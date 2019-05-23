Все больше женщин в мире занимают президентские посты

Тем, что прекрасный пол человечества уже давно командует целыми странами, сейчас мало кого удивишь. И таких стран становится все больше. «Аргументы Недели» продолжают рассказывать о женщинах, занимающих самые высокие посты.

Халима Якоб









Халима Якоб — первая женщина-президент страны экономического чуда Сингапура с 2017 года. За последние полвека она стала первым представителем малайской общины, который занимает столь высокую должность. Что примечательно, особенно для страны с развитой рыночной экономикой, главой государства она была не избрана, а автоматически назначена, после того, как всех остальных кандидатов на этот пост не допустили к выборам. Халима была единственным кандидатом в президенты, подходящим по формальным критериям и получившим сертификат на право быть избранным. Госпожа Якоб является мусульманкой, что не мешает ей активно участвовать в политике и общаться с главами разных государств мужского пола и даже носить брючные костюмы.

Конечно, президент в Сингапуре не обладает всей полнотой власти, как в других странах. Страной фактически управляет премьер-министр. Но у Якоб тем не менее есть ряд важнейших рычагов влияния, например, право вето при рассмотрении бюджета страны и назначений в правительстве.

Якоб сумела получить хорошее образование, несмотря на то, что ее отец рано ушел из жизни, а матери пришлось в одиночку воспитывать пятерых детей. Она училась в китайской школе для девочек, в 1978-м получила степень бакалавра права в Национальном университете Сингапура (НУС), там же в 2001-м — степень магистра, а спустя 5 лет и степень доктора права НУС.

Хоть страна и не избирала Якоб своей главой, ее президентство во многом было предопределено ее успешной политической карьерой: работала в Конгрессе национальных профсоюзов, была членом парламента, занимала ряд должностей в правительстве. У ее оппонентов просто не было шансов.

Цай Инвэнь











В январе 2016-го на Тайване прошли выборы главы администрации, ознаменовавшие собой новый этап в политическом развитии острова. Впервые президентом Тайваня стала женщина-политик — Цай Инвэнь. Как лидер оппозиционной Демократической прогрессивной партии (ДПП) или партии «коренных тайваньцев», она всегда выступала за укрепление независимости своей страны от КНР, легализацию однополых браков и сокращение пенсионных выплат госслужащим. Сторонница введения термина «тайваньская нация» и переименования страны в «Республику Тайвань».

Цай Инвэнь родилась в многодетной семье, где была 11-ым последним ребенком. В 1978-м окончила Национальный университет Тайваня, после изучала право в Корнельском университете и в Лондонской школе экономики и политических наук на протяжении шести лет. Как политик она впервые проявила себя в 1990-е годы во время переговоров о вступлении Тайваня во Всемирную торговую организацию. В 2004 году Цай Инвэнь стала членом ДПП и во многом определила её современный облик и векторы развития. На выборах президента Тайваня она уступила первенство своему политическому сопернику от Гоминьдана, но уже в 2016 году одержала победу с результатом в 56,1% избирательных голосов, закрепив за собой статус активного и сильного политика.

Своим примером, помимо общемирового тренда роста участия слабого пола в политике, Цай Инвэнь показала, что активно развивающееся азиатское сообщество сделало ещё один шаг на пути к преодолению гендерной дискриминации.

Саломе Зурабишвили









Кто бы мог подумать, что такой страной как Грузия будет управлять женщина. Саломе Зурабишвили является первой в истории страны женщиной-президентом и последним, который был избран всенародным голосованием. Свой пост в 2018-м Зурабишвили выиграла скорее не за счет огромной народной любви, сколько за счет именно нелюбви народа к экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Саломе родилась и большую часть своей жизни провела в Париже. В 1972-м Зурабишвили окончила Парижский институт политических наук, а в 1973-м — Колумбийский университет в США. Работала в системе французского МИД, была третьим секретарем посольства в Италии, затем вторым секретарем постоянного представительства страны в ООН. В 2003 году ее назначили послом Франции в Грузии. А через год успешную француженку пригласил молодой президент Саакашвили поработать министром иностранных дел Грузии. Тогда же Зурабишвили получила грузинское гражданство, но сохранила и французский паспорт. Саакашвили был убежден, что французский дипломат на новом посту сможет добиться выдающихся успехов в европейской интеграции Грузии и улучшении отношений с Европейским Союзом. Но Саломе пошла другим путем, и в 2005-м ее отстранили от должности из-за открытых обвинений спикера парламента Нино Бурджанадзе в намерении установить клановую диктатуру. С того момента грузинская парижанка стала принимать участие в митингах оппозиции и критиковать политику Михаила Саакашвили.

В 2012 году она поддержала коалицию против Саакашвили «Грузинская мечта», но в 2013-м ее попытки участвовать в президентских выборах потерпели фиаско. На ее имидж не слишком хорошо сработали европейские взгляды на возможность использования марихуаны в медицинских целях. Грузинская церковь прямым текстом призывала не голосовать за «пособницу греха».

Однако 28 ноября 2018 года независимый кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта», одержала победу во втором туре выборов Президента Грузии. После своей победы глава Грузии заявила об отказе от сотрудничества с Россией.

Зурабишвили не скрывает своей неприязни к экс-президенту Грузии. Политологи уверены, что Саломе не помилует Саакашвили и не позволит ему вернуться на родину.

Мари-Луиз Колейро Прека









У Мальты тоже есть свой не менее очаровательный президент женского пола — Мари-Луиз Колейро Прека. Ее президентство оказалось вторым в истории после Агаты Барбары.

Но Мари-Луиз стала первой женщиной-политиком, которая возглавила мальтийскую партию в 1982-м. Кроме этого, она в разное время занимала должности члена национального бюро социалистической молодёжи, председателя женского отдела партии (1996-2001) и издателя партийной газеты «Il-Ħelsien». В 1998 году, впервые избралась в Парламент Мальты от Лейбористской партии, придерживающейся социал-демократической ориентации.

В марте 2013 года, политический деятель вошла в правительство в должности министра по делам семьи и социальной солидарности. А уже через год премьер-министр страны рекомендовал Мари-Луиз Колейро Преку на пост президента Мальты.

В должность главы Мари-Луиз вступила 4 апреля 2014 года и на сегодняшний день является самым молодым президентом Мальты.

Керсти Кальюлайд











Первой женщиной-президентом Эстонии является Керсти Кальюлайд.

Когда-то, почти 20 лет назад Кальюлайд сказала в «Eesti Ekspress»: «Женщины Эстонии не станут унижаться и требовать у мужчин чувства ответственности. Они довольны и гордятся тем, что могут все сами. Покупать квартиры, выплачивать кредиты, копить деньги, чтобы пережить отпуск по уходу за ребенком». Тогда Кальюлайд была разведена и воспитывала двоих детей.

Керсти Кальюлайд родилась в типичном спальном районе Таллинна в далеко не богатой семье. Еще учась в школе, Керсти приходилось подрабатывать няней. Девушка хотела стать ученым, как ее и мать, поэтому сосредоточилась на изучении генетики как более перспективной и прибыльной отрасли. Но из-за раннего материнства и небольшого дохода Керсти вынуждена была отказаться от карьеры ученого: «Имея двоих детей, работать в лаборатории и получать зарплату лаборанта — это немыслимо».

В 1999 году она стала советником премьер-министра Эстонии Марта Лаара по экономике. С 2001-2004 года — членом партии «Союз отечества». С 2011 года Кальюлайд возглавляет совет Тартуского университета. В 2014-м политик руководила проведением аудита по сельскому хозяйству и проведением реформы структуры палаты. А с сентября 2016 года возглавляла образованный при канцелярии Рийгикогу совет по мониторингу развития. Тогда же совет старейшин парламента Эстонии выдвинул Кальюлайд единственным кандидатом на пост главы государства. В начале октября 2016 года Керсти Кальюлайд победила на выборах президента Эстонии в Рийгикогу, набрав 81 голос из 101, и стала первой женщиной на посту главы государства.

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