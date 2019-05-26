Столтенберг убежден, что ДРСМД еще можно спасти

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг убежден, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще можно спасти, но лишь при наличии политической воли.

Столтенберг подчеркнул, что времени с каждым днем остается все меньше, однако шанс спасти ДРСМД еще есть. В интервью изданию Welt am Sonntag генсек НАТО отметил, что альянс не стремится к новой гонке вооружений, а также не хочет новой холодной войны.

Йенс Столтенберг также добавил, что организация сможет постоять за себя и в мире без Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также с большим количеством российских ракет в Европе.