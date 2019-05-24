"Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится", — высказался Трамп по поводу отставки Мэй

Президент США Дональд Трамп сожалеет о решении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, объявившей 24 мая о решении об отставке. "Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится", — цитирует Трампа газета The Washington Times.

Меркель отреагировала на информацию об отставке Мэй

Трамп готовится к визиту в Великобританию, - передает RT. Президент США сказал, что увидится во время этого визита с Терезой Мэй. Визит главы Белого дома в Лондон намечен на 3—5 июня.

Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что ей придется покинуть также пост премьера. На ее глазах в этот момент заметили слезы.