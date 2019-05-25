Зеленский высказался по поводу решения Морского трибунала обязать Россию освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и кораблей осенью прошлого года.

Морской трибунал постановил, что России необходимо освободить украинских моряков

По его мнению, "выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Зеленский написал комментарий в "Фейсбук". Как отметил украинский президент, таким образом Россия может сделать шаг "к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - заключил он.