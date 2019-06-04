В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал назначение бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Песков подчеркнул, что Кучма является опытным и авторитетным политиком, однако в вопросе урегулирования ситуации на территории Донбасса важна концептуальная позиция именно президента Украины Владимира Зеленского, передает во вторник, 4 июня, РИА "Новости".

Ранее стало известно, что сам Леонид Кучма после назначения на должность представителя Киева в контактной группе по Донбассу заявил, что планирует инициировать новое перемирие.