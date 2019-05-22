США призывают Россию объединить усилия по противодействию Ирану

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что Соединённые Штаты призывают Россию присоединиться к усилиям по противодействию Ирану, в том числе помочь повлиять на президента Сирии Башара Асада. По его мнению, это поможет вывести военные силы Ирана из страны.

Джеффри отметил, что РФ и США связывают общие интересы по безопасности и нормализации ситуации в Сирии.

"Если Россия хочет достичь этого результата, она должна присоединиться к усилиям по противодействию дестабилизирующих действий Ирана и его вредоносного влияния в Сирии. В частности, используя ее влияние на режим Асада, чтобы добиться вывода всех сил под командованием Ирана из страны", - передаёт слова спецпредставителя РИА Новости.