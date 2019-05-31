В США пытаются проверить информацию о казни чиновника в КНДР

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американские власти постараются провести проверку сообщения о "казне" в КНДР спецпредставителя Госсовета страны по политике в отношении США Ким Хёк Чхоля из-за провала в саммите в Ханое.

В Южной Корее не подтвердили сообщение о казни чиновников в КНДР

"Мы видели сообщения...Мы делаем все, что в наших силах, чтобы проверить. На сегодня мне больше нечего добавить", - передаёт слова Помпео агентство "Райтер".

Ранее сообщалось, что в одном из консервативных изданий "Чосон ильбо" Южной Кореи появилась информация о казне на военном аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна Ким Хёк Чхоля и четырёх представителе МИДа за шпионаж в пользу США.

После в министерстве по делам национального объединения Республики Корея опровергли данную информация из-за отсутствия официальных подтверждений.