Латвия: первый день выборов в Европарламент
23 мая 2019, 11:25 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
В первый день предварительного голосования на выборах в ЕП свои голоса отдали 2, 54% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Пока есть только информация по Рижскому округу. Обычно, в столице граждане Латвии более активны. Это доказал и первый день предварительного голосования: на участки пришло 17 875 человек.
Меньше всего голосовало людей в Латгале. На избирательные участки пришли 2248 человек.
В первый день предварительного голосования избирательные участки были открыты всего три часа. Можно будет предварительно проголосовать в четверг и в пятницу.
Всего же на выборах в ЕП в нынешнем году зарегистрировано 1 411 955 избирателей.