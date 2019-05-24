Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди днем в пятницу, 24 мая, заявила, что действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй является "политиком-аутсайдером".

По мнению Ковитиди, это произошло из-за недальновидности Мэй. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности заметила, что премьер-министр Британии умудрилась поссориться буквально со всеми. Именно это, по мнению российского политика, привело к реальным рискам экономической катастрофы для Соединенного Королевства, передают "Известия".

Ранее сегодня Тереза Мэй сообщила, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня. Это означает, что ей придется покинуть и пост премьера.