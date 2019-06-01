Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп назвал супругу британского принца Гарри герцогиню Меган Маркл "злобной". По его словам, он не знал, что королевская особа негативно относилась к нему в прошлом.

"Я не знал об этом. Что я могу сказать? Я не знал, что она была злобной", - ответил Трамп журналистам издания "The Sun" на вопрос об отношении к высказываниям Меган во время выборов в 2016 году.

Американский лидер добавил, что рад за новую роль Меган Маркл в королевской семье и надеется, что она с ней справится.

Отмечается, что герцогиня не будет присутствовать на приеме, приуроченном к визиту главы американского государства, который пройдёт 3 июня.

Напомним, что Меган Маркл в 2016 году заявила, что готова эмигрировать в Канаду, если Дональд Трамп станет президентом.