Политолог разгадал возможный «хитрый план» Петра Порошенко против Зеленского

Решение Владимира Гройсмана об отставке, о котором руководитель правительства Украины объявил некоторое время назад, может быть реализацией «хитрого плана» бывшего президента Петра Порошенко против нового главы государства Владимира Зеленского. С соответствующим предположением выступил российский политолог Андрей Золотарев.

Как отметил эксперт в разговоре с изданием «Украина.ру», получив всю полноту власти, Зеленский получит и «всю ответственность с риском превратиться в козла отпущения». Золотарев напомнил, что Киеву в скором будущем предстоят крайне непростые переговоры с МВФ. Если Гройсман уйдет со своего поста, участвовать в этих переговорах придется новому президенту, который к ним не готов, заявил политолог.

Ранее сообщалось, что на Украине назвали вероятное условие Майдана при президенте Владимире Зеленском.