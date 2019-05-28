Одна из самых богатых женщин мира решила заняться благотворительностью

Бывшая супруга Джеффа Безоса рассказала, что планирует пожертвовать часть своего состояния на благотворительность. После развода с самым богатым мужчиной в мире Маккензи Безос получила порядка 69 миллиардов долларов.

Маккензи Безос является участницей благотворительной кампании Giving Pledge, основателями которой стали Уоррен Баффет и Билл Гейтс. Она собирается пожертвовать на добрые дела половину своего нынешнего состояния, сообщает РБК.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», - заявила она.