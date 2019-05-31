На Манхэттене неизвестный бросил петарду в вагон метро

Утром в пятницу, 31 мая, неизвестный злоумышленник бросил петарду в вагон метро на Манхэттене. В настоящий момент полиция Нью-Йорка расследует сообщения журналистов о происшествии в подземке.

Как сообщается сегодня на страничке пресс-службы полиции в социальной сети Twitter, правоохранители прибыли на станцию метро, расположенную на 14-й улице. Они внимательно изучают место происшествия. Всех очевидцев попросили связаться с полицейскими по номеру 911.

Телекомпания PIX 11 сегодня вечером уточнила, что после хлопка петарды пассажиры быстро выбежали из вагона, оставив там вещи.