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На приеме у Рамиля Гарифуллина женщина, страдающая неврозом

в связи с сексуальным поведением супруга

№ 48(82) от 28.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

На приеме у Рамиля Гарифуллина женщина, страдающая неврозом
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

– МЕНЯ уже трясет! Раньше такого не было. Этот чертов тик на лице… Постоянно тревога… Я похудела! Вон – посмотрите – одни кости. Ничего не радует. Домой не хочется идти.

(На лице моей пациентки было написано, что домой ей действительно идти не хочется. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

– Когда у вас возникает наибольшая тревога? (Длительная пауза.)

– Перед тем, как иду спать.

– Вы ложитесь одна?

– Хотелось бы. Но я же замужем. И мне приходится спать со своим супругом.

(Тяжело вздыхает. По движению ее глаз я предположил: пациентка в эти секунды представила что-то страшное и неприятное.)

– О чем это вы?

– Что – о чем?

– Вы сейчас представили нечто неприятное. Что именно?

– Ничего я не представляла. (На глаза наворачиваются слезы.)

– И тем не менее… Расскажите обо всем. Может, как раз в этом источник ваших страданий.

– Нет-нет. Причина в другом. Ведь раньше это тоже всегда было – и ничего!

(Классическое заблуждение. Нервное напряжение накапливается, и количество переходит в «качество». То есть в приступы неврозов и депрессий.)

– В чем – в другом?

(Пауза. Пациентка сомневается – говорить или нет?)

– Супруг не виноват, но…

(Опять пауза.)

– Но он – причина ваших страданий.

– Да. Если бы не он, я бы спала спокойно. Какое счастье, когда муж в командировке! Я тогда успокаиваюсь. Восстанавливаюсь. Расцветаю. Он – хороший, практичный человек. Даже сам пирожки печет. Не пьет. После работы книжки читает. Но наступает вечер – и у меня тревога. Я ненавижу наше супружеское ложе, хотя муж – хороший семьянин. Он нравится всем моим подружкам и моей матери. Та говорит – терпи. Но ей же не расскажешь все до конца!

– Ваш муж – садист?

– Нет. Он говорит – так во всех семьях. Просто, мол, я этого не знаю. Но почему тогда женщины, с которыми мы вместе работаем, не страдают, а у меня – депрессия? Муж давит напоминанием о супружеском долге, манипулирует всякими словечками из курса семейной психологии. Ведь он же у меня эрудированный! Ваши статьи в «Аргументах неделi» читает!

– Но что же он с вами такое делает, что вы страдаете?

– Да ничего особенного! По мнению мужа – это нормально. А я так не считаю. Спросить у других женщин стесняюсь. Но знаю: у моей самой близкой подруги этого нет.

(Далее пациентка рассказала, что темпераментный супруг ежедневно совершает с ней половой акт анальным и оральным способами. При этом женщина испытывает серьезную боль и душевные страдания. Супруг знает, но ничего не меняется. Поэтому я предположил: отчасти он все-таки садист. Хотя в самом начале сеанса пациентка сказала, что так не считает.)

– Есть такое у других или нет – проблему не решит. Ведь вы же страдаете!

– Скажите – это извращение? Муж заявляет – мировая норма. Но я-то мучаюсь.

– Если говорить конкретно о вашей семье – извращение. Поскольку есть жертва – вы. И поскольку действия мужа приносят удовольствие только одной стороне, ему.

– Я в прошлом году консультировалась на эту тему с одним психологом. Он посоветовал «сделать из лимона лимонад» – по системе Карнеги. То есть научиться извлекать из этого радость. Разве не бред? Ведь мне же больно! А мать говорит – терпи.

(Пациентка, словно забыв обо мне, начинает выговаривать своей матери. Дескать, если бы та испытывала подобное, то молчала бы. На лице женщины – агрессия и тревога. Потом – слезы.)

Мне порой жить не хочется! Мать – дура баба! А отец все понял, когда я ему рассказала. Теперь боюсь – он может с мужем что-то сделать. Отец и так больной, не случилось бы у него третьего инфаркта! Он сильно за меня переживает.

(Порой отношения между мужем и женой умирают. Этот «труп» начинает «вонять» столь сильно, что его необходимо срочно закапывать. То есть – разводиться. Теперь попробуем разобраться – есть ли в отношениях супругов позитив.)

– Оставим пока в стороне ваше семейное ложе. Как он ведет себя днем?

– Утром порой тоже мучает меня. Ему – и спозаранку давай! А после этого – уже день не день.

– Я не о сексуальных отношениях. Как вы уживаетесь в психологическом плане?

(Задал этот вопрос, предполагая, что и психологические отношения складываются негативно. Ну разве после всего, о чем рассказала пациентка, могут быть в семье нормальные отношения? Хотя доля сомнения во мне присутствовала.)

– В том-то и вся беда! Он романтик. С ним интересно. Муж красив. Галантен. Мужчина – идеал. Все подруги мне завидуют!

(Лицо пациентки осветилось.)

Он мастер на все руки. Отличный хозяин. Иногда – прямо «ласковушка»! Такой нежный, когда ухаживает. Я порой даже забываю о том, что меня ожидает этот гнусный семейный долг!

– Муж считает – все хорошее, что он делает, ночью надо отрабатывать?

– Вот именно – отрабатывать! По полной программе.

(Из сказанного пациенткой можно сделать вывод: у ее мужа – пониженная сексуальная чувствительность. Поэтому приходится долго стимулировать мужские гениталии. В результате пациентка сильно устает. Все это, очевидно, мешает позитивному сексуальному контакту. Хотя психоанализ показал: она не фригидна.)

– Муж, видя, как вы устаете, продолжает заставлять заниматься этим…

(Пациентка перебивает.)

– Но это вытерпеть легче, чем боли при анальном контакте. И потому сначала я делаю самое тяжелое. Затем – лишь мышечная усталость.

– Он не жалеет вас, не сострадает?

– Какая там жалость! Попробуй не сделай, как ему хочется. Сразу начинает разводом пугать!

– И вы – пугаетесь? Другая бы радовалась!

– А куда я пойду? К маме? Кому я нужна! Как выживу? Этим он меня и пугает. Мать моя тоже прожила, мучаясь с мужем-алкоголиком. Дома постоянно были скандалы. И я, получается, иду по ее стопам. Но она все-таки страдала меньше. Папа только один раз ее ударил: ногой в живот. Лучше уж так – чем каждую ночь ждать отработки «семейного долга»! Я сейчас отца обманываю, чтобы не переживал за меня. Он ведь агрессивный и сильный – боюсь, может отпинать моего хрупкого мужа.

– Как вы думаете: человек, который позволяет себе такие издевательства над телом и психикой близкого, – может его любить?

(Пауза.)

– Значит, он врет, что я ему дорога. Хотя ночью постоянно признается в любви. Особенно во время завершения… понимаете?

– Понимаю. Но это все-таки не любовь. Он же вас совершенно не чувствует, не сопереживает вам! Не ощущает чужую боль, как свою. Он чувствует только себя! Это – не любовь!

(Пауза.)

– Вы правы. Если бы ему дать хоть немного почувствовать, как это больно...

– А вы не могли бы пригласить супруга ко мне на консультацию?
– Звала, но он отказался. Говорит – у него нет никаких проблем. И что лечить надо меня, поскольку я не получаю от этого удовольствия. Ну ведь бред!

– Что ж… Коль вы не гоните своего тирана – значит, пока терпимо. В других случаях подают на развод не задумываясь!

– Терплю…

– Но это выливается в депрессии и неврозы!

(Сначала я хотел попытаться изменить отношение пациентки к супругу. Ведь проблема – это не то, что происходит, а то, как мы к случившемуся относимся! Но – отказался от такого варианта. И написал психоаналитическое письмо-обращение к мужу моей пациентки. Там коротко изложил свои основные выводы и рекомендации. Письмо вручил ей.)

– Спасибо, я передам. Думаете, это повлияет?..

Через два месяца женщина вновь появилась в моем кабинете. Она выглядела намного лучше. Невроз уменьшился. Супруг пошел ей навстречу и отказался от сексуальных контактов, которые вызывали у жены боли. Это было маленькой победой!

Кстати, сам он сейчас проходит у сексопатолога лечебный курс, направленный на повышение порога чувствительности гениталий.

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