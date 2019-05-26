В Латвии идет подсчет голосов на выборах в Европарламент

Сегодня, ровно в полночь, в Риге состоится пресс-конференция, на которой будут объявлены имена избранных депутатов в Европарламент. Что мы знаем о выборах на данный момент?

Существует неофициальная информация: в Латвии на выборах в ЕП лидирует партия «Новое Единство». Предположительно, за данную партию проголосовало около 26,2% избирателей. Вполне вероятно, что «Новое Единство» в ЕП получит два мандата.

Что мы знаем точно?

В выборах в ЕП могли участвовать 1 411 955 жителей Латвии. Но как показала статистика, миллион граждан страны отказались принимать участие в выборах. Почему так произошло? Комментирует политолог Янис Григалис.

«Участие в нынешних выборах оставляет желать лучшего. Почему так происходит? Многие граждане просто не верят в то, что их голос может изменить ситуацию. Другие считают, что все уже «решено». Это голосование показало, как далеки латвийцы от «европейских проблем». Надо учитывать то, что многие граждане Латвии проживают за ее пределами и им важнее свои интересы. Насчет результатов…Пока рано комментировать, но то, что партия «Новое Единство» может стать лидером – объяснимо. Там профессиональные политики, которые прекрасно знакомы с работой в ЕП. Что касается русскоязычной партии Русский Союз Латвии, то она несомненно попадет в ЕП. Попадет и г-н Ушаков, и его «Согласие». Я уже говорил об этом. Достаточно людей будут голосовать за него. У нас принято жалеть обиженных. Да и многолетняя привычка считать его «своим» у русскоязычных сыграет роль. Простите, но люди не совсем понимают происходящее. Меня, конечно, очень волнует то, что явка на выборах была мала. Нужно больше работать с избирателями. Думаю, что все это от незрелости. Уж простите!»

О результатах выборах в ЕП в Латвии «Аргументы Недели» будут информировать читателей….