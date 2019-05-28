25 июня некоторые российские торговые суда могут арестовать

25 июня Украина и Россия должны будут отчитаться о выполнении решения международного трибунала по поводу инцидента в Керченском проливе с последующим арестом украинских моряков.



По мнению политолога Дмитрия Орешкина, к этой дате вряд ли что-то изменится. И Украина в своём отчёте напишет, что корабли не вернули, моряков не отпустили. Соответственно Россия будет считаться стороной, не выполнившей решение трибунала. После этого Украина может обратиться в международный суд ООН или в международный морской трибунал. Естественно, Россия будет обвинена в невыполнении конвенции по морскому праву. И, как следствие, некоторые российские торговые суда могут быть арестованы.



Не признавая международное морское право, Россия может лишиться также двухсотмильной зоны суверенитета над природными ресурсами и 12-мильной эксклюзивной зоны.





