Град повредил лобовое стекло самолета при посадке в Пекине

В воскресенье, 26 мая, град повредил стекло пассажирского самолета, который выполнял рейс из китайского южного города Гуанчжоу в Пекин. Эту информацию предоставили в авиакомпании China Southern.

Речь идет о воздушном судне Airbus A380, которое попало в грозу перед приземлением в международном аэропорту "Шоуду" в Пекине. Уточняется, что лобовое стекло самолета треснуло, однако экипажу удалось успешно посадить лайнер, передает сегодня РИА "Новости"

Согласно последним данным, в результате случившегося никто не пострадал. Информации о других повреждениях самолета пока не поступало.