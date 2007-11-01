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В ШКУРЕ ЗАЙКИ ТАИЛСЯ НАГЛЫЙ СЛОН

№ 44(78) от 31.10.2007 [ «Аргументы Недели » ]

В ШКУРЕ ЗАЙКИ ТАИЛСЯ НАГЛЫЙ СЛОН

 На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня у него на приеме мальчик, страдающий заиканием.

 В кабинете отец со своим сыном.

 – МОЙ сын говорит очень быст­ро, часто заикается. Врачи говорят, что это нервное. Он уже пил успокоительные лекарства, лежал в отделении неврологии, но все бесполезно.

 – Давно ваш мальчик страдает заиканием?

 – Уже два года.

 (Диагноз «заикание» ставится в том случае, если оно продолжается более трех месяцев. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – А бывают ситуации, когда он перестает заикается?

 – Да, бывают. Когда поет или общается с нашей кошкой.

 – Значит, есть надежда на выздоровление, так как проблема вашего мальчика заключена именно в его отношении к его собеседнику и социальной среде.

 – Тьфу-тьфу! Тогда я вас оставлю, чтобы вы поговорили.

 (Отец ушел, и мы с мальчиком остались вдвоем. Сначала разговор никак не клеился. Мальчик молча смотрел на меня и кратко отвечал на мои вопросы. Я пытался понять, в чем же причина его проблемы с речью. И во время очередной паузы стал озвучивать его состояние.)

 – У меня такое впечатление, что ты от меня чего-то ожидаешь?

 – Да. Я жду, что вы скажете что-нибудь новое и интересное.

 (Он произнес это с большим трудом. Мальчик страдает дискоординационным судорожным нарушением речи. В его речи присутствовали специфические запинки, обусловленные судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Нарушение коммуникации привело к психогенному изменению личности больного. Стойкий страх появления симптома сформировал стереотип поведения: избегание ситуаций, требующих разговора, напряжение мышц лица и нервные тики.)

 – ЧТО тебя сейчас тревожит?

 – Мне в этом году надо переходить в новый класс. Там учительницы будут спрашивать, как меня зовут. А у меня фамилия длинная. Я буду заикаться. Может, написать на бумаге и сразу им показывать?

 (Я обнаружил голосовую и дыхательную локализацию судорог.)

 – Тебя сильно смущает, что сложно произнести свою фамилию?

 – Я буду долго ее произносить, а все одноклассники будут ждать.

 (Эта последняя фраза меня особо заинтересовала.)

 – А что страшного в том, что тебя подождут?

 – Я очень не люблю, когда меня кто-то ждет. Вообще, все стараюсь делать быстрее, но речь у меня от этого становится непонятной.

 (Затем мальчик стал рассказывать разные случаи из жизни, где он все старался делать быстро. А его друзья, напротив, никогда не торопятся. И это его удивляет.)

 – Хорошо. Вот тебе листок бумаги. Нарисуй на нем цветок, который стоит у меня на подоконнике.

 (Мальчик принялся рисовать, приговаривая, что, конечно, он хорошо рисует, но сейчас у него плохо получается, потому, что он торопится, не хочет отнимать у меня много времени. После того как он закончил, я дал ему другой листок и по­просил нарисовать не торопясь. Сначала он стал рисовать медленнее. Но потом снова ускорился и начал говорить о том, что получилось бы хорошо, но я его жду, и поэтому он волнуется.)

 – Вот у меня всегда так...

 – Всегда не выдерживаешь ожидания, начинаешь торопиться, и поэтому у тебя возникают трудности с речью?

 – Да.

 – Ты здорово научился делать все быстро. Я восхищаюсь тобой! Теперь тебе надо научиться делать все медленно. Вот на столе моя авторучка. Я сейчас попрошу тебя дать ее мне. А ты дай как можно медленнее, хорошо?

 – Попробую. (Робко и неуверенно.)

 – Дай мне эту авторучку.

 (Мальчик тут же отдал ее мне.)

 – Давай еще раз, и помедленнее.

 (Долгая пауза. Мальчик стал переживать. Засмущался и стал закрывать лицо руками после того, как отдал мне авторучку.)

 – У меня даже голова начала кружиться от такой затяжки времени.

 – Дай мне еще раз эту авторучку.

 (Возникла еще большая пауза. Я вижу, что волнение и головокружение усилились.)

 – Почему на тебя так сильно дейст­вует такая невинная просьба?

 – Не знаю.

 – Знаешь, но не хочешь мне сказать.

 – Я боюсь, что тот, кто ожидает, нач­нет нервничать, потом злиться. А потом может совсем распсиховаться.

 (Это неадекватная рефлексия, обусловленная работой архетипа тени.)

 – Как ты думаешь, у кого возникла бы такая реакция?

 (Мой пациент задумался.)

 – У меня.

 – ДАВАЙ немножко поработаем, поделаем некоторые упражнения.

 (Я решил провести с пациентом курс поведенческой и функциональной психотерапии, основанный на психо­коррекции его поведения в режиме «здесь и сейчас».)

 – Представь себе, что ты актер. Вот здесь камера, которая все фиксирует. Выйди из моего кабинета и зайди обратно. А затем поздоровайся со мной и сядь в это кресло.

 (Мальчик вышел. Затем тихо постучал. Я почти не услышал этот стук. Медленно, почти на цыпочках, зашел, опустив глаза. Что-то пробурчал и сел в кресло. Он тяжело дышал. У него была сильная вегетативная реакция.)

 – ТО, ЧТО ты уже не спешишь, – это хорошо. Но то, что зашел, сутулясь, сжавшись, как бы принижая свою роль в этом мире, мне не понравилось. В этом вся твоя суть «зайки-заики». Не будь этим зайцем, а будь СЛОНОМ. А у слона все большое и тяжелое. Даже язык тяжелый, поэтому он говорит медленно и величаво, басом. И чихать он хотел на тех, кто не желает ждать, пока он медленно выговорит. Давай попробуем еще раз!

 (Мальчик выходит и снова заходит. На сей раз он не постучал, а просто толкнул дверь. Вошел медленно, но было видно, как трудно ему это дается. Было видно, как сильно он хочет побыстрее пройти, поздороваться и сесть в кресло, как бы спрятаться от этого мира, чтобы его никто не видел. Но мальчик уже меньше переживал. Медленно, не заикаясь, произнес: «ЗДРА-ВСТ–ВУЙ–ТЕ».)

 – Лучше! Но еще слабо. Вспомни, как говорит питон в мультфильме «Маугли». Полушепотом, властно. И заходить надо поувереннее. Давай покажу как.

 (Мы вместе выходим из кабинета. Я пинком открываю дверь в свой кабинет. Мальчик повторяет за мной. Но делает это нерешительно.)

 – Сильнее. Ну!

 (Мальчику пришлось несколько раз пнуть дверь. Наконец ему это удалось настолько, что дверь треснула.)

 – Ваша дверь треснула.

 – Не обращай на это внимания. Давай еще раз. Когда заходишь куда-то, всегда сразу ищи опору – облокотись на что-нибудь и только потом говори. Глаза не опускай. Сверли меня глазами. Почувствуй опору, тяжесть везде: в ногах, в шее. Говори медленно и тихо. Когда будешь говорить тихо, тебя, наоборот, все будут слушать. А будешь пищать или кричать – не заметят. Не суетись!

 (Мальчик, окончательно добив дверь, входит в мой кабинет. Идет уверенно. Я чувствую, что в нем открылся нахал. Я знал, что он откроется, потому что у любой робости есть обратная сторона. Сначала он облокотился на мой стол, потом решил сесть на него. Сделал паузу. Посмотрел мне в глаза и медленно поздоровался. Затем ногой пододвинул кресло и упал в него. Мы стали беседовать полушепотом.)

 Через несколько месяцев в моем кабинете появился только отец мальчика. Он поблагодарил меня за то, что его сын уже не заикается, но жаловался на то, что мальчик стал нахальным и самоуверенным. Но это была уже другая проблема, которую я тоже согласился помочь решить.

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