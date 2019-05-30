Далай-лама рассказал, в чём кроется секрет счастья

Далай-лама поделился с обществом секретами счастья. По его словам, оно связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств или материальными приобретениями. Он отметил, что Россия способна внести существенный вклад в развитие этой идеи.

"Настоящее же счастье связано с шестым сознанием…В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный...если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума", - рассказал религиозный лидер РИА Новости.

Далай-лама добавил, что материальные ценности способны подарить только "чувство наслаждения", но "ментальные сознания выше" всего этого, поэтому он призывает всех работать над своим ментальным сознанием, добиваясь "покоя ума" и уходя от рабства "чувственных переживаний".