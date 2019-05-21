Владимир Зеленский назначил адвоката Коломойского главой администрации президента

Напомним, в 2014 году он был назначен на должность советника губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского. Кроме того, он является адвокатом бизнесмена. Ранее Богдан заявил, что намерен приостановить свою адвокатскую деятельность в случае назначения на госдолжность.