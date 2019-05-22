Британский журналист утверждает, что принц Уильям не всегда хорошо обращался с Кейт Миддлтон
22 мая 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Британский журналист Эндрю Мортон, который много лет назад прославился благодаря своему скандальному интервью с принцессой Дианой, заявил, что принц Уильям не всегда хорошо обращался с Кейт Миддлтон.
Журналист, ссылаясь на беседы с бывшими приятелями внука Елизаветы II по университету, заявил, что принц поначалу не замечал Кэтрин. Мужчина по имени Майкл Чунг уверяет, что Уильям иногда требовал, чтобы Кейт замолчала, если она в "неправильный момент" вступала в беседу. При этом он якобы хотел, чтобы девушка следовала за ним повсюду, передает "7 Дней".
Мортон отмечает, что, вероятно, именно поэтому в 2007 году принц решил расстаться с возлюбленной после четырехлетнего романа. Несколько месяцев молодые люди не общались. За это время Уильям успел повеселиться в Греции в компании своего друга и нескольких девушек. Впоследствии принц и будущая герцогиня решили воссоединиться.
В одном из интервью Кэтрин впоследствии заявила, что их расставание с Уильямом имело положительный результат – сделало ее сильнее.