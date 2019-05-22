Появилось видео с последствиями гранатометной атаки ВСУ по прифронтовой зоне ЛНР
22 мая 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины атаковали из гранатомета расположенный в прифронтовой зоне поселок Золотое-5, который контролируют власти непризнанной ЛНР. Последствия обстрела запечатлены на видео, выложенном на YouTube-канале Народной милиции республики.
В ролике говорится, что в результате удара нанесен ущерб жилому дому. Осколок снаряда, выпущенного киевскими военными, разбил окна и повредил газовую трубу.
Ранее в среду сообщалось, что украинский дрон снял на видео уничтожение командира одного из батальонов ополчения Донбасса. Мужчину ликвидировали в отместку за гибель в зоне конфликта двух киевских силовиков.