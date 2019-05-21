США расширили санкции в отношении России

Вечером во вторник, 21 мая, стало известно, что руководство США расширило санкции в отношении России. Согласно последним данным, Госдепартамент страны ввел санкции против ряда российских организаций.

На официальном сайте американского ведомства уточняется, что ограничения, о которых идет речь, коснулись Тульского конструкторского бюро приборостроения, военного учебного центра в Гатчине, а также московского завода "Авангард", передает сегодня РИА "Новости"

Подчеркивается, что санкции, которые подразумевают, в частности, запрет на закупки американской стороной продукции вышеуказанных предприятий, действуют с 14 мая текущего года.