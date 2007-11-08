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Чужой среди своих

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина жена, которая жалуется на своего мужа

№ 45(79) от 07.11.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Чужой среди своих

 В кабинет вошла нервозная, измученная женщина. Она резко начала разговор.

 – У МЕНЯ с мужем постоянные скандалы. Он меня раздражает. Но уйти от него не могу, хотя хочу этого постоянно.

 – А что вы хотели бы изменить в вашем супруге?

 – Я хотела бы, чтобы он меня любил, уделял внимание. Он же для меня родной человек, близкий, свой.

(Моя пациентка хочет соединить в одном человеке четыре различных вида отношений: муж, родной, свой, близкий. Не в этом ли смешении причина того, что ее ожидания не оправдались? – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – Как вы считаете, муж – это родной или чужой человек?

 – Конечно, родной.

(Ясно, что отмеченное выше смешение ролей уже произошло.)

 – А как вы думаете, то, что он для вас родной человек, – хорошо для ваших семейно-сексуальных отношений? Задаю этот вопрос, потому что этот фактор, по моему опыту психологической практики, часто приводит к проблемам в сексуальной сфере. Так как секс с родственниками в нашей культуре – сильнейшее табу.

 – Вон оно что. Он для меня родной, а я с ним…

 – Он для вас действительно как родной?

(Длительная пауза. Женщина в замешательстве.)

 – Да. Я воспринимаю его как родного человека.

 – Согласно психоанализу, секс с супругом-«родственником» на начальной фазе отношений может вызывать сильные ощущения. В силу того, что табу нарушено. Но это может вызвать бессознательное чувство вины.

 – Наши отношения раньше были более страстными…

 – А сейчас стали просто нежные?

 – Точно. Откуда вы узнали?

 – Это закономерный этап развития отношений между мужчиной и женщиной – «родственниками».

 – Получается, что мое родственное чувство к мужу вредит мне?

 – Именно. Вы сами убиваете в себе вашу страсть к нему как женщины к мужчине, подменяя ее родственными чувствами. Поэтому сексуальное желание у вас угасает и трансформируется в скандалы.

(Пауза.)

 – А что делать? Официально мы уже разведены.

(Моя пациентка произнесла это так, как будто бы развода и не было. Хотя юридически он действительно произошел.)

 – Развестись с ним на психологическом уровне вам не удается. Он же для вас родственник.

 – Да, с родственниками нельзя разводиться. Куда мы денемся друг от друга? Никуда! (На лице моей пациентки чувство радости.) Мы развелись, живем отдельно, но он постоянно ко мне приходит. И я ничего с этим не могу поделать.

 – А если бы к вам домой пришел совершенно чужой человек, как бы вы себя повели?

 – Милицию вызвала бы.

 – А почему в вашей ситуации не вызываете?

 – Ну, он же мой муж!

 – Но вы же развелись с ним.

(Пауза.)

 – Тогда кто же он мне?

(На глазах слезы. Видимо, к ней приходит осознание того, что ее муж для нее – не родственник. Соединение этих ролей привело к вытеснению факта юридического развода. Психологический развод станет возможен только тогда, когда моя пациентка сможет «развести» в своей голове две функции: мужа и родственника.)

 – Но если воспринимать супруга как чужого, то как, по-вашему, мне с ним жить?

 – Для начала не называйте его родным. Мне кажется, что вы с детства привыкли смотреть на людей только через призму «чужой – родной». Это ваши детские стереотипы, в плену которых вы находитесь и по сей день. Давайте вырвемся из этой опасной психологической ловушки.

(Пауза.)

 – Вы правы. Но как вырваться?

 – Надо осознать свою детскую логику, согласно которой родные – это безопасно, а чужих надо бояться. Раньше для того, чтобы человек стал для вас близким, вы стремились с ним породниться. Это смешение вызывало у вас неврозы, потому что оно не всегда удавалось.

 – Но ведь родные могут быть близкими или далекими. И чужие могут быть близкими или далекими.

 – Верно. Если говорить о супругах, то в этом искусство спасения отношений – сближаться с чужим, но не делать его родным. Ваш муж – это чужой человек, но близкий.

 – Понятно. Он близкий, но не родной. (Пауза.)

 – Вы сроднились на основании большого стажа вашей семейной жизни.

 – Я не могу без него. Он мне материально постоянно помогает. Я всегда беру у него больше, чем даю.

 – Да, между чужими часто работает закон финансового равновесия. У чужих труднее брать больше, чем давать. В родственных отношениях этого равновесия чаще всего не бывает. Поэтому вы со своим мужем-благодетелем родные, хотя и разведенные.

 – Но я подсознательно чувствую свой долг. Порой чувствую себя униженной.

 – Именно в эти моменты вы вдруг понимаете, что вы на самом деле не родня и не должны делать из него отца.

 – Он все дает и дает мне деньги...

 – А вы все берете и берете. И что у вас внутри при этом копится?

 – Он меня этим раздражает. И сама себя я этим раздражаю. Может быть, поэтому у нас скандалы? А если я откажусь, то он сочтет меня высокомерной… Ведь как-то он должен выражать свою любовь ко мне. Да, я в ловушке.

 – А вы не пытались приобрести финансовую независимость от мужа?

 – Я пыталась работать у него в компании. Он не был моим непосредственным начальником. Но вскоре и в работу мою влез. Покровительствовал и помогал мне как дочери. Я почувствовала, что опять завишу от него. Еще мы все время как бы пытаемся перевоспитать друг друга.

(Практика показывает, что в случае формирования родственных отношений партнеры часто начинают воспитывать и перевоспитывать друг друга. Возникают бесполезные разговоры, выяснения отношений.)

 – О какой финансовой независимости от своего мужа может идти речь, если вы имеете право на пятьдесят процентов от совмест­но нажитого имущества? В этом ваше отличие от других женщин, которые будут делать попытки заменить вас.

 – Да. Вы правы. (Моя пациентка оживляется.) О какой независимости может идти речь, если мне полагается половина всего, что у него есть? Получается, что, находясь, как вы говорите, в роли дочери, я не могла воспользоваться уже имеющимися у меня взрослыми правами. Он меня «прикарм­ливал», внушая роль дочери, которая никуда от него не денется. Наказывал меня как ребенка. Кстати, развелась я с ним именно поэтому.

(Моя пациентка подробно рассказала об унижениях, которые ей приходилось терпеть во время близости с мужем-«родственником».)

 – Мне приходилось подчиняться ему. Он – жестокий тиран. Но иногда приласкает, купит что-нибудь дорогое, и все забываешь. Потом опять жалеешь, что простила.

 – Уясните себе, что вы со своим мужем – не родные! Разница между родным и чужим – биологическая. Это вы должны помнить.

(Это установка не универсальная, но для этой пациентки она оказалась эффективной.)

 Мне еще  шесть  сеансов пришлось работать над процессом дифференциации в психике моей пациентки, убирая вредное смешение родного и чужого.  Пришлось поработать и  над умением не поддаваться манипуляциям со стороны супруга-«благодетеля». Перевоспитать своего супруга, чтобы тот перестал быть для нее «отцом», моя пациентка конечно же не смогла. Очевидно, что выбор решения о дальнейшем проживании с мужем остался за ней.

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