//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//В мире 13+

Медведчук при Зеленском не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

24 мая 2019, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]

Медведчук при Зеленском не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу
фото: globallookpress.com

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медвечук не намерен участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Как объяснил украинский политик, на его решение выйти из переговоров по Донбассу повлияло не только, что его партия находится в оппозиции к Зеленскому с момента его избрания, но и расхождения в позициях по принципиальным вопросам. Медведчук рассказал в интервью изданию "Взгляд", что он выступает "за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях". "Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс", - сказал Медведчук и отметил, что "позиция Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит его мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий".

Мндведчук считает, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса и против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ИЧ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Политика

Дата Прямой линии с Владимиром Путиным определена, но Дмитрий Песков назовет ее позже

Дата Прямой линии с Владимиром Путиным определена, но Дмитрий Песков назовет ее позже

Дата Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным определена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назовет ее позже. В 2018 году Прямая линия с президентом состоялась 7 июня.

//В мире

Зеленский запретил "Слугу народа" в России и нечаянно признал Крым российским?

Зеленский запретил "Слугу народа" в России и нечаянно признал Крым российским?

Правообладатель «Слуги народа» с Зеленским в главной роли запретил показ сериала на территории России. Как ни странно, в Крыму и Севастополе «Слуга народа» тоже оказался запрещенным. И этот запрет выглядит косвенным признанием юрисдикции РФ на полуострове.

//В мире

В Совете Федерации Терезу Мэй назвали "политиком-аутсайдером"

В Совете Федерации Терезу Мэй назвали "политиком-аутсайдером"

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди днем в пятницу, 24 мая, заявила, что действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй является "политиком-аутсайдером".

//Общество

Рогозин за год работы в «Роскосмосе» получил около 30 млн рублей

Рогозин за год работы в «Роскосмосе» получил около 30 млн рублей

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин за первый год работы на этой должности заработал около 30 миллионов рублей. Сведения о доходах работников «Роскосмоса» опубликованы на сайте госкорпорации.

//Политика

Немецких политиков обвинили в нарушении закона после поездки в Крым

Немецких политиков обвинили в нарушении закона после поездки в Крым

Политиков из Германии, которые посетили Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума, обвинили в нарушении закона. Причиной стало то, что они использовали дипломатические паспорта для частной поездки.

//Новости СМИ2

//В мире

Выборы в Европарламент: В Латвии выстроились очереди на участках

Выборы в Европарламент: В Латвии выстроились очереди на участках

В Латвии на избирательных участках выстроились огромные очереди: люди не могут проголосовать из-за сбоя системы. Произошел сбой системы обмена данными Центральной избирательной комиссии. Многие люди не смогли проголосовать там, где хотели. Поэтому правила изменились

//Хоккей

Журналистка из США назвала манеру игры россиян в хоккей «лёгкой атлетикой»

Журналистка из США назвала манеру игры россиян в хоккей «лёгкой атлетикой»

Американская журналистка Джули Робенхаймер рассказала, из-за чего у сборной России по хоккею возникли сложности во время игры с американцами. По мнению Робенхаймер, россияне «вечно бегут».

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева устроила детям пикник. Дочь Лиза радовалась жареному хлебу

Алла Пугачева устроила детям пикник. Дочь Лиза радовалась жареному хлебу

Супруги Алла Пугачева и Максим Галкин устроили своим двойняшкам Гарри и Лизе пикник. Шашлыки и хлеб жарили недалеко от дворца артистов в Подмосковье. "Легкий пикничок на природе", - напевала Алла.

//Шоу-бизнес

56-летняя Деми Мур призналась, что не может смириться со старением тела

56-летняя Деми Мур призналась, что не может смириться со старением тела

Всемирно известная актриса, мать троих детей Деми Мур заявила, что не может смириться со старением тела. 56-летняя звезда сообщила об этом в ходе мероприятия, которое на днях организовала Гвинет Пэлтроу.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

Свердловская область: от бешенства начали вакцинировать диких животных

Свердловская область: от бешенства начали вакцинировать диких животных

В Свердловской области охотоведы начали вакцинацию диких животных от бешенства. В лесах региона планируют разложить 300 тысяч доз.

//В мире

Частное государство и теннисный гарем Булата Утемуратова

Частное государство и теннисный гарем Булата Утемуратова

Как казахский коррупционер лишил российские спецслужбы компромата на Дональда Трампа, а российский теннис - высоких спортсменок. Трамп отдал распоряжение разведке подключиться к расследованию слежки за его штабом в 2016 году.

//Общество

Повышение рождаемости способствует расцвету рынков

Повышение рождаемости способствует расцвету рынков

В США озаботились падением рождаемости: в 2018 году в стране появилось на свет 3,78 млн младенцев, то есть 1,7 на одну роженицу — это самый низкий показатель за последние 32 года. Об этом пишет The Washington Post.

//Общество

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой. Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на их ввоз у иностранца не было.

//Шоу-бизнес

Юрий Антонов: «Евровидение» приобрело политический окрас

Юрий Антонов: «Евровидение» приобрело политический окрас

Международным музыкальным конкурсом стала управлять политика, а популярность и его выступление остается в стороне. Такое мнение высказал певец Юрий Антонов.

//В мире

"Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится", — высказался Трамп по поводу отставки Мэй

"Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится", — высказался Трамп по поводу отставки Мэй

Президент США Дональд Трамп сожалеет о решении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, объявившей 24 мая о решении об отставке. "Мне очень жаль Терезу. Она мне так нравится", — сказал Трамп.

//Культура

Композитор Раймонд Паулс вынужден занимать деньги

Композитор Раймонд Паулс вынужден занимать деньги

Налоговая служба Латвии насчитала 14 000 евро долга Раймонду Паулсу. Маэстро вынужден заплатить эти деньги. Прославленный композитор не скрывает данную ситуацию. Он открыто рассказывает о своей проблеме.

//В мире

Медведчук при Зеленском не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

Медведчук при Зеленском не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медвечук не намерен участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

//Общество

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спущен на воду

Первый российский круизный лайнер "Петр Великий" спущен на воду

Первый российский круизный лайнер проекта PV300VD "Петр Великий" 24 мая был спущен на воду на астраханской верфи "Лотос". Пассажировместимость судна составляет 310 человек.

//Общество

Выставка о последних часах жизни принцессы Дианы откроется в США

Выставка о последних часах жизни принцессы Дианы откроется в США

Выставка о последних часах жизни принцессы Уэльской Дианы, погибшей в результате автокатастрофы в Париже в 1997 году, откроется в США в тематическом парке Долливуд (штат Теннесси).

//Политика

"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня!" - Кадыров высказался о слухах о назначении вице-премьером

"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня!" - Кадыров высказался о слухах о назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России.

//В мире

В ЛНР обвинили командиров ВСУ в саботаже указаний Зеленского о прекращения огня

В ЛНР обвинили командиров ВСУ в саботаже указаний Зеленского о прекращения огня

Обстрелы населения Донбасса являются доказательством того, что новое командование операцией Киева в регионе целенаправленно саботирует указания Владимира Зеленского о прекращении огня, заявили в ЛНР.

//Общество

Стало известно, сколько заработал за год Анатолий Сердюков

Стало известно, сколько заработал за год Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков отчитался о доходах, полученных за 2018 год. Сердюков - бывший министр обороны. Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков - директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех".

//В мире

Госдеп США обвинили в контактах с террористами

Госдеп США обвинили в контактах с террористами

Единственными источниками информации, с которыми общается госдепартамент США в зоне деэскалации конфликта Идлиб, являются террористы сирийского ответвления запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» из также запрещенной в РФ террористической организации «Джабхат ан-Нусра».

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей: «ночные бабочки» в Костроме

Горячий ТОП региональных новостей: «ночные бабочки» в Костроме

На повестке дня уходящей недели бешеная лисица в Тверской области, сайты с «ночными бабочками» в Костроме, землетрясение на Камчатке и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Спорт

Илья Воробьев назначил основного вратаря на полуфинал ЧМ по хоккею

Илья Воробьев назначил основного вратаря на полуфинал ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев назначил основного вратаря на полуфинальный матч чемпионата мира. 25 мая Россия играет против Финляндии. Ворота будет защищать Андрей Василевский.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова увеличила губы, следуя примете - "сделаешь губы, выйдешь замуж"

Дана Борисова увеличила губы, следуя примете - "сделаешь губы, выйдешь замуж"

Телеведущая Дана Борисова увеличила губы, следуя примете - "сделаешь губы, выйдешь замуж". Через три недели у Даны Борисовой будет день рождения, ей исполнится 43 года. Женщине хочется замуж.

//Общество

Женщина, у которой диагностировано редкое заболевание, перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Женщина, у которой диагностировано редкое заболевание, перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Жительница британского города Бристоль Сара Кокс, которой медики дигностировали редкое заболевание, перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Когда Саре было 17 лет, у нее обнаружили болезнь Рейно.

//Новости партнеров

//Общество

В Москве мужчина испугал пассажиров в метро игрушечным пистолетом

В Москве мужчина испугал пассажиров в метро игрушечным пистолетом

В Москве один из пассажиров метро заметил подозрительного мужчину с пистолетом. Пассажир вошел в столичную подземку на станции «Алтуфьево» и поехал в поезде в центр города, вышел на станции «Пушкинская».

//Наука

В Канаде найден гриб, возраст которого достигает 1 млрд лет

В Канаде найден гриб, возраст которого достигает 1 млрд лет

В Канаде недавно был обнаружен древний гриб, который всего лишь в четыре раза младше нашей планеты. Согласно последней информации источников, возраст найденного растения достигает 1 миллиарда лет.

//Шоу-бизнес

Скончался скандально известный российский режиссёр Кирилл Ганин

Скончался скандально известный российский режиссёр Кирилл Ганин

22 мая ушел из жизни художественный руководитель и директор Московского концептуального театра Кирилл Ганин. Причиной его смерти стало двустороннее воспаление легких, а также дисфункция печени.

//Общество

Аксенов уверен: частные компании взимают с людей деньги, «и сливают фекалии в море за ближайшим углом»

Аксенов уверен: частные компании взимают с людей деньги, «и сливают фекалии в море за ближайшим углом»

Вопрос о вывозе жидких бытовых отходов зашел на выездном заседании правительства Крыма, проводимом в Алуште. АКСЕНОВУ доложили, что экономически обоснованная сумма вывоза определена в 280 рублей с человека, что его возмутило – он посчитал ее высокой.

//Общество

Актер Игорь Ботвин: "Я перестал ходить в мужской монастырь, когда некто из служителей стал трогать меня за гениталии"

Актер Игорь Ботвин: "Я перестал ходить в мужской монастырь, когда некто из служителей стал трогать меня за гениталии"

Зритель привык видеть актера Игоря Ботвина на сцене и в кино. Его образ красавца-сердцееда уж очень полюбился зрителям. В реальной жизни Игорь совсем другой: глубокий человек со своей философией, понимающий, неторопливый. Актер не стесняется вещи называть своими словами.

//Политика

Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 24 мая, провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. На совещании обсуждались темы в рамках подготовки к саммиту ВЕЭС в Нур-Султане.

//Новости СМИ2

//В мире

Алексей Пушков прокомментировал отставку Терезы Мэй

Алексей Пушков прокомментировал отставку Терезы Мэй

В пятницу, 24 мая, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

//Происшествия

Под Липецком иномарка выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

Под Липецком иномарка выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком

В поселке Лев Толстой, расположенном в Липецкой области, иномарка выехала на тротуар и сбила коляску, в которой находилась девятимесячная девочка. Данную информацию предоставили в УГИБДД по региону.

//В мире

Политолог вычислил имя возможного премьера Украины при президенте Зеленском

Политолог вычислил имя возможного премьера Украины при президенте Зеленском

Украинский политолог Вадим Карасев рассказал, кто может занять пост главы правительства страны при президенте Владимире Зеленском. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции в Киеве.

//В мире

Песков рассказал, когда и где могут встретиться Путин и Зеленский

Песков рассказал, когда и где могут встретиться Путин и Зеленский

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться в рамках Нормандского формата.

//Общество

Московских автомобилистов предупреждают о загруженности дорог после 15:00

Московских автомобилистов предупреждают о загруженности дорог после 15:00

Московских автомобилистов предупредили о пробках на дорогах после 15.00 в пятницу, 24 мая. Предполагается, что магистрали, ведущие из центра столицы за его пределы, будут сильно загружены.

//Общество

Мужчина забрал из роддома жену и новорожденного сына, по пути домой родители забыли малыша в такси

Мужчина забрал из роддома жену и новорожденного сына, по пути домой родители забыли малыша в такси

В немецком городе Гамбурге мужчина забрал из роддома жену и новорожденного ребенка, и они поехали домой на такси. Перед входом в дом родители спохватились, что забыли новорожденного сына в машине.

//Новости МирТесен

//Общество

Патриарх Кирилл: у России не бывает "простых времен"

Патриарх Кирилл: у России не бывает "простых времен"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что у России никогда не бывает "простых времен". В этом году исполнилось 50 лет с того момента, как священнослужитель был пострижен в монашество.

//Общество

Открытое обращение к председателю Госдумы и генпрокурору России

Открытое обращение к председателю Госдумы и генпрокурору России

В феврале этого года мы опубликовали письмо пенсионерки Бутаковой и, как говорят в таких случаях – дело сдвинулось с мёртвой точки. Однако справедливость восторжествовала не полностью, что побудило 77-летнюю женщину написать ещё одно обращение.

//Наука

Ученые назвали лучший способ уберечься от переедания в отпуске

Ученые назвали лучший способ уберечься от переедания в отпуске

Ученые из Университета Джорджии провели ряд исследований и нашли способ уберечься от переедания в отпуске. По словам специалистов, лишние килограммы часто становятся проблемой после отдыха.

//Армия

Минобороны уточнило суть эксперимента с появлением главных сержантов

Минобороны уточнило суть эксперимента с появлением главных сержантов

Путаница в описании эксперимента с введением должности главный сержант вынудила пресс-службу российского Минобороны уточнить суть новости.

//В мире

Выборы в Европарламент: какая партия лидирует в Латвии

Выборы в Европарламент: какая партия лидирует в Латвии

В Латвии идет третий день предварительного голосования в Европарламент. Основной день голосования назначен на 25 мая. Напомним, от Латвии участие в выборах принимают 16 партий. Пока рано говорить о лидерах, но уже «вырисовываются» победители.

//Общество

Лиза Пескова рассказала о своей поездке в Чечню

Лиза Пескова рассказала о своей поездке в Чечню

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в соцсети поделилась своими впечатлениями от поездки в Чечню. Лиза назвала республику «местом силы» и рассказала о том, какие достопримечательности необходимо посетить туристам.

//В мире

У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии

У границ Калининградской области заметили самолет ВМС Германии

В пятницу, 24 мая, у границ Калининградской области был замечен патрульный самолет Lockheed P-3C CUP Orion, который принадлежит ВМС Германии. Воздушное судно провело в данном районе разведку.

//В мире

Меркель отреагировала на информацию об отставке Мэй

Меркель отреагировала на информацию об отставке Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 24 мая, оценила решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй покинуть пост лидера Консервативной и юнионистской партии и должность премьера страны.

//Происшествия

В Подмосковье случилось ДТП с машиной "скорой помощи", есть пострадавшие

В Подмосковье случилось ДТП с машиной "скорой помощи", есть пострадавшие

На Щелковском шоссе в Подмосковье произошла авария с участием машины "скорой помощи". Согласно последней информации пресс-службы ГУ МВД по Московской области, в ходе ДТП пострадали три человека.

//Общество

Врач-онколог: Нужно загорать, а не жариться на солнце

Врач-онколог: Нужно загорать, а не жариться на солнце

В преддверии пляжного сезона врач-онколог Андрей Розин рассказал, как правильно загорать и кому следует вовсе воздержаться от длительного нахождения под солнечными лучами.

//Политика

Песков назвал существующие угрозы для Рунета

Песков назвал существующие угрозы для Рунета

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что нынешняя позиция мирового сообщества по отношению к России является прямым свидетельством о наличии угрозы для рунета.

//Общество

В Москве похоронили бортпроводника, погибшего при ЧП в Шереметьево

В Москве похоронили бортпроводника, погибшего при ЧП в Шереметьево

Сегодня стало известно, что в Москве похоронили бортпроводника Максима Моисеева, который погиб при пожаре в Sukhoi Superjet во время эвакуации пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Эксперт: Что будет, если Россия выйдет из Совбеза ООН
2

Москва побеждает в пятилетней яблочной войне
3

Правительство задумалось о налоге на умирание?
4

Астрологи назвали знаки зодиака, которых ждет финансовый успех в июне 2019-го
5

Подавший в отставку министр обороны Украины нашел объяснение потере Крыма и Донбасса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры