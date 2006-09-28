//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Психоанализ

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина Василий Иванович Шандыбин. Блаженное житие политического мазохиста

№ 21(21) от 28.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина Василий Иванович Шандыбин. Блаженное житие политического мазохиста
Фото С. ХАЛЬЗОВА

- Я чувствую, что вы о чем-то переживаете, хотите выговориться? Ну, давайте!

- Я, как и все люди, которые не прошли в Госдуму, переживал. Были такие бывшие депутаты, у которых серд­це не выдержало, и они скоропостижно скончались. Проиграл потому, что были предательство, измена, непорядочность людей, которые раньше меня поддерживали. Я увидел, что сегодня честных выборов нет. У кого деньги, тот и побеждает. Видел предательство отдельных коммунистов, которым власть что-то пообещала, и они готовы были предать и мать родную. Компартия мне ничем не помогла ни финансово, ни депутатами, которые должны были меня поддер­жать. Руководство компартии не хочет портить отношения с Кремлем из-за меня, и не оказало мне никакой поддержки.

- Судя по всему, вы находитесь в подвешенном состоянии, и это неудачное прошлое вас терзает?

- Нет, я уже бросил переживать.

 (Судя по интонациям моего пациента - это защита отрицанием. - Примечания Рамиля Гарифуллина.)

Я посмотрел на эту Думу, и наверное, Бог есть - он меня увел от нее. Дума принимает антинародные законы, не пользуется авторитетом. Журналисты говорят мне: Василий Иванович, Дума заросла тиной. Не слышно, чтобы кто-то выступал в ней ярко и громко.

- Таким образом, в вашей душе сейчас нет беспокойств. Тогда чем живете и чем наполнены?

- Я много езжу, встречаюсь с народом. Знаю, чем он живет.

- Я тоже знаю, но о вас как о личности не знаю ничего...

- Народ ко мне относится очень хорошо, берут автографы, зовут фотографироваться, приглашают в гости.

 (По-видимому, мой пациент пытается нарисовать картинку своей личности, но явно недооценивает себя, то есть имеет заниженную самооценку. Теперь попробую раскрыть личность своего пациента через лозунги.)

- Если Жириновский - это наши психозы и неврозы, если Зюганов - это наша ностальгия, консерватизм, если «Яблоко» - это наша интеллигентность и многодолгодумство, «СПС» - это наша зависть... к Западу, «Единство» - это наш конформизм, подчинение, иллюзия реальности, то Шандыбин - это наша..? Продолжайте... Это наша...

- ...Прямота, от которой мы все гибнем. Да, прямота! Правдивых и честных людей любили все. Даже Чингисхану воины говорили правду. Он их за это поощрял. Сегодня если скажешь правду начальнику, то ты - изгой, враг.

 (Мой пациент, по-видимому, сильно пострадал от своей нужной и ненужной прямоты. Складывается впечатление, что он от нее сам «желает погибнуть», то есть имеет место политический мазохизм. Но так ли это? Далее я попытаюсь раскрыть своего пациента методом сравнительно-провокационного анализа.)

- Говорят, что Жириновский - это наша прямота. Это не так?

- Жириновского я отлично знаю. Кто-то говорит, что он дурак. Нет. Он талантливый политик. Может ориентироваться. Верно служит власти и за свою верность получил орден, и сын его получил орден, поэтому он все сделает для власти.

- В чем конкретно проявлялась ваша прямота?

- Я часто выступал в Госдуме и, конечно, говорил правду в лицо. Поэтому многим и не нравлюсь. Нравя­тся те люди, которые подхалимничают, подпевают. Сегодня правда не в моде.

 (Судя по всему, мой пациент не настолько хорошо владеет приемами политической манипуляции и игры, без которых политика теряет свою основу. Поэтому мой пациент не приемлет эти способности в других. И все-таки он хороший игрок, но об этом ниже.)

- Это политическая прямота, а прямота в межличностном общении у вас тоже проявляется? То есть вы страдаете отсутствием пластичности, дипломатичности, поведенческой корректности?

- Нет, нет, такого нет. Я очень лояльный человек. Все большие люди добрее, скромные, жалостливые. У меня со многими складываются добрые отношения.

 (Мой пациент умеет «включать» нужную прямоту в зависимости от ситуации и социальной среды.)

- Ленин  вам когда-нибудь во сне снился?

- Мне снился Сталин. Сон был такой. У меня вообще много вещих снов.

В 70-х годах много дней подряд мне снилось: налетают американские самолеты на Советский Союз и бомбят нас. А наших самолетов нет. Американцы листовки разбрасывают, потом фотографии. Но в последний день, в воскресенье, приходит ко мне Сталин и говорит: «Василий Иванович, Советский Союз падет под действием США, и ты станешь одним из самых стойких коммунистов, я возлагаю на тебя большие надежды». Вот такой вещий сон. Потом, смотрю, умер Брежнев, потом Черненко, потом Андропов. Пришел Горбачев и начал перестройку. Сталин сказал, что явится человек высокого роста, и имя у него будет... Ну вот он мне сказал имя, а я проснулся и забыл. Но когда пришел Горбачев, я вспомнил слова Сталина, что действительно появится человек высокий, который разрушит Советский Союз.

 (Мой пациент верит в то, что ему приснился вещий сон, и благодаря анализу этого сна самим пациентом у него в прош­лом улучшилось душевное состояние, то есть произошла позитивная психологическая реакция. Поэтому мне не имело смысла изменять интерпретацию данного сна. При этом необходимо признать, что этот сон говорит о значительном тщеславии и амбициях моего пациента в прошлом. Более того, это сон о претензиях быть «пророком в своем отечестве», но до патологической мании величия здесь еще далеко.)

-Еще какой-нибудь сон расскажите.

- Перед закрытием КПСС мне приснился такой сон. Я прихожу к колодцу, смотрю в него, и вдруг туда падает моя шапка. Из колодца хлынула вода, и образовалась огромная река, и я плыву посреди нее, и до одного берега далеко, и до второго, и я плыву.

 (В процессе анализа данного сна мы выяснили, что шапка для моего пациента - это партия. Мой пациент увидел, что закроют партию. Он был удивлен, что через пять дней партию действительно закрыли, то есть Ельцин подписал указ о закрытии компартии на территории РФ.)

- А вообще, когда вы плыли через реку, вы что чувствовали? Чувство страха или радости во сне было?

-Нет, чувства страха не было. Дело другое, что я ни к одному берегу не приплыл.

 (Этот сон весьма символичен и для нынешнего состояния. Мой пациент «так окончательно и не приплыл к берегу» и поэтому в настоящее время находится в подвешенном состоянии. Но именно это придает ему силы для развития. Мой пациент в поиске.)

- Еще какие-нибудь вещие сны были?

- Ну, таких снов у меня много было, у меня жена заболела... И врачи сказали, что она умрет. Я коммунист, но как-то начал молиться Богу, и вдруг ночью, когда я лежал, вижу, как дверь открывается и заходит человек. Был час ночи. Он говорит: пришел за твоею женою. Ну я встал на колени перед ним, молился...

 (Мой пациент проявляет свою религиозность и установки священника.)

- Путин когда-нибудь снился?

- Президент Путин мне снился, но он вылетает из головы, забываю.

- Получается, что он заметает свои следы в вашей психике?.. А какие чувства он во сне вызывал?

- Одно я знаю, что с теми, кто во сне мне делает плохо, обязательно что-то случается.

- А во сне не кричите?

- Нет, не кричу никогда. Сплю спокойно.

- А случаются с вами какие-нибудь странности, неведомые силы вас ведут?

- Как-то я сидел в Госдуме на обсуждении Послания президента. Я не хотел выступать. Но кто-то взял меня силою и поднял! И вложил мне слова.

- Кто-то вкладывает в вас некие слова?

- Да, сам-то я просто говорю.

- А голоса какие-нибудь не мерещатся?

- Нет, голосов я не слышу. Просто кто-то «укалывает» мне в голову мысль.

-То есть кто-то реально подходит и укалывает вас иголкой?

- Нет. Это я образно выразился.

 (Я сильно переживал во время последних вопросов и ответов. Оказалось, напрасно. Мой пациент психически здоров. Теперь попытаюсь проанализировать работу архетипа персоны, то есть маски или личины моего пациента.)

- Может быть, вы уже сейчас превратились в публичного человека, в некоего артиста, который всем известен и выступает перед людьми.

- И узнают меня, и поют обо мне, и анекдоты рассказывают про меня, как и про Чапаева. Значит, народ любит и уважает. Если бы не пели и анекдоты не рассказывали, тогда, наверное, народ не уважал бы.

- Можно сказать, что вы стали шоуменом и даже политическим брендом?

- Нет, ни шоуменом, ни брен­дом я не стал. Хотя меня приглашают на телевидение, на многие шоу, я часто отказываю.

- Может быть, вы некий живой знак или символ, который су­ществует сам по себе, а реально вы совершенно другой. Телевидение сделало из вас некий живой знак.

- Это не негативный образ.

- Нет-нет. Когда я вас увидел на телеэкране, у меня сразу возникло позитивное ощущение.

- Да-да-да. Я даже такое скажу. К Зюганову приходили некоторые депутаты из его фракции и спрашивали - почему Шандыбин позорит фракцию? Почему меня часто показывают по телевидению, а их не показывают.

- Получается, что Госдума - это своего рода театральная сцена, на которой кому-то везет и его больше снимают, кого-то меньше. Получается - театральный рынок?

- Нет. Сегодня TВ показывает только партию власти.

- Я видел вас на телеэкране как творческого, поэтического, начитанного человека. Вы читали стихи, вы артистичны, вы оратор, а не разочаруете ли вы тех, кто за вас голосовал как за рабочего?

- Нет, я не всегда был рабочим, но с рабочим классом останусь навсегда. Вернее, с трудовым народом. С ворами я никогда в ногу не пойду.

- И все-таки у меня сложилось впечатление, что вы человек очень интеллигентный, глубокий, а роль рабочего в Госдуме играли, заполнив необходимую нишу.

- Нет, я не играл в рабочий класс. Советский рабочий был начитанный. Он закончил 10 классов, техникум. Многие учились в институте.

- Вы про себя рассказываете?

- Я имею среднее образование, много читал.

- Тогда вы очень умный рабочий.

- Пусть скажет народ.

- Вы ощущаете себя сейчас в роли отца... всех народов, человека-трибуна, а-ля Маяковский?

- Публичный политик всегда шоумен, но если я талантливый, если меня считают шоуменом, я с этим соглашусь. У меня много завистников: среди своих и чужих. Равнодушных нет. Я получаю сотни писем.

- Вы уже давно не человек труда, и лишь играете его роль?

- Я работал на заводе на самых тяжелых работах. Как там можно играть? В Думе я защищал рабочий класс - сегодня никто о нем не говорит.

(С архетипом трудящегося в психике моего пациента закончим и перейдем к анализу работы архетипа священника.)

- Я видел по телевизору, как вы чистили снег. Это была постановка - по разнарядке партии засветиться перед телекамерой?

- Я часто помогаю дворникам. Все стали господами, боятся выйти расчистить снегопад. А вообще-то я с удовольствием подам рабочему человеку руку, спрошу, как он живет, сколько получает. Не стесняюсь.

- Согласитесь, что в этом есть какой-то элемент постановки. Вы подаете руку как публичный человек.

- Нет. Я, например, иду на работу, а мне говорят: «Здравствуйте». Я подойду к человеку, поинтересуюсь. Думаю, о чем бы сказать народу, - что он хочет услышать, чтобы что-то изменилось в его жизни.

- Вы человек довольно эмоциональный, чувствительный, сочувствующий, сопереживающий.

- Когда идет нищий, больной... Думаю, Господи, - почему я не Иисус Христос? Вот слепой с палочкой, а я думаю - подошел бы к нему, провел рукой, и он стал бы зрячим!

- Я чувствую в вас установки священника-целителя.

- Ну, возможно, но священник из меня не получится.

- А может быть, еще и не все потеряно?

- Священником я никогда не стану.

- Вы хотите сказать, что у коммунизма и религии нет ничего общего?

- Христианство обещало людям рай на том свете, а коммунисты хотели построить рай на этом. В этом разница. Иной раз поговорю с человеком, а у него недуг какой-то был - потом приходит или позвонит: Василий Иванович, все прошло!

- У вас есть все данные: необычная внеш­ность, артистичность, глубина. Если бы вы закончили небольшие актерские курсы, у вас бы началась вторая карьера. Я чувствую в вас артиста. С другой стороны, чувствую и священника. Поляк Папа Иоанн Павел II был актером по образованию и одновременно политиком, полководцем, президентом. Почему бы вам не последовать его примеру?

- Да с удовольствием последую, если народ выберет меня президентом.

- Все-таки вы в душе не артист?

- Да нет, не артист, не оптимист, не пессимист, я просто человек. Понимаете, я со многими политиками выступал по телику, и каждый меня старался укусить, особенно с той стороны...

- С какой стороны?

- С той, что у меня нет выс­шего образования.

- А с «Мосфильма» к вам предложения не поступали сняться в какой-нибудь роли?

- Я отказался. Я же не артист, и не играю роль, как артист.

- В кинематографе есть этюдный жанр, когда снимаются непрофессионалы.

- Это Жириновский снимался и Семаго. У меня ничего хорошего от съемок не получилось.

 (В эпоху постмодернизма многие специальности переплелись. На телеэкране везде постановки, везде роли, в том числе и в информационных программах. Александр Лебедь называл Жириновского народным артистом России, при этом сам прекрасно отыграл свою роль, если не народного, но заслуженного уж точно.)

- Многие политики давно стали артистами...

- Да-да-да. Они артисты и клоуны. Это эпоха, когда не поймешь известных людей, политиков, куда они поведут страну.

- В целом вы личность, не теряющая самообладания, но стрессов бывает много. Как вы их снимаете?

- Стрессы - они у любого человека есть. Когда сильно переживаю, очень много хожу. В другой раз и 100 грамм выпью.

- Среднестатистический рабочий в России - пьющий, а очень часто даже и алкоголик. У вас с этим проблем не было?

- Когда пришел в Госдуму, начал выпивать. Если мою выпивку измерять по Ельцину, то мало. Если по Горбачеву, то я больше - Горбачев.

- Это интересно измерять пьянство политических субъектов в «ельцинах» или в «горбачевых». И все-таки у вас не бывает с утра состояния похмельного синдрома, вставать тяжело?

- Нет, никогда у меня такого синдрома нет. Опохмеляться я пробовал, так мне еще хуже становилось. Я никогда не по­хмеляюсь.

- Но вы, наверно, не пьете до такой степени, чтобы вас несли?

- Но такого, конечно, не было никогда и не будет. Сталину подчиненные говорили: не наливайте министру угольной промышленности. Но он пригласил его в кабинет, стал наливать ему водки. Тот пил, пил, потом сказал, что знает свою норму. И тогда Сталин ему поверил - да, он знает свою норму.

- Какие приходят в голову фантазии, мечты, картинки?

- Если есть во Вселенной жизнь, хочется первым полететь на эту планету и рассказать, что происходит в стране, что происходит на нашей Земле. Чтобы наш народ хоть на отдаленной планете кто-то пожалел, посочувствовал, помог.

 (У моего пациента сформировалась профессиональная установка жалеть и сопереживать. Хочется верить, что она не используется моим пациентом как средство манипуляции.)

- А не было фантазии об Америке? О Голливуде?

- Нет, у меня к Голливуду страсти нет. Хотя меня в Голливуд приглашали, но была выборная компания, я отказался. Приглашали сыграть одну роль.

Я почувствовал, что мой пациент артистичен, обладает актерским даром, но он не желает это развивать в рамках кино и телевидения. Хотя известно, что это могло бы стать хорошим инструментом в области движения моего пациента к власти. Он прислушался к моим советам по этому поводу. Я почувствовал, что не он был отторгнут, а роль рабочего, на которой он зациклился, исчерпала себя и была отторгнута. Но мы нашли для моего пациента другие роли (священника, шоумена, киноактера). Мой пациент душой открыт к ним. Он в течение всего сеанса излучал доброту.

Не было разочарования, не было той пропасти между телеэкраном и реальностью. При этом необходимо признать, что доброта, простота, открытость, чувствительность, по-видимому, были все-таки не ролями. Мой пациент носит эти качества в себе как данность, а не как средство манипуляции, которым он также владеет. Я почувствовал, в чем основа успеха моего пациента. В заключение он был опять в своем духе: высказал наилучшие пожелания читателям, и чтобы никто из них не болел и не страдал. 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Происшествия

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Очевидцы рассказали, что происходило в Ачинске во время взрывов

Жители Ачинска рассказывают о том, какие повреждения получил город после серии взрывов на складах с артиллерийскими боеприпасами, которые расположены в нескольких километрах от населенного пункта.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе Владимира Кравченко. Командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Александр Сырский.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Общество

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Пловцы завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка завершили заплыв через Байкал 6 августа в 4:35 утра по местному времени. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такую дистанцию.

//Новости СМИ2

//В мире

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе Зеленского снова оскандалились из-за опечатки

В пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского вновь совершили досадную ошибку. На этот раз в публикации случайно назвали главу правительства Индии Нарендру Моди женщиной.

//Шоу-бизнес

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Видео: Тимур Батрутдинов перепел Ольгу Бузову

Резидент Comedy Club Тимур Каштан Батрутдинов перепел известную песню не менее известной телеведущей Ольги Бузовой. Запись своего "выступления" комик опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

//Здоровье

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Названы продукты, избавляющие от сонливости

Профессор персонифицированной медицины Маргарита Королева рассказала, как можно при помощи еды избавиться от дневной сонливости. По её словам, некоторые продукты могут с легкостью вернуть бодрость и рабочий настрой.

//Шоу-бизнес

Диме Билану не удалось улететь в США

Диме Билану не удалось улететь в США

Дима Билан не смог попасть на концерт Барбары Стрейзанд в Нью-Йорке, куда заранее купил билеты на хорошие места. Теперь же его билет "пропал". Об этом певец рассказал на странице в Instagram.

//В мире

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск нашёл сходство между королевой Великобритании и телепузиками

Илон Маск решил поделиться со своими подписчиками в Twitter забавным наблюдением. Американский предприниматель сравнил королеву Великобритании Елизавету II с телепузиками.

//Шоу-бизнес

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Ксению Бородину разочаровал концерт Джей Ло

Визит знаменитой актрисы и певицы Дженнифер Лопес с концертом в Москву стал одним из самых обсуждаемых событий последних дней в отечественном шоу-бизнесе. Но сам концерт понравился не всем.

//Новости партнеров

//В мире

Порошенко обвинили в подделке документов

Порошенко обвинили в подделке документов

В Госбюро расследований Украины возбудили уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко. Его обвиняют в том, что в прошлом году он выезжал отдыхать на Мальдивы по поддельным документам.

//Происшествия

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

Военный склад в Ачинске собирались расформировать

В Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, что горящий склад с вооружением в Красноярском крае должны были расформировать. Сообщается, что это должно было произойти в 2022 году.

//Кино

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

А сколько человеку надо, чтобы он успокоился?..

Народный артист России Виктор Сухоруков в новом фильме «Звёзды» сыграл учителя русского языка, история которого заставила «плакать и дрожать».

//Общество

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Благодаря масштабной экспедиции «Аджимушкай-2019» в Керчи были сделаны уникальные открытия

Военнослужащие совместно с поисковиками с конца июля до 13 августа проводят масштабную экспедицию «Аджимушкай-2019» в Керчи. Ранее участниками экспедиции были сделаны уникальные открытия - при помощи гидрографического судна обнаружены остатки кораблей и самолетов

//Политика

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта: "Взрыв в Каире - это трусливый теракт"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, произошедший в Каире вечером 4 августа. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter в понедельник, 5 августа.

//Происшествия

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области на детей упала цепочная карусель

В Воронежской области два ребенка пострадали, когда на них упала детская цепочная карусель. Сообщается, что инцидент произошёл в парке города Поворино. Следователи начали расследование.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию
2

ФСБ начало смывать пятно позора с элитной спецгруппы "Альфа"
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики
5

В Киргизии найдено тело погибшего альпиниста из России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры