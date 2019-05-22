Появилось видео с последствиями гранатометной атаки ВСУ по прифронтовой зоне ЛНР

Вооруженные силы Украины атаковали из гранатомета расположенный в прифронтовой зоне поселок Золотое-5, который контролируют власти непризнанной ЛНР. Последствия обстрела запечатлены на видео, выложенном на YouTube-канале Народной милиции республики.

В ролике говорится, что в результате удара нанесен ущерб жилому дому. Осколок снаряда, выпущенного киевскими военными, разбил окна и повредил газовую трубу.

Ранее в среду сообщалось, что украинский дрон снял на видео уничтожение командира одного из батальонов ополчения Донбасса. Мужчину ликвидировали в отместку за гибель в зоне конфликта двух киевских силовиков.