ну тогда слушайте. В пьесе два олигарха-гомосексуалиста. Один - владелец нефтяной трубы, другой - газовой. Они себя плохо чувствуют, если кого-нибудь не «мочат», и тогда приглашают к себе девочек. В пьесе они пригласили Свету - гимнастку и заставляют ее глотать алмазы. Ее тошнит. В пьесе есть и еще один персонаж - Петр, который развлекается с лошадьми на конюшне. Его приглашают помочь. Но Света оказывается не гимнасткой, а каратисточкой. Короче, она их «мочит». Типа Тарантино.

(Без комментариев.)

 - Вы, наверное, спите с улыбкой на лице, так как всю энергию агрессии выговариваете через мат в течение дня?

 - Нет. Бывает бессонница. У меня такой режим - только в три часа ночи засыпаю, потом до двенадцати сплю. А ночью иногда кричу матом, дерусь с кем-нибудь. Бросаю копья, кинжалы.

 - Еще какой-нибудь сон расскажите.

 - Сны у меня часто связаны с серфингом - катание в горах с лавины. Я часто забираюсь на гору, скатываюсь на лавине и всегда пытаюсь из нее выпрыгнуть.

(В процессе анализа данного сновидения выяснилось, что это сон о чрезмерной осторожности, большой способности моего пациента подстраховываться везде и во всем, контролировать ситуацию. Это сновидение о страхе любого неожиданного явления. Мой пациент старается избегать форс-мажоров и любит режим, порядок, предсказуе  мость со стороны внешнего мира. При этом обожает свою внутреннюю спонтанность, непредсказуемость, безумство, которые его истощают, но благодаря им возникают плоды творчества.)

 - Вы повторяете судьбу Михаила Булгакова. Ваши пьесы - это некий агрессивный диалог с вашими врагами. Кто они? Я почувствовал в ваших пьесах агрессию на лиц нетрадиционной ориентации.

(Задаю этот вопрос, так как в процессе психоанализа пьес моего пациента удалось выяснить, что они преимущественно написаны на энергии мортидо, то есть на агрессивной энергетике. По-видимому, именно она подсознательно привела его к тому, что он вложил в уста своих персонажей мат.)

 - Наверное, так. Ситуация гнилая, ее надо лечить. Но ситуацию задает личность, и ты волей-неволей нападаешь на личность. Тут деваться некуда. Пусть они будут, пусть занимаются своими нетрадиционными делами. Но не «кучкуйтесь» в творческие мафии на основе свой принадлежности к нетрадиционной ориентации! Это плохо!

 - Я чувствую, что у вас нет скрытой формы мании величия.

 - Мой талант уже настолько грандиозен, что я могу рассказать, как пишу пьесы. То есть не скрываю своей кухни. Потому что понимаю - это нужно людям. Я не пишу пьесы очень часто. Раз в год, раз в два года.

(Я почувствовал детскую непосредственность моего пациента. Что это - мания величия? По-видимому, нет. Это нечто иное. Но почему все было произнесено безо всякой иронии? Чаще приходится сталкиваться со скрытой манией величия, когда пациент защищается обратным чувством, и чем больше он показывает свою скромность в выражениях, тем больше я убеждался в явной мании величия. А тут мой пациент заявляет, что он грандиозен. Скорее всего, это прием искусственного самоподбадривания, без которого творить уже невозможно.)

 - И все-таки я чувствую, что у вас нет удовлетворения в плане признания.

 - Дорогие друзья! Если меня не ставят, есть DVD, есть большое авангардное кино. Я по Интернету пру, известен в Европе. Моя фамилия там везде гуляет. В крупнейших магазинах Франции продаются мои диски, а пьесы говорят на многих языках мира. И даже здесь уже все враги поняли, что Волохов их всех... 

  Я почувствовал, что мой пациент постоянно подкупал меня своей открытостью и непосредственностью. Иногда у него был смех с оттенком агрессии. Безусловно, он дьявольски талантлив.

  Дальнейший психоанализ показал, что агрессия моего пациента, выраженная в его пьесах, - это недовольство эпохой постмодерна, благодаря которой все стирается, рассеивается, смешивается, теряет свою изначальную сущность, и не только половую. У моего пациента пониженная толерантность к постмодерну. Отсюда враги и агрессия. Например, театр перестал быть тем, чем был, он умер, и мой пациент, сам того не замечая, ставит на нем точку. Теперь театр нечто иное - это психотерапевтический салон, развивающийся согласно технике психодрамы, в которой может звучать все, что порой звучит в кабинете психолога, лишь бы это способствовало оздоровлению зрителей.  

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
2

Климатические изменения оказались полезны для горбуши
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Сергей Фургал не готов взять на себя ответственность за справедливые выборы
5

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры