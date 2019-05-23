Новый президент не изменит курс Украины

По целому комплексу причин курс Украины останется прежним. Первая – суть государства Украина, которое нужно Западу только для создания регулярных проблем нашей стране. Вторая – Украина в долгах, как в шелках. Должна она в основном Западу, а кто украинку ужинает – тот её и танцует. Руководство страны сделает всё, что скажет ему США.



Сейчас Зеленский вещает о мире с Донбассом, но «без утраты территорий». Однако бывшие его сограждане давно уже и не смотрят в сторону Украины, а стоят в очереди за паспортами РФ. После войны, обстрелов, бомбёжек и прочего – какой может быть возврат?



Какие-то контакты, возможно, между новым руководством Украины, республиками Донбасса и Москвой и появятся. Но вряд ли они приведут к чему-то существенному. Тем более что на всех основных постах пока сидят люди, расставленные Порошенко, и поменять их всех в обозримый срок нереально. В общем, ВСУ сейчас не до активизации боевых действий, но и прекратить войну будет нелегко. Вялотекущая «войнушка» давно стала кровавым бизнесом для слишком многих, от сержанта и до генерала. Как это остановить, да ещё с такими руководителями? Формально они вроде за мир, а реально – нет.



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