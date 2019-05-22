В США покойники пойдут на удобрение

В американском штате Вашингтон разрешили тела умерших перерабатывать в удобрение. Как сообщает ВВС, губернатор штата уже подписал соответствующий указ.



Благодаря этому в Америке впервые будет создана необычная система переработки тел покойников. Такой вариант устраивает многих американцев, проживающих в городской черте, так как площадей для кладбищ не хватает.



Принятие закона активно поддержала руководитель фирмы по переработке человеческих останков. Она объяснила, что такой способ является безопасным и выступает отличной альтернативой захоронению. Помимо этого переработка позволяет уменьшить выбросы углерода в атмосферу и использовать землю для строительства и других нужд.



Принцип работы американской фирмы заключается в следующем. Тело покойного помещается в короб с опилками и травой, где оно разлагается за один месяц. После этого родственники получают грунт, который можно использовать в огороде или на клумбе. В компании отметили, что от одного покойника можно получить две тачки удобрения.



Подобная система переработки тел уже имеется в Швеции. А в Англии покойников хоронят в специальном разлагающемся гробу или без него.



