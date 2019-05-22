В Иерусалиме голые женщины остановили протесты религиозных ортодоксов

В минувшую субботу израильская полиция использовала инновационный метод разгона демонстрации харедим - ультра ортодоксальных еврейских религиозных общин.



Сотни ультра ортодоксальных евреев заблокировали автомагистрали и стали нападать на ревнителей закона в Иерусалиме. Их возмущение вызвало нарушение Шаббата (запрета на работу в субботу) евреев, которые готовили конкурс Евровидение в Тель-Авиве.



После столкновений с митингующими стражи порядка выставили против них кордон из четырёх женщин, которые оголили верхнюю часть тела до бюстгальтеров. Поскольку харедим запрещено по религиозным соображением смотреть на голое женское тело, они в ужасе разбежались.



