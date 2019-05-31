Стали известны новые детали инцидента с пленением спецгруппы ВСУ бойцами ДНР

Пресс-служба Народной милиции ДНР распространила видео, в котором сообщаются новые подробности произошедшего на прошлой неделе инцидента с пленением военными республики спецгруппы Вооруженных сил Украины. Ролик доступен для просмотра на YouTube.

Как рассказал на допросе один из задержанных украинских бойцов, в ночь на 22 мая диверсионно-разведывательная группа ВСУ выдвинулась на грузовике к линии соприкосновения. К точке высадки диверсанты не доехали, так как их пленила Народная милиция.

По словам военного, в состав группы входили семь человек, в настоящее время все они находятся в ДНР. Судьба водителя автомобиля, на котором передвигались диверсанты, плененному бойцу неизвестна.

Ранее в пятницу сообщалось, что российский политолог Михаил Ремизов назвал самый приемлемый вариант решения проблемы Донбасса для Москвы.