Украинский политолог предсказал «главную битву» Зеленского с Коломойским

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает «главная битва» не с проигравшим выборы главы государства Петром Порошенко, а с предпринимателем Игорем Коломойским. С таким прогнозом выступил украинский политолог Михаил Чаплыга.

По словам эксперта, Коломойский «начинает отыгрывать» в окружении Зеленского «токсическую роль». Для президента важно как можно более раньше расставить точки над «i» в отношениях с бизнесменом, процитировал Михаила Чаплыгу интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее в среду сообщалось, что отечественный эксперт Андрей Золотарев рассказал о вероятном «хитром плане» бывшего президента Украины Петра Порошенко против своего сменщика Владимира Зеленского.