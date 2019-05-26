Иран заявил о возможности отправить авианосцы США на дно при помощи "секретного оружия"
26 мая 2019, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]
Власти Ирана в воскресенье, 26 мая, заявили, что могут потопить корабли Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в Персидском заливе, поскольку страна якобы располагает "секретным оружием".
Советник командующего Корпусом стражей исламской революции Мортеза Корбани заявил, что Тегеран готов ответить абсолютно на любую провокацию с американской стороны. Он также предупредил США о последствиях возможного военного вторжения, передает ТАСС.
Подчеркивается, что Иран готов применить в случае развязывания войны свое "секретное оружие" и отправить на дно американские корабли вместе с самолетами и их экипажами.