Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти
26 мая 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.
Столтенберг подчеркнул, что времени с каждым днем остается все меньше, однако шанс спасти ДРСМД еще есть. В интервью изданию Welt am Sonntag генсек НАТО отметил, что альянс не стремится к новой гонке вооружений, а также не хочет новой холодной войны.
Йенс Столтенберг также добавил, что организация сможет постоять за себя и в мире без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также с большим количеством российских ракет в Европе.