Британский журналист утверждает, что принц Уильям не всегда хорошо обращался с Кейт Миддлтон

Британский журналист Эндрю Мортон, который много лет назад прославился благодаря своему скандальному интервью с принцессой Дианой, заявил, что принц Уильям не всегда хорошо обращался с Кейт Миддлтон.

Журналист, ссылаясь на беседы с бывшими приятелями внука Елизаветы II по университету, заявил, что принц поначалу не замечал Кэтрин. Мужчина по имени Майкл Чунг уверяет, что Уильям иногда требовал, чтобы Кейт замолчала, если она в "неправильный момент" вступала в беседу. При этом он якобы хотел, чтобы девушка следовала за ним повсюду, передает "7 Дней".

Мортон отмечает, что, вероятно, именно поэтому в 2007 году принц решил расстаться с возлюбленной после четырехлетнего романа. Несколько месяцев молодые люди не общались. За это время Уильям успел повеселиться в Греции в компании своего друга и нескольких девушек. Впоследствии принц и будущая герцогиня решили воссоединиться.

В одном из интервью Кэтрин впоследствии заявила, что их расставание с Уильямом имело положительный результат – сделало ее сильнее.