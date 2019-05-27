Музей Лувра в столице Франции решено было закрыть из-за забастовки сотрудников в связи с небывалым наплывом посетителей. Об этом 27 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление музея.

Из-за протеста сотрудников по обслуживанию посетителей, реализовавших право на забастовку, музей остался сегодня закрытым. В заявлении профсоюза South Culture Solidaires значится, что Лувр буквально "задыхается".

По словам бастующих, число посетителей знаменитого парижского дворца начиная с 2009 года увеличилось более чем на двадцать процентов, в то время как площадь помещений музея на сегодняшний день осталась прежней.

Напомним, в январе текущего года сообщалось, что парижский Лувр в минувшем 2018 году установил рекорд по числу посетителей: желающими взглянуть на мировые шедевры оказались более 10 млн человек.