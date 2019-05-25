Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание нового начальником генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что "захват Крыма начался гораздо раньше" референдума 2014 года.

"Новый глава Генштаба Украины Хомчак ... забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала. Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком...", - высказался сенатор в своём Twitter.

Ранее начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что, когда был в Крыму в 2010 году, он не понимал, где находится и был шокирован обстановкой на полуострове. По его словам, ему на глаза постоянно попадалась "реклама российской водки с триколором".