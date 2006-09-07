//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Психоанализ

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев

№ 18(18) от 07.09.2006 [ «Аргументы Недели » ]

На вашем лице волнение. С чем оно связано?
– Действительно, в последнее время я живу в постоянном волнении. А расстраивает меня вот что. Три поколения детей воспитано на мне, на моем искусстве – три поколения!.. Можно сказать, что Куклачев уже стал достоянием России. И вот – у кого-то на меня поднялась рука!
– На вас кто-то поднимает руку?
– Пока, я думаю, Юрий Михайлович Лужков этого не позволит, а вот если он уйдет и придет кто-то другой, и ему будет на меня наплевать? Начнет сокращать «труппу» и вообще уничтожит театр кошек. Хотя, в стране есть еще и президент, есть и высшая власть!
– И все-таки, чего вы так сильно боитесь?
– Того, к чему мы приехали. Меня волнует то, что год назад нам отменили льготы. Пятнадцать лет театр был частным, и мы снимали помещение в аренду. Когда я узнал, что льгот лишат всех, то понял, что театр умрет. Благодаря г-ну Лужкову и льготам аренда была минимальная, копеечная, можно сказать: 1 рубль в месяц. Мэр понимал, что мой театр уникальный, к нам и отношение было доброе. Ведь для того чтобы полностью выплатить аренду, один билет должен стоить 5000–6000 рублей, это нереально! Вот я и обратился в правительство Москвы, чтобы наш театр стал государственным. После этого мне вдруг стали звонить и пугать: твое здание продадут по той причине, что оно кошками воняет! Это делается очень просто. Сначала создается «общественное мнение».
– А может быть, ваш страх – это обыкновенная выдумка, может быть, причина вашего страха совершенно другая?

(Пытаюсь выяснить факт внешней или внутренней причины беспокойств моего пациента.)

– Нет-нет!!! Дело в том, что наше помещение на знаменитом Кутузовском проспекте, где жил Л. Бреж­нев, очень всех прельщает. Если раньше оно стоило копейки, то теперь – 20 млн. долларов, понимаете? Мне говорят: надо его выкупить, а потом перепродать! Но зачем мне это надо? И куда я эти день­ги дену? Туалет ими обклеивать?

(С одной стороны, мой пациент – человек искусства, а оно требует определенных навыков и способностей; с другой – ситуация вынуждает его быть продюсером, который должен обладать совсем иными качествами.)

– А вы не могли бы совместить в себе продюсера и артиста?
– Я получаю маленькую ставку, и, как бы ни хотелось «повыпендриваться», у меня – клеймо детского театра. Я не могу поднять цену билетов выше 80 рублей. Я сделал театр, доступный всем категориям: и бедным, и нищим, и богатым, и иностранцам. Уже никуда от этого не денешься – мы показываем спектакль, и люди выходят из зала со слезами счастья, радости.
  Недавно гастролировали в Нью-Йорке. Нас пригласили на один месяц, в сентябре, на день празднования ООН. Мы работали в театре актера де Ниро, и после двух месяцев работы нам предоставили театр на Бродвее, на Тайм сквер. Нас признали сенсацией года, и международная ассоциация «Феномен» при ООН вручила нам приз «Золотой феномен». Этим признано, что аналога в мире нет, наш театр кошек является феноменальным.

(В течение всего психоанализа мой пациент с большим удовольствием говорил о всех своих наградах, высоких оценках его необыкновенного и оригинального творчества. Лишний раз указывая, что нельзя об этом забывать. Тем самым мой пациент вполне оправданно переживает за судьбу своего театра. А с другой стороны – находится в плену переноса чувства обиды на прош­лые препятствия, которые он преодолевал в юности, поднимаясь на вершину своей артистической карьеры. Об этом ниже.)

Похоже, в прошлом вас часто обижали?
– Я семь раз поступал в цирковое училище. Меня не брали. Говорили – нет данных! Но я все же поступил и всем доказал, что могу быть клоуном. Надо мной все смеялись, называли бездарностью. Я говорил, что еще выступлю и в Монте-Карло! И дейст­вительно, через четыре года поехал в Монте-Карло и стал лауреатом. Но я вкалывал, все заработал только своим трудом и потом.

(Защита интеллектуализацией. Далее мой пациент рассказал о своих книгах по психологии, которые он адресует детям. В них изложен самобытный взгляд на различные психологические проблемы. Приводятся примеры с животными. Но чем больше мой пациент излагал содержание этих книг, тем больше я чувствовал, что все эти психологические проблемы обиды, агрессии, зависти, доброты, любви глубоко задели и даже травмировали моего пациента. Я почувствовал, что он преодолел много препятствий и страданий, вызванных окружающими.)

И все-таки, если попробовать совместить в себе продюсера и артиста?
– Дело в том, что у меня есть четкая позиция, и взгляд на свою работу очень серьезный. То, что мы делаем, не имеет аналога в мире. И я не могу заниматься торговлей, бизнесом, потому что у меня иное предназначение. Точно и бесповоротно!
– Не являются ли ваши серьезность и упрямство результатом вашего общения с кошками, может быть, даже подражания им?
– Вы правы. Я серьезно отношусь к жизни, как кошка. Это животное очень серьезное по жизни. Но я не смешиваю жизнь и работу. Я никогда не боялся никого. Вы у меня ничего не отберете, потому что творчество – оно во мне. Ну что можно со мной сделать – выгнать из страны? Думаете, я бы с голоду умер? Такой случай уже был. В Англии я наловил кошек на улице и сделал театр. Я сделал новый театр и мог остаться бы там жить. Но я не могу долго жить за границей. Тоска берет по родине, по России.
– У кошек есть такая черта – ласково, ненавязчиво, не грубо подойти и попросить еды. Посмотришь на нее и не можешь не дать. Может быть, в вопросе о здании театра и взаимоотношениях вас и власти применить эти кошачьи качества?
– На это я никогда не пойду. Я научился у кошек другому качеству: быть независимым. Меня нельзя подчинить, поставить на колени. У меня всегда было свое мнение, я не стеснялся его высказывать и умел его отстаивать. Меня прозвали «ледокол».
– Получается, что вы не способны, как кошка, совмещать в себе умение просить и одновременно быть независимым. А у них в этом плане полная гармония. Они чувст­вуют ситуацию и человека.
– Да… кошка – это экстрасенс. Я лежу на диване и думаю: надо бы кошку покормить, – а она тут же вскакивает и бежит к холодильнику, мяукает. Она опережает мои действия. Я думаю, что нужно пойти спать, она вскакивает, бежит в спальню и ложится на кровать. Она читает мысли. Не слова, а мысли. Они понимают не само слово, а интонацию. Если пришел плохой человек в дом, она готова его выгнать! Может даже укусить или написать в ботинки. А когда хороший человек, будет его встречать, прыгнет ему на колени.
– Но, несмотря на то что они в «чувст­вовании» талантливее и умнее вас, удается их дрессировать.
– Я не дрессировщик, а – учитель.

(Судя по всему, мой пациент не желает идентифицировать себя как дрессировщика.)

– Не напоминаете ли вы тем самым некоего учителя, который учит шахматиста Каспарова играть шахматными фигурами в «чапаевцев»? Может быть, кошки способны на нечто большее, чем прыгать в кастрюлю?
– Не забывайте, что кошка – это животное. У нее многое завязано на инстинктах. Люди могут опуститься до уровня животных и жить по инстинктам: хватать, лапать. А чувствовать – это желать прикоснуться. Кошка прекрасно чувствует человека, его отношение к себе. Некоторые говорят, что Куклачев над кошками издевается, сволочь такая. Как кошку можно обидеть? Это единст­венное существо в мире, которое нельзя заставить. Вот собачку ударил, потом показал кусочек сахара, она хвостиком завиляла. В Канаде мне дали золотую корону, на которой было написано: «За гуманное отношение к животным и за пропаганду этого гуманизма» (1976 г.). Я не покорял кошек, я подчинился им!
– Следуя логике, вы учите кошек и одновременно учитесь у них, а значит, вы так же, как и они, обладаете экстрасенсорными способностями?
– Да, я чувствую людей. Мне иногда грустно смотреть на человека, ведь я вижу его сущность. Я вижу в зрителях, с кем можно общаться, а с кем нет. Так жизнь сложилась. Я постоянно общаюсь с людьми, я смотрю им в глаза и вижу их насквозь.

– Эта ваша кошачья сверхчувст­вительность, как у кошек, появилась после общения с кошками или сформировалась сама собой? Может быть, врожденное?
– Всему научили кошки. От природы у меня целеустремленность и настойчивость. Я как-то раз давал интервью, и журналист жаловался, что его жена часто опаздывает. А он начал ее «дрессировать». Я посоветовал – не надо! Это бесполезно! У меня та же ситуация и я просто терплю! Значит, тебе так суждено. Не перевоспитаешь.
– Можно представить, что кошки – ваши советчики, психологи, консультанты?
– Да, именно так! Кошек не перевоспитаешь. Если она тебе где-то напортачила и ты ее наказал, она будет мстить. И отомстит вдвойне за то, что ты ее наказал. Кошек наказывать нельзя!
– Сколько «мяу» вы у своих кошек различаете?
– У кошек «мяу» очень много. Ну, я не считал. Думаю, что есть больше двадцати «мяу», 25–30. Одного только движения хвоста у кошек более 12 разновидностей: хвост трубой, поджат, из стороны в сторону, просто лежит. У кошек мимика, как у человека. Нам порой кажется, что китайцы и японцы все на одно лицо, все они узкоглазые. А когда приглядишься, то все они разные и абсолютно не похожи друг на друга.
– А по своей роли для кошек вы папа или мама?
– Я друг!
– Я недавно разговаривал с известным дрессировщиком Запашным, и он сказал, что для тигров он – папа!
– Он папа, а я друг.

(И все-таки, какой ответ более объективен: «папа» Запашного или «друг» Куклачева? Казалось бы, у моего пациента наблюдается симметричность в отношении с кошками. То есть, судя по его высказываниям, он является одновременно учителем и учеником своих кошек. В то же время он ощущает себя не дрессировщиком, а учителем своих кошек.)

– В своих сновидениях вы видите кошек? Они вам снятся? Вообще, какие сны видит Юрий Куклачев?
– Я снов не вижу. Даю себе установку: «спать!» И засыпаю. Помню только, что лет до 10 мне снились страшные сны. А потом я дал себе установку, и сны перестал видеть.

(Защита отрицанием.)

– Вот в соннике Миллера написано: видеть кошку во сне – к неудачам. Но если вы ее прогоните, то все обойдется. Как вы думаете, почему так?
– Наверное, это суеверия: черная кошка дорогу перебежала – день не удался! А я радуюсь – значит, все будет хорошо. Эти сонники, наверное, для людей, поддающихся внушению. Они сами поддаются какому-то впечатлению и сами себе устраивают неудачу.
– Если бы кошки умели говорить, что бы они рассказали о вас, о Юрии Куклачеве? Это будет своего рода ваш автопортрет. Будьте добры!
– Я реалист, а не фантазер. Мне так трудно. Это надо у них спросить.

(Это объективный ответ, являющийся защитой отрицанием. Очевидно, что мой пациент осознает искусственность этого упражнения. Говорить от лица кошек что-нибудь положительное о себе как об их учителе-дрессировщике мой пациент не пожелал в силу объективной оценки системы «человек-кошка». Выражать же негативные аспекты этого отношения также не имеет смысла, так как мой пациент верит в то, что кошка если и обидится на негативные действия человека, то сразу уходит от него.)

– В процессе диалога с вами я почувствовал, что вы личность дисциплинированная и обязательная.
– Я не люблю необязательных людей. И когда мне, к примеру, говорят, что «я забыла» – это очень плохо. Забывать не надо. А вот что я совсем терпеть не могу, так это пьянь. Сразу говорю – до свидания.
– Бывали у вас случаи, когда кот оправдывал аксиому, что он гуляет сам по себе? Вроде бы ваш кот, работал в театре, а в итоге взял и ушел гулять сам по себе.
– От меня так ушел первый кот. Приревновал меня к кошке. Это было впервые, чтобы кот бил кошку. А он бил и жутко ревновал ее ко мне, и ушел в открытое окно. Потом я встретил его через 15 лет. И встретил не в России, а в Израиле. Я шел и вдруг почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Это был кот. Он выбежал ко мне и стал ласкаться. Я ахнул! Это был тот самый кот! Я хотел забрать его с собой обратно, но он повернулся, сделал взмах хвостом и ушел. Тем самым говоря, что уже поздно.

– Владеете ли вы чувственным языком общения с людьми? Вы производите впечатление очень мягкого, чуткого человека. Это так и есть? Это реальность или имидж? Есть разница между вами на сцене и вами за ее пределами?
– Когда я пришел в цирк, меня не принимали, меня уничтожали. Я пришел в цирк со стороны. У меня не было папы – директора цирка. Я мог «убить» всех только работой.

(Мой пациент бессознательно употребил слово «убить». «Убить» кого? Обидчиков? По-видимому, в начале своей карьеры обида моего пациента превратилась в агрессию, а агрессия, в свою очередь, сублимировалась в творчество. Это хорошая агрессия, благодаря которой многие спортсмены и творческие деятели достигают больших успехов. Разве могли бы мы читать гениальное творение «Мастер и Маргарита», если бы в Михаиле Булгакове не было агрессии на социалистическую реальность?)

– Я репетировал, как «бобик», нашел кошку, начал с ней работать. И своим трудом доказал, что я из себя представляю на самом деле. Сейчас моя основная задача не доказывать что-то кому-то, а спасти всех детей России.
– А если я вам оставлю своего кота, через какое время, чисто теоретически, вы сможете меня удивить?
– Шесть дней, семь, а может быть, десять, ну надо смотреть, наблюдать за ним...
– Все-таки вам удается общаться с детьми, с кошками, с теми, у кого нет еще этой взрослой «порчи», которая, к сожалению, приходит к нам с возрастом. А как насчет утверждения, что все гении – взрослые дети? Вы считаете себя ребенком?
– Да, я восторгаюсь жизнью, это у меня еще не пропало. Сегодня повел сына в лес. Мы восторгались листочками, деревьями, грибами. Место, где мы живем, прекрасно. Здесь и леса, и горы, и речки, красота!
– Клоунада занимает особое место в вашей жизни. Вы пересекались с Шульгиным, с Никулиным, с Олегом Поповым?
– Да, мы хорошо общались, дружили. Наверное, потому, что я им никогда не завидовал, а они мне, потому что мы были разные клоуны.
– Вам природа дала лицо, которое излучает положительную энергетику, вы светитесь оптимизмом, у вас лицо клоуна, его не надо гримировать. Вам это дано от природы. Очень жаль, что вы очень мало снимаетесь в кино.
– Я сыграл клоуна Кука – это великолепный фильм. Но я налепил себе огромный клоунский нос, и люди меня не узнают.
– По природе своей вы веселый человек или депрессивный? По статистике люди, которые заставляют смеяться других, чаще всего в жизни страдают депрессией.
– У меня этой болезни нет, просто я серьезный.
– Для любого артиста самое главное – это реакция зрителя, а для клоуна – это смех.
– Для меня авторитетом среди клоунов был Карандаш! Я ловил каждое его слово, каждый взгляд. Однажды он вышел ко мне на арену и всю мою работу раскритиковал. Он мне сказал: «Ты врешь, ну что ты врешь…» А я этого-то и ждал. Прибежал домой и записал все, что он мне сказал. Утром пришел и все исправил так, как мне сказал Карандаш. На следующий день зал ревел, и меня минут пять не хотели отпускать со сцены. Я прибежал за кулисы, расцеловал его и сказал: «Вы из меня, из идиота, артиста сделали!»

Я почувствовал, что личность моего пациента во многом сформировалась в процессе ее идентификации с кошками: независимость, способность гулять самому по себе (по миру, с гастролями, выдрессировать любую кошку любой страны и т.п.), серьезность везде и во всем, мудрая пассивность и наблюдение за собеседником.
  После данного сеанса, к своему удивлению, я нисколько не устал. Мой пациент меня не утомил. По-видимому, это связано с тем, что он не вызвал во мне контрпереноса в форме чувства обиды, как это бывало ранее с другими известными персонами. Мой пациент глубоко, до боли, знает, чем можно обидеть. По-видимому, эта его способность сформировалась благодаря общению с кошками. Они, как известно, обиды не прощают. Более того, судя по всему, мой пациент сам прошел испытания, связанные с обидой, и достойно их выдержал.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Министерства обороны США Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

//Новости СМИ2

//Политика

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

//Общество

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто

//Шоу-бизнес

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

//Метеоновости

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

//Спорт

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок

//Происшествия

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек.

//Политика

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

//Общество

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что она не оценили его творчество, точнее оценила, но несколько иначе, чем предполагалось

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Происшествия

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержан блогер, который в комментариях в социальной сети призывал к насилию над детьми полицейских. Как сообщили в Следственном комитете, дома в молодого проведен проведен обыск

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры