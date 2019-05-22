Восемь украинских военных попали в плен в ДНР
22 мая 2019, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы Украины сообщили о задержании в Донбассе восьмерых военных. По данным штаба операции объединенных сил, грузовик с солдатами ВСУ отклонился от маршрута и оказался на неконтролируемой Киевом территории.
Военнослужащие Донецкой народной республики задержали автомобиль и военнослужащих ВСУ. На сайте телеканала "Звезда" со ссылкой на Inside Donetsk сообщается, что восемь бойцов ВСУ попали в плен в ДНР. По сведениям информатора, грузовик с украинскими военными заехал на блокпост в районе поселка Новотроицкое в Волновахском районе.
В настоящее время все обстоятельства устанавливаются. В Народной милиции ДНР подтвердили, что группа украинских диверсантов была задержана силами Донецкой Народной Республики сегодня утром. У киевских силовиков изъяли не только личное оружие, но и форму, номерные знаки и документы образца Народной милиции ДНР.