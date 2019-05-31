Пользователи сети обсуждают изменившуюся фигуру дочери Трампа

Пользователи сети обсуждают изменившуюся фигуру 25-летней дочери президента США и бизнесмена Дональда Трампа. Тиффани Трамп по-разному смотрится на фото в Instagram и снимках, сделанных папарацци.

На кадрах в соцсети девушка выглядит сногсшибательно: она стройная и подтянутая. На недавних фотографиях, которые сделали фотографы, Тиффани сложно узнать. Даже закрытый купальник и кружевная накидка не способны скрыть лишние килограммы дочери политика, передает woman.ru.



Некоторые и вовсе предположили, что Тиффани Трамп ждет ребенка. Известно, что она встречается с Майклом Булосом, однако информации об их помолвке и свадьбе в СМИ не поступало.