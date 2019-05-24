Медведчук при Зеленском не будет представлять Украину на переговорах по Донбассу

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медвечук не намерен участвовать в международных переговорах по Донбассу при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Как объяснил украинский политик, на его решение выйти из переговоров по Донбассу повлияло не только, что его партия находится в оппозиции к Зеленскому с момента его избрания, но и расхождения в позициях по принципиальным вопросам. Медведчук рассказал в интервью изданию "Взгляд", что он выступает "за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях". "Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины в Донбасс", - сказал Медведчук и отметил, что "позиция Зеленского, которую он сформулировал, полностью противоречит его мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий".

Мндведчук считает, что Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса и против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях.