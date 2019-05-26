В Латвии может появиться филиал партии Дмитрия Кузьмина «Liebe»

На выборах в Европарламент от Германии стартовала новая партия «Liebe». Ее идейный вдохновитель экс-мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин.

Что обещает партия Кульмина?

Добиться окончательного разрешения на гомосексуальные браки в Европе.

Более того, беглый экс-мэр Ставрополя собирается открыть филиалы своей партии «Любви» на Кипре, в Польше, Греции и в Латвии. Но вопрос №1-засветиться на выборах в Европарламент. Обретет ли эта партия популярность в Европе? Почему объявленный экс-мэр Кузьмин так свободно чувствует себя в ЕС?

На эти вопросы отвечает экс-переводчик экс-президента Латвии В.В.Фрейберги Янис Григалис.

«Вы думаете, что без российских спецслужб и без «высшего» дозволения г-н Кузьмин «проворачивает» свои дела? Да не смешите вы меня! На 95% его «свобода» зависит от спецслужб России. Это мое мнение. Кто поверит, что человек в бегах, отсидел в австрийском СИЗО и теперь открыл партию, и прямо в Европарламент? Я думаю, что все не так просто: он явно сотрудничает со спецслужбами. Как за столько времени его не выдала, например, Германия. Один звонок Путина Меркель и все! Уж она бы не стала спорить с авторитетным президентом РФ. А этого нет! Ищите того, кому выгодна его «свобода». А тут еще и филиалы открывает. Например, в Латвии. Страна-то приграничная. Вот только откроет ли он ее в Латвии? Это вопрос спорный. Что касается этой партии, то я не нахожу ее серьезной. Что это за партия? Какая у нее программа? Разрешить гомосексуальные связи в Европе. Это уже все было. Просто фикция, а не партия. Но она, видимо, кому-то нужна..Это мое мнение».