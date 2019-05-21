В МИД объяснили, почему власти США ввели новые санкции против России

В МИД России во вторник объяснили, почему власти США ввели новые санкции против Москвы. Ранее стало известно, что ограничения были введены в отношении двух предприятий и одного учебного заведения.

В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что такими шагами руководство США словно стремится перечеркнуть позитивный характер недавнего визита госсекретаря Майка Помпео в Россию.