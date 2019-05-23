Латвия: первый день выборов в Европарламент

В первый день предварительного голосования на выборах в ЕП свои голоса отдали 2, 54% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Пока есть только информация по Рижскому округу. Обычно, в столице граждане Латвии более активны. Это доказал и первый день предварительного голосования: на участки пришло 17 875 человек.

Меньше всего голосовало людей в Латгале. На избирательные участки пришли 2248 человек.

В первый день предварительного голосования избирательные участки были открыты всего три часа. Можно будет предварительно проголосовать в четверг и в пятницу.

Всего же на выборах в ЕП в нынешнем году зарегистрировано 1 411 955 избирателей.